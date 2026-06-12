Fenomenul care schimbă vremea la nivel global și-a făcut apariția: El Niño a început și se va intensifica
Postat la: 12.06.2026 |
Meteorologii americani au confirmat: El Niño a început și se va intensifica. Secetă în Asia, recolte în pericol, uragane mai rare în Atlantic - fenomenul care schimbă vremea la nivel global și-a făcut apariția.
Urmează intensificarea fenomenului
Condițiile El Niño sunt prezente și urmează să se intensifice în iarna 2026 – 2027. Anunțul a fost făcut de Centrul de Prognoză Climatică din Statele Unite.
Fenomenul s-a dezvoltat în ultima lună și va afecta tipare meteorologice la nivel global, cu consecințe directe asupra agriculturii din Asia și asupra sezonului de uragane din Atlantic.
El Niño apare atunci când vânturile alizee slăbesc, iar apele oceanice mai calde se acumulează în zona centrală și estică a Pacificului ecuatorial. Efectul este resimțit global: temperaturi mai ridicate, secetă în unele regiuni și precipitații abundente în altele.
Centrul de Prognoză Climatică din SUA a confirmat că fenomenul este activ și că intensificarea sa este așteptată în lunile de iarnă ale emisferei nordice.
Riscuri pentru agricultura din Asia
Efectele cele mai severe sunt așteptate în Asia de Sud-Est și India, notează Reuters, potrivit Mediafax.
„El Niño va avea probabil un impact negativ asupra randamentelor culturilor din Asia de Sud-Est și India, unde fenomenul este asociat de obicei cu precipitații sub nivelul normal", a declarat Kyle Tapley, director la WeatherDesk.
În India, musonul asigură aproape 70% din precipitațiile anuale și susține un sector agricol care reprezintă circa 18% dintr-o economie de aproape 4 trilioane de dolari. Ploile reduse pot afecta recoltele de orez, bumbac și soia, dar și culturile de iarnă.
Fermierii indonezieni care cultivă orez și-au devansat deja programul de plantare pentru a evita o perioadă prelungită de secetă. Ministrul economiei din Malaezia a avertizat că randamentele culturilor ar putea scădea cu între 8% și 10% în acest an.
El Niño reduce riscul de uragane în SUA
Paradoxal, El Niño aduce și o veste mai bună pentru Statele Unite.
Fenomenul este asociat de obicei cu un sezon al uraganelor mai puțin activ în Atlantic.
„Ne așteptăm la un sezon al uraganelor din Atlantic sub nivelul normal în acest an. Cu toate acestea, un uragan puternic este încă posibil chiar și într-un sezon mai puțin activ", a precizat Tapley.
Sezonul uraganelor în SUA se desfășoară între 1 iunie și 30 noiembrie.
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