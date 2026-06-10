NATO se întrunește de urgență, la cererea României, după cazul dronei de la Constanța
Postat la: 10.06.2026 |
Consiliul Nord-Atlantic (NAC) se reunește miercuri, 10 iunie 2026, la sediul NATO de la Bruxelles. Reuniunea are loc în urma solicitărilor României privind discutarea situației de securitate din zona Mării Negre în cadrul NATO.
„Reuniunea de astăzi are o importanță deosebită în actualul context regional de securitate, în cadrul discuțiilor fiind abordate cu prioritate incidentele recente cu drone care au afectat teritoriul României și siguranța cetățenilor săi", transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE) într-un comunicat.
România este reprezentată la aceste consultări de către Reprezentantul Permanent la NATO, ambasadorul Dan Neculăescu.
„În acest context, MAE subliniază importanța menținerii unui dialog constant și a coordonării strânse cu aliații din cadrul NATO, elemente esențiale pentru asigurarea și consolidarea securității pe Flancul Estic și în regiunea Mării Negre", se precizează în comunicat.
Întrunirea are loc în contextul în care vinerea trecută, 5 iunie, o dronă marină a explodat, în Portul Constanța, avariind o navă și o clădire din apropiere, fără a provoca victime.
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat ulterior că autoritățile ucrainene au avertizat România cu 10-15 minute înainte de explozia dronei din Portul Constanța că aceasta transporta explozibil, iar specialiștii trimiși în zonă au fost retrași.
Potrivit unor surse, drona ar fi făcut parte dintr-un grup de drone ucrainene deturnate de Rusia, una dintre ele ajungând în apropierea unei nave încărcate cu metanol, fără a fi detectată la timp din cauza unor deficiențe ale sistemelor de monitorizare.
La rândul său, președintele Nicușor Dan a afirmat că incidentele cu dronele marine din Portul Constanța sunt o consecință a războiului dintre Rusia și Ucraina și a precizat că toate cele patru dispozitive s-au autodetonat.
„Drona marină care a explodat în această dimineață în Portul Constanța făcea parte, alături de alte mijloace similare de luptă, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Forțele ucrainene au pierdut controlul asupra respectivelor mijloace ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia", a transmis președintele într-un mesaj postat pe platforma X.
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