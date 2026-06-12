Îngrijorări mari legate de confidențialitate: cum poți fi văzut, chiar și prin pereți, din cauza semnalului WiFi
Postat la: 12.06.2026 |
Cercetătorii din Germania avertizează că rețelele WiFi obișnuite ar putea deveni o nouă formă puternică de supraveghere invizibilă. Folosind semnale wireless standard și inteligență artificială, aceștia au demonstrat un sistem capabil să identifice persoanele cu o precizie remarcabilă, chiar și în cazul în care acestea nu au asupra lor un dispozitiv activ, informează sciencedaily.com.
„Prin observarea propagării undelor radio, putem crea o imagine a împrejurimilor și a persoanelor prezente”, spune profesorul Thorsten Strufe de la KASTEL – Institutul de Securitate și Fiabilitate a Informațiilor al KIT. „Acest lucru funcționează similar cu o cameră normală, diferența fiind că, în cazul nostru, pentru recunoaștere se folosesc unde radio în loc de unde luminoase”, explică expertul în securitate cibernetică. „Astfel, nu contează dacă aveți sau nu un dispozitiv WiFi la dumneavoastră.”
Oprirea smartphone-ului nu este suficientă pentru a evita detectarea. Potrivit cercetătorilor, dispozitivele wireless din apropiere conectate la rețea generează în continuare suficientă activitate de semnal pentru ca sistemul să funcționeze.
Routerele WiFi ar putea deveni instrumente ascunse de supraveghere
Echipa afirmă că tehnologia ar putea transforma routerele obișnuite în sisteme de monitorizare silențioase care funcționează fără a atrage atenția.
„Această tehnologie transformă fiecare router într-un potențial mijloc de supraveghere”, avertizează Julian Todt de la KASTEL. „Dacă treci regulat pe lângă o cafenea care operează o rețea WiFi, ai putea fi identificat acolo fără să-ți dai seama și recunoscut ulterior – de exemplu, de către autoritățile publice sau companii.”
Vulnerabilitatea rețelelor wireless omniprezente
Cercetătorul Felix Morsbach observă că agențiile de informații sau infractorii cibernetici dispun în prezent de modalități mai ușoare de a monitoriza oamenii, inclusiv camere de securitate piratate sau sonerii conectate la internet. Cu toate acestea, el spune că rețelele WiFi reprezintă o preocupare unică, deoarece sunt aproape peste tot și în mare parte invizibile.
„Cu toate acestea, rețelele wireless omniprezente ar putea deveni o infrastructură de supraveghere aproape cuprinzătoare, cu o caracteristică îngrijorătoare: sunt invizibile și nu trezesc suspiciuni.”
Rețelele wireless sunt acum comune în case, birouri, restaurante, aeroporturi și spații publice din întreaga lume, oferind acestei tehnologii o acoperire potențial enormă.
Nu este nevoie de hardware special
Spre deosebire de sistemele experimentale anterioare care se bazau pe senzori scumpi sau echipamente specializate, noua metodă funcționează cu hardware WiFi obișnuit, care se găsește deja în maioritatea caselor și companiilor.
De la tehnologia CSI la scanarea prin comunicare normală
Abordările anterioare se bazau adesea pe informațiile privind starea canalului (CSI), care măsoară modul în care semnalele radio se modifică după ce se reflectă de pereți, mobilier și oameni. Noua tehnică profită în schimb de comunicarea normală dintre routerele WiFi și dispozitivele conectate.
Rolul semnalelor BFI necriptate în recunoașterea prin IA
Dispozitivele dintr-o rețea wireless trimit periodic date de feedback, cunoscute sub numele de informații de feedback privind formarea fasciculului (BFI), către router. Deoarece aceste infoarmasii sunt transmise fără criptare, oricine se află în raza de acțiune le poate citi. Cercetătorii afirmă că aceste reflexii ale semnalului pot crea efectiv mai multe „vederi” ale unei persoane, permițând sistemelor de IA să învețe și să recunoască identitățile individuale.
După ce modelul de învățare automată a fost antrenat, identificarea unei persoane ar dura doar câteva secunde.
Precizia aproape perfectă ridică îngrijorări legate de confidențialitate
În cadrul unor teste care au implicat 197 de participanți, cercetătorii au afirmat că sistemul a identificat indivizii cu o precizie de aproape 100%. Recunoașterea a rămas eficientă indiferent de unghiul de vizualizare sau de modul în care mergeau participanții.
„Tehnologia este puternică, dar, în același timp, implică riscuri pentru drepturile noastre fundamentale, în special pentru confidențialitate”, subliniază Strufe.
Riscuri pentru drepturile fundamentale și necesitatea unui nou standard WiFi
Cercetătorii sunt îngrijorați în special de modul în care tehnologia ar putea fi utilizată în țările autoritare pentru a monitoriza protestatarii sau pentru a urmări cetățenii fără știrea acestora. Ei solicită includerea unor protecții și garanții mai puternice privind confidențialitatea în viitorul standard WiFi IEEE 802.11bf.
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