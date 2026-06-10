Idolii obsceni ai Cavalerilor Templieri: O întâlnire secretă, un cercetător decedat, o traducere blestemată și acuzația care a dus la dispariția primei bănci din Europa

În 1818, unul dintre cei mai decorați orientaliști din Imperiul Habsburgic a anunțat că a găsit dovezi fizice, sculptate pe pereții bisericilor și gravate pe cupe, monede și cufere, că Cavalerii Templieri practicau o religie secretă marcată de erezie, sodomie, adorarea idolilor, abuzuri rituale și sacrificii de copii. Asta era ceea ce o făcea atât de insidioasă. Acuzația a lovit cea mai apropiată entitate de o bancă multinațională pe care o avea Europa medievală: un ordin militar-religios construit pe bani, secret, autoritate sacră și încredere. Sună familiar?

Joseph von Hammer-Purgstall nu era un excentric. Era un diplomat și interpret care a servit imperiul de la Istanbul la Cairo, traducătorul a cărui ediție germană completă a lui Hafez a contribuit la inspirarea West-östlicher Divan a lui Goethe și omul care avea să devină mai târziu primul președinte al Academiei Austriece de Științe. Când a publicat Mysterium Baphometis Revelatum, „Misterul lui Baphomet dezvăluit”, în al șaselea volum al propriului său jurnal Fundgruben des Orients, prima publicație periodică europeană dedicată studiilor orientale, se afla la apogeul unei reputații solide.

A dedicat o parte considerabilă din aceasta acestui tratat, scris în latină, presărat cu greacă și arabă, și însoțit de planșe cu cele mai ciudate obiecte atribuite vreodată unui ordin militar medieval. Tratatul a petrecut două secole într-un mormânt academic nemarcat. Am propriile mele motive pentru a deschide acel mormânt, iar acestea încep cu o întâlnire pe care nu mă așteptam să o am.

Întâlnirea

Când editorul meu mi-a comandat Baphomet Revealed, sarcina era modestă: o scurtă istoriografie introductivă, o primă poartă pentru cititorii care se întâlnesc cu această figură, urmărind cum un nume din procesele templierilor a devenit cel mai recunoscut simbol al ocultismului occidental. Am scris acea carte și o susțin așa cum este. Ea nu a dovedit și nici nu a infirmat nimic despre templieri și nici nu a pretins vreodată acest lucru. Ceea ce a făcut, în tăcere, a fost să mă oblige să citesc cu atenție explicațiile standard. Baphomet era o fantomă a camerei de tortură. Procesul a fost propaganda lui Filip. Lévi a inventat imaginea din nimic. Caz închis, au spus cercetătorii.

Auzisem „caz închis” de la cercetători și înainte. Într-un H-File anterior, am documentat ceea ce am găsit în enciclopediile masonice păstrate în biblioteca președintelui Garfield: un rit androgin real numit Palladium, descris cu zeci de ani înainte ca Léo Taxil să-l fi inventat, un ordin despre care generații de academicieni au insistat că nu a existat niciodată sub nicio formă. Documentele se aflau în Ohio tot timpul. Această descoperire m-a învățat un obicei pe care nu-l pot dezvăța: când relatarea oficială a unui scandal ezoteric este suspect de ordonată, caută sursele primare și verifică. Puteți citi asta aici:

Biblioteca masonică pierdută a unui președinte asasinat și adevărul despre ordinul androgin al lui Baphomet

Cea mai profundă sursă primară despre Baphomet este tratatul lui Hammer-Purgstall, iar singurul motiv pentru care cititorii englezi îl pot examina este datorită regretatei cercetătoare Tracy R. Twyman. Twyman a însărcinat un savant creditat public doar ca „Profesorul X” să realizeze prima traducere completă în engleză, a editat-o cu propriile sale comentarii și a dispus ca fiecare planșă să fie fotografiată din tipăritura originală și restaurată cu migală, aceasta fiind prima dată când ilustrațiile complete au fost disponibile undeva în afara volumului din 1818.

Traducătorul a cerut să rămână anonim, parțial din cauza subiectului, și parțial, după cum povestește Twyman, pentru că el și un asociat al său au experimentat fenomene tulburătoare în timp ce lucrau la text. Twyman a mers mai departe: a ajuns să creadă că materialul în sine era blestemat. Ea și colaboratorii ei au inventat un nume, „ceața”, pentru confuzia, inerția și oboseala care se așezau asupra oricui se apuca să lucreze la el. În relatarea ei, un membru al echipei a concluzionat că „cineva sau ceva nu vrea ca secretele din acest text să fie cunoscute”.

Cu ceva timp în urmă, profesorul X m-a contactat. Ne-am întâlnit în particular. Discuția a vizat circumstanțele morții lui Tracy și implicarea ei în materialul despre Baphomet în perioada dinaintea morții sale. Nu voi publica conținutul acelei întâlniri până când nu o voi putea face cu atenție, cu documentație și, probabil, în spatele unui paywall, dar ceea ce vă pot spune public este ce a făcut întâlnirea: a luat un dosar pe care îl tratasem cu o curiozitate de istoric. Tracy a deschis această anchetă și a murit în timp ce ea era încă în curs. Omul care i-a creat cheia a venit la mine. Acest eseu reprezintă efortul meu de a prelua dosarul, iar ceea ce va urma în lunile următoare este munca de a-l duce mai departe.

Banca din spatele crucii

Pentru a înțelege ce susținea Hammer-Purgstall, ai nevoie de acuzația inițială, iar pentru a înțelege acuzația, trebuie, ca întotdeauna, să urmărești banii. La sfârșitul secolului al XIII-lea, Ordinul Templierilor era ceea ce se apropia cel mai mult de o instituție financiară internațională în Europa medievală. Un pelerin putea depune fonduri la Templu în Londra și le putea retrage în Acre pe baza unei scrisori de credit. Regii împrumutau bani de la ordin. Templul din Paris a servit multă vreme drept trezorerie a coroanei franceze. Cavalerii nu răspundeau în fața niciunui episcop și niciunui rege, ci doar în fața Papei, iar rețeaua lor de case fortificate se întindea de la Scoția până în Levant. Bogăție, imunitate, secret și o armată: este dificil să concepi o instituție mai bine poziționată pentru a fi invidiată, temută și îndatorată.

Regele Filip al IV-lea al Franței nu le datora nimic. El le era dator.

După cum se știe, vineri, 13 octombrie 1307, agenții lui Filip au arestat templierii din tot regatul său într-o singură operațiune coordonată. Acuzațiile au fost calibrate pentru a provoca un maxim de groază: cavalerii l-au renegat pe Hristos la inițiere, au scuipat sau au călcat în picioare crucea, au schimbat săruturi obscene și au venerat un idol, descris uneori ca un cap cu barbă, căruia i s-a atribuit numele de Baphomet. Au urmat mărturisiri, obținute sub tortură și adesea retractate. Ordinul a fost dizolvat prin decret papal în 1312. Ultimul Mare Maestru, Jacques de Molay, a fost ars pe rug la Paris în 1314, proclamând, se spune, nevinovăția ordinului din flăcări. Datoriile au dispărut odată cu ordinul.

Majoritatea istoricilor moderni interpretează acuzațiile ca fiind o invenție pusă la cale de avocații lui Filip pentru a distruge un creditor prea puternic pentru a fi impozitat și prea bogat pentru a fi tolerat. Această interpretare este probabil corectă în ceea ce privește procesul și ne oferă o lecție care ar trebui scrisă cu cerneală: o acuzație de crime împotriva copiilor este o armă care poate distruge o bancă. Procesul nu este însă punctul final al poveștii, deoarece cinci secole mai târziu, un savant care nu avea niciun interes în datoriile lui Filip a susținut că idolul lăsase amprente.

Ce arată planșele

Hammer-Purgstall a alcătuit un catalog de obiecte despre care a afirmat că au fost recuperate din fostele proprietăți ale templierilor, din colecțiile imperiale și din biserici din teritoriile care astăzi alcătuiesc Austria, Germania, Ungaria și Republica Cehă, cu câteva din Franța: idoli, casete, boluri, monede și basoreliefuri sculptate în pereții bisericilor. Conform notelor editoriale ale lui Twyman, majoritatea acelor biserici nu mai există, iar unele dintre orașele care le adăposteau și-au schimbat numele. În afară de înregistrările procesului în sine și de documentația lui Jules Michelet, acest catalog este cea mai importantă colecție de materiale adunată vreodată cu privire la idolul templier.

Planșele provin din lucrarea lui Thomas Wright, The Worship of the Generative Powers During the Middle Ages of Western Europe, tipărită în ediție privată la Londra în 1865, care a redesenat o serie de artefacte identice pentru publicul englez, la patru decenii după Hammer-Purgstall. Wright a lucrat în continuarea tratatului original, gravând uneori obiecte descrise de Hammer-Purgstall, dar pe care acesta nu le ilustrase. Acestea au încă puterea de a-l lăsa pe cititor fără suflare.

Figura recurentă este o ființă cu coarne sau încoronată, uneori feminină, mai des androgină, cu barbă și sâni în același timp. Unele figuri sunt acoperite de ochi. Unele au două fețe, amintind de capul cu două fețe descris de anumiți templieri în timpul interogatoriilor. Pe capacul unui cufăr găsit, se pare, în Burgundia, figura încoronată ține două lanțuri, de unul atârnând soarele, iar de celălalt luna, ambele fețe fiind inversate și încruntate, târâte în jos din cer. Sub picioarele figurii se află o stea cu șapte colțuri, un pentagram și un craniu uman.

În jurul imaginii se află inscripții într-un cifru deliberat de alfabete amestecate, cuvinte grecești scrise cu litere arabe și arabe scrise cu litere grecești, uneori anagramatizate. Numele pe care îl repetă este Mete, pe care Hammer-Purgstall l-a asociat cu Metis, personificarea greacă a înțelepciunii. Alte scene le-a interpretat ca fiind înregistrări ale unor orgii rituale, abuzuri asupra băieților și sacrificii de copii și animale, efectuate de participanți zâmbitori sub privirea idolului. Le descriu în mod deliberat la nivel de categorie, și acolo vor rămâne în acest eseu.

Concluzia lui Hammer-Purgstall a fost că templierii, sau o curent din cadrul lor, nu au fost deloc creștini. Ei erau moștenitorii gnosticilor ofiți, secta care venera șarpele din Geneză și pe fiecare personaj negativ din Scriptură pentru opoziția lor față de Creator. Baphomet nu era numele unui demon. Era un titlu, Baphe Meteos, Botezul Înțelepciunii, ritul suprem al ordinului. Acuzațiile din 1307 nu erau inventate, susținea el. Erau descrieri confuze din sala de judecată ale unei religii secrete reale, iar obiectele din planșele sale erau echipamentul ei supraviețuitor, o parte din acesta fiind încorporat în structura bisericilor unde congregațiile se rugaseră sub el timp de secole fără să știe la ce se uitau. Deoarece masoneria din epoca sa pretindea că descinde din templieri, tratatul a fost perceput ca o acuzație atât împotriva celor vii, cât și a celor morți.

Teologia dezrădăcinării

Ceea ce conferă tratatului greutatea sa este faptul că Hammer-Purgstall a făcut mai mult decât să catalogheze ororile. El a decodat o teologie coerentă din ele, iar teologia explică imaginile. Mete, susținea el, era o versiune gnostică întunecată a Sophiei, Înțelepciunea divină. În creștinismul mainstream, Sophia este un concept sancționat. În sistemele gnostice, ea este o figură căzută, zeița al cărei avort spontan l-a produs pe Demiurg, creatorul malformat al acestei lumi, care o stăpânește prin arhonții săi, planetele și stelele care administrează soarta. Sarcina gnosticului este evadarea: obținerea gnozei în această viață, rămânerea treaz după moarte și scăparea de roata reîncarnării forțate pe care o învârt arhonții.

Figura androgină care trage soarele și luna în jos din ceruri cu lanțuri nu este o decorațiune. Este programul. Mete dezrădăcină sistemul mondial, trăgând în jos arhonții, eliberându-i pe cei renăscuți din lanțurile stăpânilor lor. O formulă pe care Hammer-Purgstall o găsea mereu codificată pe idoli, în redarea tratatului, declară că caritatea distinsă a lui Mete dezrădăcinează inamicul, unde inamicul este însuși zeul creator.

Bolurile din catalogul său le-a legat de al patrulea discurs al Corpus Hermeticum, în care Dumnezeu umple un mare bol de amestec cu minte și îl trimite din cer, iar un vestitor invită umanitatea să se scufunde în el și să fie desăvârșită. Bolurile rituale erau acel bol, susținea el, și la fel, credea el, era și Sfântul Graal, romanele despre Graal fiind interpretate ca o alegorie gnostică templieră. El era la curent, prin descoperirea raportată de episcopul danez Frederik Münter în arhivele Vaticanului, cu o presupusă regulă secretă a templierilor numită Cartea Botezului de Foc, și focul este cel care domină cea mai tulburătoare placă a sa: un copil mic stând într-un bol în flăcări. Hammer-Purgstall a insistat să o interpreteze ca o alegorie, inițiatul fiind reprezentat ca un copil deoarece nu era încă matur în înțelepciune, dizolvat în flăcări pe măsură ce sufletul este eliberat de trup și de soarta sa. Dacă acea imagine înregistrează o metaforă sau o practică este, în miniatură, întreaga întrebare la care acest dosar există pentru a răspunde.

Actele transgresive din planșe aveau și o logică teologică, în interpretarea sa. Sexul procreativ îl slujește pe Demiurg, închizând noi suflete în închisoarea materiei. Transgresiunea împotriva regulilor creatorului, inclusiv folosirea tinerilor, îi fură puterea și îi inversează opera. Secole mai târziu, Aleister Crowley, care a luat Baphomet ca nume magic în fruntea Ordo Templi Orientis, avea să construiască un sistem în jurul unui crez preluat de la Rabelais, „fă ce vrei”, cu iubirea declarată lege. Vocabularul se înmoaie. Inversiunea de dedesubt este aceeași pe care Hammer-Purgstall pretindea că a găsit-o sculptată pe cufere: o religie în care calea ascendentă trece prin încălcarea ordinii creației, iar cea mai absolută încălcare posibilă implică un copil.

Omul care a redeschis cazul

Ancheta mea începe cu omul însuși, deoarece biografia sa este mai ciudată decât tratatul său. Joseph Hammer s-a născut la Graz în 1774 și a studiat la Academia Orientală din Viena, școala care forma interpreții imperiului. În serviciul Habsburgilor, un interpret nu era niciodată doar un traducător. El era ochii coroanei în curțile străine. Hammer a fost detașat la ambasada din Istanbul în 1799, a însoțit operațiunile britanice împotriva francezilor în Egipt și, în 1809, a fost trimis în Parisul lui Napoleon pentru a negocia returnarea manuscriselor jefuite din bibliotecile din Viena. Și-a petrecut anii de glorie lucrând sub Metternich, cancelarul care conducea cea mai sofisticată operațiune de supraveghere și informații diplomatice din Europa.

În 1816, cu doi ani înainte de tratat, s-a căsătorit cu Caroline von Henikstein, fiica lui Joseph von Henikstein, unul dintre finanțiștii proeminenți ai Vienei și un renumit patron al artelor care îl număra pe Mozart printre prietenii săi. Căsătoria i-a asigurat lui Hammer independența financiară pe viață. Cumnatul său, Alfred, avea să ajungă șef al Statului Major General al armatei austriece. În 1835, o contesă scoțiană, văduva celui mai bun prieten al său, i-a lăsat moștenire proprietățile și numele Purgstall, iar în 1847 împăratul a aprobat înființarea Academiei de Științe pentru care el făcuse lobby timp de un deceniu, cu Hammer-Purgstall ca primul președinte. El rămâne o comoară națională în Austria; Societatea Orientală a țării poartă încă numele său.

Familia din care provine soția sa are propria istorie, iar aceasta este partea din acest dosar la care lucrez în prezent. Familia Henikstein descindea din familia Hönig din Boemia, deținători ai monopolului imperial asupra tutunului și furnizori ai armatei sub domnia Mariei Tereza, fiind printre puținele familii evreiești privilegiate tolerate la Viena, care activau ca angrosiști și bancheri între Viena și Praga. În decursul unei singure generații, acea familie s-a divizat în trei tabere în legătură cu problema cu care se confrunta fiecare familie evreiască de elită din imperiu. Israel Hönig a fost înnobilat în 1789, rămânând totuși evreu – primul caz de acest fel din istoria Austriei – și a fost înmormântat într-un cimitir evreiesc. Frații săi, Adam Albert și Lazar, s-au convertit la catolicism în 1781, iar ramura lui Adam Albert a devenit familia Henikstein, conducând o bancă moraviană și integrându-se pe deplin în establishmentul „tronului și altarului” al Vienei restaurate. O a treia ramură a fost botezată în bloc după moartea mamei lor. O familie, o generație, trei răspunsuri la întrebarea cine ar fi ei în cadrul ordinului Habsburgic.

Hammer s-a căsătorit cu o membră a ramurii convertite. Așadar, imaginea de ansamblu este următoarea: un diplomat de carieră apropiat serviciilor de informații din Viena lui Metternich, finanțat recent de o familie de bancheri convertiți, publică cea mai gravă acuzație din istoria europeană împotriva unui ordin de bancheri desființat, într-o formă care lovește în masoneria epocii sale. Un om cu accesul său putea examina colecții, registre bisericești și proprietăți imperiale pe care niciun savant obișnuit nu le-ar fi atins vreodată, ceea ce este un motiv pentru a lua în serios catalogul său. Un om atât de adânc înrădăcinat în politica restaurării trăia, de asemenea, printre oameni cu interese, iar întrebarea cui îi servea tratatul este o chestiune de loialitate pe care nu am rezolvat-o încă. Îi urmăresc corespondența, sursele și banii. Acest eseu este prima intrare din acel dosar, nu concluzia sa.

Propagandă sau adevăr?

Cazul împotriva lui Hammer-Purgstall este real. Încă îi investighez activ trecutul și fiabilitatea ca sursă, la fel ca A.E. Waite. Cercetarea sa avea dușmani înainte ca tratatul să apară; orientalistul prusac Heinrich Friedrich von Diez a dedicat un volum întreg atacării competenței sale. Istoricii ulteriori, lucrarea lui Peter Partner, The Murdered Magicians, fiind tratamentul standard, au clasificat tratatul ca fiind mai degrabă o creație mitică decât istorie. Proveniența artefactelor este punctul slab: unele pot fi obiecte medievale autentice fără nicio legătură demonstrabilă cu templierii, altele pot fi produse ale unei renașteri ezoterice ulterioare, iar altele pot fi falsuri evidente. Câțiva critici au mers mai departe și l-au acuzat pe Hammer-Purgstall că a inventat el însuși imaginile, o acuzație extraordinară împotriva unui savant de talia sa, formulată, în majoritatea cazurilor, de oameni care nu-i deschisese niciodată cartea.

Iată ce aproape nimeni nu știe, pentru că aproape nimeni nu s-a uitat. Twyman a urmărit două dintre artefacte până în catalogul vechi al Muzeului Britanic, unde se află, neexpuse. Unul corespunde unei ilustrații din tratat. Celălalt corespunde unui obiect descris de Hammer-Purgstall, dar pe care acesta nu l-a ilustrat niciodată, ceea ce constituie un argument discret în sine: un falsificator de imagini nu lasă în urmă un obiect corespunzător pe care nu l-a desenat niciodată. Twyman a plătit din propriul buzunar pentru ca ambele cufere să fie fotografiate profesional din toate unghiurile, prima înregistrare fotografică completă realizată vreodată a acestora, publicată în Baphomet: The Temple Mystery Unveiled împreună cu Alexander Rivera.

Așadar, poziția onestă, aceeași cu cea în care sunt forțați să se afle arheologii din Cartagina, este aceea de a menține tensiunea. Artefactele pot fi falsuri, iar Hammer-Purgstall poate fi fost un om strălucit sedus de un model, sau, mai rău, un om strălucit în slujba unui astfel de model. Artefactele pot fi obiecte autentice ale unui alt cult, atribuite în mod eronat templierilor. Sau cel mai decorat orientalist al epocii sale ar fi putut avea dreptate, iar dovezile au fost respinse din cauza reputației, împrăștiate din neglijență și încuiate în sertare pe care nimeni nu le va deschide.

Nu am de gând să rezolv asta pentru voi, deoarece, în starea actuală a dovezilor, nimeni nu poate face asta cu sinceritate. Fiecare răspuns este teribil în felul său. Dacă acuzația a fost propagandă, atunci cea mai eficientă armă folosită vreodată împotriva unei instituții bancare a fost o poveste despre abuzul ritualic al copiilor, inventată de un stat, certificată prin tortură și de succes dincolo de visele lui Filip. Dacă acuzația a fost adevărată, atunci un ordin multinațional care deținea depozitele și secretele regilor conducea o religie ascunsă cu copii pe altarele sale, iar creștinătatea a îngropat dovezile de două ori, o dată în 1314 și o dată în 1818.

Cele două răspunsuri nu se exclud reciproc de-a lungul istoriei, iar aceasta este partea pe care nimeni nu vrea să o recunoască, deoarece a trăi în zona gri este înfricoșător. Cu toate acestea, acolo îmi petrec cea mai mare parte a timpului și a investigațiilor și voi continua să o fac, deoarece adevărul este mai presus de tabere.

Iată, așadar, angajamentul meu, formulat fără ocolișuri. Voi aprofunda studiul lui Baphomet mai mult decât am făcut-o până acum, mai mult decât am făcut-o în propria mea carte, mai mult decât a reușit vreun cercetător cu acest material. Tratatul nu a fost niciodată analizat pe deplin. Artefactele nu au fost niciodată testate. Corespondența și sursele lui Hammer-Purgstall nu au fost niciodată urmărite de cineva care să pună întrebările pe care le pun eu. A face acest lucru în mod corespunzător înseamnă arhive în Viena și Londra, volume rare care există într-o mână de biblioteci și călătorii de documentare care necesită timp și bani. Fiecare document pe care îl recuperez intră în arhiva de lucru, iar fiecare descoperire este publicată aici mai întâi. Abonații plătiți nu cumpără un buletin informativ. Ei finanțează investigația și primesc dovezile acesteia pe măsură ce apar. Dacă doriți să ajungeți la esența acestei chestiuni, așa o vom atinge împreună.

Întrebarea din spatele întrebării

De ce puterea bancară și acuzațiile de crime împotriva copiilor continuă să apară în același dosar? Gândiți-vă la ce deținea de fapt o instituție precum Templul. Nu doar bani. Depozitele creează înregistrări, datoriile creează pârghii, iar un ordin ale cărui case primeau mărturisirile, averile și moștenitorii celor puternici era un motor al compromisului, indiferent dacă în capelele sale se afla vreodată vreun idol. Un stat care se confruntă cu o astfel de instituție are exact două opțiuni: să o controleze sau să o distrugă. Acuzația, adevărată sau falsă, este modul în care o distrugi. Apartenența, adevărată sau falsă, este modul în care o controlezi. Cinci secole mai târziu, un insider căsătorit cu o familie din lumea finanțelor vieneze și integrat în lumea serviciilor secrete ale imperiului a redeschis cazul, iar establishmentul academic a răspuns făcând dovezile sale ilizibile timp de două sute de ani.

Între timp, imaginea a scăpat. Când Éliphas Lévi a desenat în 1854 celebrul său Baphomet cu cap de capră, figura care reprezintă acum însăși ocultismul, el și-a îndreptat cititorii către monumente recent descoperite ca dovadă a idolului templier. Acele monumente erau planșele lui Hammer-Purgstall. Lumea exoterică a îngropat cartea, dar cea ezoterică a construit imaginea modernă a zeului diavolului pornind de la ilustrațiile sale.

Hammer-Purgstall a derivat Mete din Metis, iar Metis poartă o poveste. Ea a fost prima soție a lui Zeus, iar când a rămas însărcinată, Zeus a înghițit-o cu totul, deoarece o profeție spunea că copilul ei îl va înlocui într-o zi. Regele zeilor a consumat-o pe mamă pentru a preveni nașterea copilului. Tatăl său, Kronos, pe care romanii îl numeau Saturn, făcuse același lucru cu o generație mai devreme, devorându-și propriii copii la naștere pentru a-și păstra tronul. În spatele ciudatei zeițe cu barbă de pe cufere, în spatele acuzației care a distrus o bancă, în spatele fiecărei versiuni a acestei povești, se află aceeași figură: vechea putere care îi mănâncă pe cei tineri, mai degrabă decât să fie înlocuită de ei.

Am urmărit deja totul până la capăt. Articolul se numește Jeffrey Epstein și Zeul care mănâncă copii și urmărește această acuzație dincolo de templieri, dincolo de dosarele procesului, până la locul unde a început: un idol de bronz cu un cuptor în loc de burtă, Saturn devorându-și fiii, o vale la sud de Ierusalim al cărei nume a devenit cuvântul nostru pentru iad și motivul pentru care dosarele Epstein recent publicate par ceva ce arheologii au mai văzut înainte. Prima jumătate, de la Valea Hinnom până în zilele noastre, poate fi citită gratuit. A doua jumătate, cea care îi numește pe cei care hrănesc, este rezervată abonaților plătitori.

Jeffrey Epstein și Dumnezeul care mănâncă copii

Istoria sacrificiului este adesea povestită ca o istorie a progresului religios: ofranda brută devine rafinată, animalul sacrificat devine hrană simbolică, sângele devine vin, carnea devine pâine, iar altarul devine mai puțin vizibil violent cu fiecare transformare teologică. Există un sâmbure de adevăr în această poveste. Sub ea, însă, se ascunde o întrebare mai întunecată. Ce a fost înlocuit? Ce se afla la începutul lanțului, înainte de taur, berbec și miel, înainte de pâine și vin? Cel mai vechi și mai teribil răspuns este copilul.

Pitagoreicii au înecat un om pentru că a divulgat un adevăr matematic. Francmasonii au codificat geometria într-un ordin fraternal global. Peter Thiel finanțează căutarea pentru a învinge moartea. Jeffrey Epstein a numit-o „recoltare”. Comunitatea OZN o numește „energie liberă”. Fizicienii o numesc entropie.