Profesorul chinez care a prevestit revenirea lui Trump la Casa Albă și războiul cu Iran vine cu noi predicții pentru următorii 20 de ani

Profesorul sino-canadian Jiang Xueqin a prezis că America va intra în război cu Iranul și că Donald Trump va fi reales ca președinte al SUA. El este analist geopolitic, scriitor și gazda canalului YouTube „Predictive History", care folosește istoria, geografia, economia și geopolitica pentru a explica direcția viitoare a conflictelor globale.

Profesorul este de părere că omenirea a intrat în „cea mai periculoasă eră din ultimii 100 de ani" și explică care sunt următoarele tendințe din următorii 10-20 ani. Jiang nu prevestește viitorul, ci descrie exact trendurile din prezent căruia mulți nu le acordă atenție. Într-un interviu acordat comentatorului politic Glenn Diesen, Jiang a precizat că omenirea deja experimentează Al Treilea Război Mondial.

Prof. Jiang: „Adaptează-te sau mori. Ne îndreptăm spre o lume nouă"

Profesul este sceptic că SUA și Iran vor ajunge la un acord de pace și susține că lumea unipolară de după Războiul Rece se va încheia. El dezvăluie de ce crede că războiul dintre SUA și Iran ar putea remodela întreaga ordine mondială mai mult decât a făcut-o războiul ruso-ucrainean din 2022.

„Dacă chiar crezi că săptămâna viitoare că Donald Trump și Iranul vor ajunge la un acord de pace... sau crezi că dacă războiul continuă și că în 5-6 luni, atât Iranul și SUA se vor epuiza în mod reciproc încât că economia globală va avea prea mult de suferit, iar apoi pur și simplu cele două părți vor opri războiul și lucrurile vor reveni la normalitate, nu știu ce să-ți spun. Bine? Trăiești literlamente într-o lume fantastică. Trebuie să te trezești la realitate și să realizezi că este sfârșitul epocii unipolare. Ne îndreptăm spre o lume nouă. Și fie alegi să te adaptezi la această lume, fie vei muri. E atât de simplu.", a spus profesorul.

Dezindustrializarea și dezurbanizarea: „Băieții de la oraș trebuie să învețe să mulgă o vacă"

Profesorul Jiang explică că din cauza creșterii costurilor vieții, tinerii vor fi nevoiți să se mute de la oraș la sat. „Tendința este dezindustrializarea și dezurbanizarea. Oamenii din orașe vor trebui să se mute înapoi la sate, în special oamenii tineri. Trebuie să învețe abilități reale. GATA cu tranzacțiile cu criptomonedele pentru voi, bine? Va trebui să înveți cum să mulgi o vacă sau cum să tai o găină. Sau cum să cultivi legume. "

Ultima oară când s-a produs o dezurbanizare la scară largă a fost în Europa vestică, de după prăbușirea Imperiului Roman de Apus, despre care mulți istorici spun că a marcat începutul evului mediu. Din 2021 până în 2022, numărul americanilor care s-au mutat de la un stat la altul a crescut de la 18,8% la 19,9%. De la 7,9 milioane la 8,2 milioane de americani!

Naționalism și re-militarizare: „Tinerii trebuie să-și apere țara"

Se va reveni la armatele de masă. Iar curentele naționaliste din Europa și America de Nord (mișcarea MAGA, partidul Reform UK) sunt doar începutul. Valorilor naționaliste, instinctul de conservare și patriotismul vor fi adoptate la scară largă de noua generație de tineri. În mod inevitabil, revenirea naționalismului va readuce militarismul.

„Trebuie să ai mulți tineri dispuși să lupte și să-și apere țara, pământurile. Bine? Și vor fi puși să creadă că națiunea merită să fie puternică. Așadar, națiunile cele mai capabile să-și motiveze populația tânără să le apere în viitoarele războaie vor fi cele mai rezistente".

În prezent, cele mai militarizate state cu cele mai mari armate din lume sunt țările aflate în război, precum Ucraina, Federația Rusă, Iran și Israel. Mai sunt Turcia, China, Taiwan, Coreea de Nord, Coreea de Sud și Polonia , care s-au axat pe înarmare masivă în ultimii ani. Și desigur, mai sunt SUA care cheltuiesc cel mai mult pe apărare.

La solicitările secretarului american Pete Hegseth, Departamentul de Război ar putea dispune de un buget de 1,5 trilioane de dolari de anul viitor. Iar Trump a implicat SUA în conflicte cu Venezuela și Iran de la începutul anului 2026. Sub guvernarea lui Sanae Takaichi, Japonia a renunțat de anul trecut la politica pacifistă și acum mizează pe reînarmare din cauza amenințării chineze.

Sisteme mercantile

Profesorul Jiang prezice crearea de noi blocuri comerciale independente, total opuse globalizării și pieței libere cu care ne-am obișnuit din anii '90. Pe 2 aprilie 2025, Trump a schimbat pentru totdeauna realitatea economică obișnuită după ce a lansat tarife vamale împotriva mai multor țări.

Războaiele pentru resurse: „Va fi foamete, genocid și sclavie"

Foametea, care era obișnuită în Europa până la Revoluția Industrială și producea milioane de morți în secolele 14 sau 17, va reveni. Profesorul spune că vor rezulta războaie pentru resurse și genocid. Iar sclavia va reapărea în Occident la 150-200 de ani de la abolire.

„Amintiți-vă că de-a lungul istoriei omenirii, oamenii au fost energia ieftină. Dacă nu mai ai petrol ieftin, ei bine, vor fi înrobite ființele umane. Acesta nu este un viitor frumos, dar s-ar putea întâmpla și este un viitor pentru care trebuie să te pregătești psihic". ONU a identificat 54 de țări care se confruntă în prezent cu insecuritate alimentară, afectând peste 280 de milioane de oameni.

Migrație în masă din sud

În 2015, Europa s-a confruntat cu criza refugiaților, când milioane de sirieni și irakieni s-au deplasat cu bărci în Marea Mediterană pentru a fugi de războaiele civile și de teroarea ISIS. Iar Donald Trump a fortificat frontiera SUA-Mexic cu trupe suplimentare, drone, camere video și garduri pentru așa numitul „Zid". În al doilea mandat, președintele a crescut finanțarea către patrulele ICE pentru a deporta cât mai mulți migranți ilegali. Profesorul Jiang avertizează că migrațiile în masă vor lua amploare în următorii ani.

„Oamenii din sud sunt cei mai predispuși să sufere din cauza războaielor pentru resurse, apă, hrană, așa că fug în Europa și America de Nord." Și oamenii de știință estimează că până în 2040-2050, milioane de oameni din Orientul Mijlociu și din India vor migra în masă din cauza crizei de apă potabilă și a schimbărilor climatice.

Agenția ONU pentru refugiați a înregistrat un număr record de 123 milioane de persoane strămutate forțat în întreaga lume, ca rezultat al conflictelor, persecuțiilor, violențelor și încălcarea drepturilor omului (cele mai multe cazuri fiind înregistrate în Africa și în Orientul Mijlociu). Numai în 2024!

Revoluții, războaie civile, instabilitate politică: Conflictul dintre generații

În următorii 10 ani, conflictele dintre generații, inegalitatea și criza resurselor vor duce la declanșarea protestelor masive și chiar se va ajunge la războaie civile. „În America de Nord și în Europa, deoarece generația baby boom refuză să se pensioneze, să se retragă de pe scenă. Și acestea sunt populații îmbătrânite. Inegalitate masivă. Corupție masivă. Solvabilitate masivă. Și toate astea vor duce la haos pe străzi. "

Numai în 2025 au fost demonstrații masive în Bulgaria, Serbia, Nepal, Iran, Madagascar, Kenya, Maroc și în SUA. Acestea au fost denumite în media ca „protestele generației Z" și în unele cazuri chiar au fost răsturnate guverne.

Apariția unei noi religii mondiale

Religia va fi foarte importantă până la mijlocul secolului 21, este de părere profesorul. „Dacă nu ești religios, îți recomand să analizezi posibilitatea de a deveni religios, bine? Este foarte utilă religia pentru ce se va întâmpla mai târziu".

Alianța Ruso-Germană

De la invadare Ucrainei de către Rusia și sistarea relațiilor energetice și economice, Germania se pregătește pentru un război. Reînarmarea s-a intensificat și nu doar în Germania, ci în toată Uniunea Europeană condusă de germana Ursula von der Leyen.

S-a pus în discuție și reintroducerea serviciului militar obligatoriu din cauza personalului militar redus. Dar profesorul Jiang atenționează că în cele din urmă, Germania, considerată cea mai mare putere economică și industrială a Europei, și Rusia, cea mai mare țară de pe glob cu vaste zăcăminte de gaz și petrol, își vor da mâna.

„Cred că va fi în cele din urmă o alianță între Rusia și Germania, în Europa. În următorii 5-10 ani, poate că Germania și Rusia vor intra într-un război una împotriva celeilalte, dar în cele din urmă, cele două țări își vor da seama că e mai benefic să lucreze împreună decât să se lupte împotriva uneia celeilalte", a spus profesorul.

Germania și Rusia s-au mai luptat în cele două războaie mondiale. Dar au fost și puteri aliate: Liga celor Trei Împărați din 1873, Tratatul de reasigurare din 1887-1890 (o înțelegere secretă) și Pactul Molotov-Ribbentrop din 1939. După reunificarea Germaniei în 1990 și destrămarea Uniunii Sovietie în 1991, Berlin și Moscova au purtat relații de prietenie. Germania a cumpărat gaz din Rusia până la invazia rusă a Ucrainei în 2022.

Noile puteri

Profesorul Jiang spune că noi puteri se vor afirma pe harta globală: Israel în Orientul Mijlociu și Japonia în Asia. „Israelul va deveni hegemonul Orientului Mijlociu. Dar cum rămâne cu Iran? Dacă SUA părăsesc regiunea, Israel și Iran vor fi de acord să împartă Orientul Mijociu. Iranul va controla Strâmtoarea Ormuz, iar Israel va controla Levantul. Istoric, evreii îi urau pe romani și greci, dar îi preferau pe perși. Iranul este țara cu cea mare comunitate de diasporă evreiască din lume."

Cât despre Japonia, unde aproape 30% din populație sunt oameni de peste 65 de ani: „Din nou, cred că problema cu care se confruntă națiunile industrializate occidentale este criza îmbătrânirii populației? Ce vor face oamenii cu peste 90 de ani? Totuși, controlează banii, toată puterea și sunt extrem de influenți. În țările occidentale nu se poate face nimic. Dar Japonia este o țară cu totul specială, unde vârstnicii au o obligație morală față de națiune, față de popor. Vârstnicii aleg să renunțe la putere și să o cedeze tinerilor. Japonia este singura țară care o face în mod voluntar. Orice altă națiune ajunge la război pentru ca tinerii să ajungă la putere", spune profesorul.

America devine un Imperiu Creștin retras în Emisfera Vestică

Profesorul Jiang spune că SUA sunt cea mai capabilă națiune să supraviețuiască în următoarele decenii de necazuri și crize. Se va distanța de regiunile cândva de interes global: Europa, Indo-Pacific și Orientul Mijlociu.

„De ce America? Este incredibil de bogată. Este protejată de două oceane. Controlează de facto Canada și Mexicul. Gândește-te ca la întreaga America de Nord și America de Sud. Întreaga sferă este practic America. Deci, are resurse nelimitate. Are o populație nelimitată. Americanii sunt cei mai creativi, ce mai antreprenoriali, cei mai energici oameni din lume. Deci, n-aș paria împotriva Americii. Vor trece la Pax America, o idee seculară, globală, la una mult mai naționalistă, mai concentrată pe comunitate, pe îmbrățișarea creștinismului. Și creștinismul va fi forța care va reclădi forța Americii în următorii ani."

În America, trecerea către politica național-creștină nu mai este marginală, ci se întâmplă în interiorul Casei Albe. Inițiativa „Project 2025", redactată de Donald Trump, cere ca SUA să fie guvernate conform principiilor biblice și creștine.

Tehno-marxismul (birocrația AI, sclavie cibernetică, eutanasie, monede digitale și ID digital)

Profesorul Jiang a menționat în prezentarea sa că tehno-marxismul va fi noua ideologie dominantă pe planetă în următorii 20 de ani. Unele țări cu resurse vor impune un sistem de supraveghere în masă bazat pe inteligență artificială, scor social cu credite și monede digitale, precum și carduri de identitate digitală. Resursele vor fi limitate, de aceea vor fi raționalizate de către algoritmi. Bugetul pentru supravegherea globală cu AI a crescut la 50 de miliarde de dolari la nivel global.El atenționează că oamenii săraci riscă să ajungă sclavi sau chiar iobagi, lipsiți de drepturi, iar eutanasia va fi legalizată în mai multe țări.

„Ultimul lucru care se va întâmpla va fi tehno-marxismul. Acolo unde națiunile au resursele, doresc să instituie un sistem de supraveghere în masă pentru a gestiona mai eficient resursele limitate. Pentru a controla mai bine populațiile. Oamenii din vârf vor avea mai multă putere și libertate. Oamenii din clasa inferioară vor deveni sclavi sau iobagi. Credem că după război ne vom întoarce la lucrurile de dinainte de aceasta? Nu. Lumea s-a schimbat complet. Nu ne vom mai întoarce în lumea veche, ne îndreptăm către o lume nouă." Profesorul Jiang nu descrie un viitor îndepărtat, ci un prezent care se mișcă mai repede decât se aștepta cineva.