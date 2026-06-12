Controale ANPC de amploare în București și Ilfov. Pesticide și nereguli la peste jumătate din legumele verificate
Postat la: 12.06.2026 |
Reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunță că, din 200 de tone de legume verificate, peste 120 de tone aveau neconformități de clasificare și prezentare. Pentru aproape 27 de tone, echipele de control au constatat că, deși produsele proveneau dintr-un stat din afara UE și erau însoțite de documente de analiză care atestau absența reziduurilor de pesticide, testele au confirmat prezența a trei substanțe din categoria pesticidelor, în limitele maxime admise.
”În urma controalelor efectuate la nivelul regiunii București-Ilfov, au fost verificate peste 200 de tone de produse legumicole, fiind constatate neconformități la 121 de tone, referitoare la modul de clasificare, prezentare și comercializare. Precizăm că cele 121 de tone au fost identificate într-o singură platformă de comercializare engros, fapt ce relevă amploarea fenomenului. Ca urmare a abaterilor constatate la operatorii economici verificați, ANPC a întocmit acte de control în temeiul prevederilor Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor comerciale incorecte și a aplicat sancțiuni în valoare de peste 80.000 de lei”, au anunțat, vineri, reprezentanții ANPC.
Ei au precizat că printre neconformitățile identificate se numără diferențe de calibru și de calitate, precum și încadrarea produselor în categorii de calitate prin raportare la prevederile unui act normativ care nu mai este în vigoare.
De asemenea, verificările au evidențiat neconcordanțe între documentele de analiză care au însoțit produsele la introducerea acestora în circuitul comercial și rezultatele testelor efectuate ulterior.
”Produsele proveneau dintr-un stat din afara Uniunii Europene și au fost însoțite de documente de analiză care atestau absența reziduurilor de pesticide. Cu toate acestea, testele efectuate ulterior într-un stat membru al Uniunii Europene, utilizând aceeași metodă de determinare, au confirmat prezența a trei substanțe active din categoria pesticidelor, cu respectarea limitelor maxime admise”, au explicat comisarii ANPC.
Potrivit reprezentanților ANPC, este vorba despre 26,8 tone de astfel de produse. Ei au anunțat că au sesizat și alte instituții în legătură cu neregulile găsite, pentru ca acestea să facă la rândul lor verificări și să ia măsurile necesare.
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