Lumea intră într-o nouă cursă a înarmării: Cheltuielile pentru arme nucleare au atins un record. SUA au cheltuit mai mult decât toate celelalte state nucleare la un loc

Statele care dețin arme nucleare au cheltuit în 2025 o sumă record de 119 miliarde de dolari pentru dezvoltarea și întreținerea arsenalelor lor, în creștere cu 19% față de anul precedent, potrivit unui raport publicat de Campania Internațională pentru Abolirea Armelor Nucleare (ICAN).

Cifra este cea mai mare de când ICAN a început urmărirea detaliată în 2020. „Se apropie o nouă cursă a înarmării nucleare", a avertizat organizația laureată a Premiului Nobel pentru Pace.

SUA, lider detașat al cheltuielilor nucleare

Statele Unite au rămas de departe cel mai mare investitor în arsenalul nuclear, cu cheltuieli de 69,2 miliarde de dolari în 2025, în creștere cu 22% față de anul anterior.

Suma depășește cheltuielile cumulate ale tuturor celorlalte state care dețin arme nucleare. Potrivit analiștilor, majorarea reflectă răspunsul Washingtonului la intensificarea tensiunilor geopolitice și la competiția strategică cu marile puteri rivale.

China s-a situat pe locul al doilea, cu investiții de 13,5 miliarde de dolari, în creștere cu 7% față de anul precedent.

Marea Britanie depășește Rusia

Raportul arată că Marea Britanie și-a majorat cheltuielile pentru arsenalul nuclear cu 17%, până la 12,6 miliarde de dolari, depășind astfel Rusia.

La rândul său, Rusia a alocat 9,5 miliarde de dolari pentru armele nucleare, cu 6% mai mult decât în 2024, în pofida presiunilor economice și a costurilor generate de războiul din Ucraina.

Avertisment privind o nouă cursă a înarmării

Un raport separat al Institutului Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm a menționat că armele nucleare câștigă importanță ca instrumente ale puterii de stat, eforturile de modernizare crescând riscul de calcule greșite și escaladarea conflictelor. SIPRI a evidențiat programul nuclear al Chinei, aflat în expansiune rapidă, ca o potențială schimbare în echilibrul global al puterii.

ICAN, care reprezintă sute de organizații din peste 100 de țări, a făcut apel la comunitatea internațională să ia măsuri decisive în direcția dezarmării nucleare.