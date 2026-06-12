Medicamentele viitorului, fabricate pe orbită: Industria farmaceutică intră în cursa spațială

Industria farmaceutică ar putea intra într-o nouă eră, odată cu extinderea producției de medicamente în spațiu, pe orbita Pământului. Tot mai multe companii explorează ideea fabricării de substanțe active în microgravitație, unde anumite procese chimice imposibile pe Terra devin realizabile.

Microgravitația, noul laborator al industriei farmaceutice

Potrivit CNBC, interesul marilor producători pentru mediul spațial crește rapid, pe fondul unei posibile transformări structurale a economiei orbitale. Morgan Stanley estimează că această nouă industrie ar putea depăși pragul de 1 trilion de dolari până în 2040, cu efecte în lanț inclusiv în zona medicală, a semiconductorilor și a telecomunicațiilor.

În centrul acestei schimbări se află avantajul științific al microgravitației. În lipsa gravitației, procese precum sedimentarea sau convecția, care pe Pământ pot afecta calitatea compușilor farmaceutici, sunt eliminate. Rezultatul: cristale mai uniforme și mai stabile, esențiale pentru dezvoltarea unor medicamente mai eficiente.

Unele companii au început deja să își construiască infrastructura pentru acest tip de producție. Redwire, de exemplu, a creat filiala SpaceMD, dedicată cercetării și producției farmaceutice în spațiu. Aceasta urmează să comercializeze medicamente dezvoltate pe orbită și a testat deja mai mulți compuși utilizați în experimente.

De la PIL-BOX la economie de un trilion de dolari: pariul companiilor pe medicina din spațiu

Tehnologia centrală a acestor proiecte este PIL-BOX, un sistem automatizat de micro-laboratoare conceput pentru cristalizarea proteinelor în condiții de microgravitație. Până în prezent, au fost lansate zeci de astfel de unități, iar testele au vizat mai mulți compuși farmaceutici.

Pe măsură ce cercetările avansează, specialiștii susțin că medicina ar putea deveni unul dintre marile câștigătoare ale economiei spațiale, cu potențialul de a schimba nu doar modul în care sunt produse medicamentele, ci și eficiența lor terapeutică.