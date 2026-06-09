Mașinile "electrificate" domină piața auto din România: Cum și de ce pătrund chinezii pe piața a 7 vehicole din 10?!
Postat la: 09.06.2026 |
Piața auto din România continuă să transmită semnale contradictorii. Deși luna mai a adus a treia creștere consecutivă a înmatriculărilor de autoturisme noi, bilanțul de la începutul anului rămâne negativ, semn că sectorul nu a recuperat încă reculul înregistrat în primele luni din 2026. În schimb, o tendință devine tot mai evidentă: orientarea cumpărătorilor către automobile "electrificate", care au ajuns să domine categoric piața.
Datele centralizate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza informațiilor furnizate de DGPCI, arată că vehiculele cu diferite forme de electrificare reprezintă deja peste două treimi din totalul autoturismelor înmatriculate în România. Evoluția este susținută de creșteri puternice ale segmentelor plug-in hybrid și electric, în timp ce motorizările clasice pe benzină și motorină continuă să piardă teren.
Înmatriculările au crescut în mai, dar anul rămâne pe minus
În luna mai 2026 au fost înmatriculate 11.136 de autoturisme noi, cu 7% mai multe decât în aceeași lună a anului trecut. Cu toate acestea, după primele cinci luni ale anului, piața auto se află încă în scădere cu aproximativ 10% față de perioada similară din 2025. Potrivit APIA, autoturismele reprezintă aproximativ 84% din întreaga piață auto din România.
"Electrificarea" accelerează puternic
Autoturismele "electrificate" au ajuns la o cotă de piață de 68,5%, înregistrând o creștere de 32%.
În cadrul acestei categorii, segmentul mild-hybrid (MHEV) a crescut cu 3,6%, atingând o cotă de piață de 26%. Autoturismele full-hybrid (FHEV) au înregistrat un avans de 37% și au ajuns la o cotă de 23%. Cele mai spectaculoase creșteri au fost raportate de vehiculele plug-in hybrid (PHEV), care au avansat cu 113%, ajungând la o cotă de piață de 12%, și de automobilele complet electrice (BEV), care au crescut cu 88%, atingând o cotă de 7%.
Dan Vardie: piața dă semne de revenire
"Luna mai confirmă consolidarea unei tendinţe pozitive pe piaţa auto din România, marcând a treia lună consecutivă de creştere a înmatriculărilor de autoturisme noi, cu un avans de 7% faţă de aceeaşi lună a anului trecut. Este un semnal încurajator, însă trebuie privit în contextul evoluţiei din întregul an: după primele cinci luni din 2026, piaţa rămâne în scădere cu aproximativ 10%, ceea ce arată că recuperarea reculului înregistrat la începutul anului este încă în curs", a declarat Dan Vardie, preşedintele APIA.
Consumatorii aleg tot mai des modele cu emisii reduse
Acesta spune că un element deosebit de important rămâne accelerarea procesului de electrificare. "Autoturismele "electrificate" au ajuns la o cotă de piaţă de 68,5%, susţinute de creşteri semnificative pe segmentele full-hybrid, plug-in hybrid şi pur electric, confirmând orientarea tot mai clară a consumatorilor către tehnologii cu emisii reduse. În acelaşi timp, evoluţiile diferite înregistrate pe segmentele de vehicule comerciale arată că mediul economic rămâne prudent.
Scăderea de 16% a vehiculelor comerciale uşoare şi a minibuzelor sugerează că multe companii îşi menţin o atitudine rezervată în privinţa investiţiilor, în timp ce segmentul vehiculelor grele şi al autobuzelor se menţine relativ stabil, cu o diminuare marginală de 1,2%", a menţionat Vardie. Potrivit acestuia, evoluția pieței în lunile următoare va depinde în mare măsură de stabilitatea măsurilor economice și fiscale, precum și de lansarea programelor de susținere a reînnoirii și electrificării parcului auto.
SUV-urile domină preferințele românilor
Analiza pe segmente arată o evoluție mixtă în luna mai. Clasa A a crescut cu 1%, Clasa D cu 14,2%, iar Clasa E cu 73%. În schimb, Clasa B a scăzut cu 9,6%, Clasa C cu 11,4%, iar Clasa F cu 42%. SUV-urile continuă să fie preferatele cumpărătorilor, cu un avans de 19,7% și o cotă de piață de 62%. Pe următoarele poziții se află Clasa C, cu 19%, și Clasa B, cu 10,9%.
Benzina și motorina pierd teren
Înmatriculările de autoturisme pe benzină au scăzut cu 20,5% comparativ cu luna mai a anului trecut, ajungând la o cotă de piață de 25,9%. Declinul este și mai accentuat în cazul motorizărilor diesel, care au pierdut 34,2%, coborând la doar 5,6% din piață. În segmentul mild-hybrid, 88% dintre vehicule utilizează motoare pe benzină, în timp ce doar 12% sunt echipate cu motoare diesel.
Tesla și BYD conduc clasamentele electrice
În topul celor mai vândute modele 100% electrice din 2026, primul loc este ocupat de Tesla Model Y, cu 519 unități și o creștere de 250% față de anul precedent. Pe pozițiile următoare se află BYD Dolphin Surf, cu 381 de unități, și Tesla Model 3, cu 269 de unități. În categoria plug-in hybrid, lider este BYD Seal U, cu 386 de unități, urmat de Chery Tiggo 9, cu 251 de unități, și Volkswagen Tiguan, cu 238 de unități.
La categoria full-hybrid, Toyota Corolla ocupă primul loc cu 1.510 unități și o creștere de 67%, fiind urmată de Dacia Bigster, cu 1.121 de unități, și Toyota Yaris Cross, cu 1.081 de unități. În segmentul mild-hybrid, lider este Dacia Duster, cu 1.275 de unități, urmată de Skoda Octavia, cu 683 de unități, și Suzuki Vitara Cami, cu 586 de unități.
Vehiculele comerciale continuă să scadă
Vehiculele comerciale ușoare și minibuzele au înregistrat în luna mai o scădere de 16%, iar vehiculele comerciale ușoare fără minibus au avut un recul de 12%. În primele cinci luni ale anului, vehiculele comerciale electrice ușoare au ajuns la 175 de unități, comparativ cu 305 unități în aceeași perioadă din 2025. Pe segmentul vehiculelor comerciale grele și al autobuzelor s-a consemnat o scădere ușoară de 1,2%, în timp ce categoria vehiculelor de peste 16 tone și autotractoarele a înregistrat un recul de 1,7%.
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