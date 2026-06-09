Alimentele care devin periculoase după ce stau 48 de ore în frigider. Specialiștii în siguranță alimentară explică riscul la care ne supunem consumându-le

Resturile de mâncare sunt adesea păstrate în frigider pentru a fi consumate ulterior, însă această practică are limite clare. Specialiștii în siguranță alimentară avertizează că anumite preparate pot deveni riscante pentru sănătate după câteva zile, chiar dacă au fost refrigerate.

Faptul că punem mâncarea rămasă în frigider nu este neobișnuit, dar ea trebuie consumată într-un interval relativ scurt. Temperatura scăzută încetinește dezvoltarea bacteriilor, însă nu o oprește complet. Mai multe alimente considerate obișnuite pot deveni problematice după aproximativ 48 de ore de la preparare.

Carnea și fructele de mare

Carnea, mai ales dacă nu a fost gătită suficient, precum și fructele de mare, pot deveni periculoase după două zile de la preparare. Aceste alimente pot favoriza dezvoltarea unor bacterii precum E. coli, Listeria sau Salmonella. „Bacteriile au nevoie de acea proteină pentru nutrienții lor, așa că sunt capabile să crească și să se înmulțească", explică specialista Melissa Vaccaro.

Salata și legumele crude

Legumele crude păstrate într-un mediu umed pot deveni la fel de riscante precum carnea. „Odată ce verdețurile sunt tocate, țesutul vegetal deteriorat eliberează umezeală și nutrienți care pot susține mai ușor dezvoltarea bacteriilor decât frunzele intacte", a explicat Vaccaro.

Orezul și pastele

Infecțiile provocate de bacteria Bacillus cereus sunt mai frecvente decât cred mulți oameni, iar o sursă importantă este orezul răcit incorect. Dacă orezul sau pastele rămân prea mult timp la temperatura camerei înainte de a fi refrigerate, pot deveni periculoase. Recomandarea este ca acestea să fie puse la frigider cât mai repede după gătire.

Porțiile foarte mari de mâncare

Indiferent de preparat, porțiile foarte mari pot crea condiții favorabile dezvoltării bacteriilor. Riscul crește mai ales atunci când mâncarea, în special sosurile și preparatele dense, este lăsată prea mult timp la temperatura camerei înainte de a fi refrigerată.