Motreanu: "Curaj, Sorin Grindeanu! Preluați guvernarea și puneți în practică soluțiile PSD!"

"A trecut mai mult de o lună de când PSD și AUR au demis Guvernul Ilie Bolojan. În loc să își asume guvernarea, Sorin Grindeanu se răfuiește cu PNL pe Facebook.



PSD are majoritate. A dovedit-o la moțiune și la voturile din Parlament din ultima lună. Cine îl împiedică pe Sorin Grindeanu să realizeze toate lucrurile minunate pe care pretinde că le vrea pentru români?



Românii înțeleg șmecheria la care vrea să recurgă PSD: să preia prin interpuși ministerele care dau bani (Dezvoltare, Agricultură, Transporturi) și să lase altora funcțiile în care trebuie luate decizii dificile, precum postul de premier.



Iar după șase luni, când nu le va mai conveni premierul, să-l demită tot printr-o moțiune de cenzură scrisă, semnată și votată împreună cu AUR.", scrie Dan Motreanu intr-un mesaj pe Fcebook.