Inflația a explodat la aproape 11%, iar puterea de cumpărare s-a prăbușit. Analist economic: "Suta de lei valorează acum 70"

România economică se întoarce vertiginos în timp, iar buzunarele cetățenilor decontează direct deciziile politice recente. Rata inflației a explodat la 10,9%, marcând a treia lună consecutivă de creștere agresivă, un salt uriaș față de pragul de 5,66% înregistrat în iunie 2025. Dincolo de statistici, realitatea din magazine arată un blocaj sever: consumul populației scade constant de nouă luni, semn că banii nu mai ajung nici pentru strictul necesar. "Suta de lei valorează acum 70 de lei", susține analistul economic Adrian Negrescu.

Meniul de criză și prăbușirea puterii de cumpărare

Scumpirile în lanț au modificat radical comportamentul clienților. Într-o intervenție la Euronews, analistul economic Adrian Negrescu a explicat mecanismul prin care criza lovește disproporționat populația, împingând categoriile vulnerabile spre un regim de subzistență specific perioadei de tranziție.

„Este efectul creșterii prețului la carburanți din luna aprilie, în principal, când am avut primele semne ale creșterii prețului petrolului la nivel internațional. Probabil în iunie vom vedea cele mai ample scumpiri din economie. Inflație 11% înseamnă că puterea românilor de cumpărare se erodează semnificativ de la o lună la alta cu 11% în medie față de anul trecut. Dar această inflație nu înseamnă că toată lumea are aceeași erodare a valorii banilor pe care îi încasează.

Pensionarii au un tip de consum care vizează, în primul rând, achiziția de produse alimentare de bază, facturi la utilități și medicamente. Acolo avem cele mai mari scumpiri, astfel că inflația percepută de ei e pe la 23-24%. Sunt și categorii vulnerabile, cum ar fi cei cu salariul minim pe economie, unde inflația contează mai mult decât dacă ai 2.000 de euro pe lună. Sunt efecte economic perverse care generează ce se întâmplă acum.

Am avut scăderi de prețuri la cartofi, la produse de panificație și fasole, pentru că acestea au devenit cele mai vândute produse. Chiar și margarina și parizerul au intrat în topul vânzărilor, pentru că sunt printre cele mai ieftine produse. Creșterea salarială e sub nivelul inflației.

Altfel spus, am ajuns să pierdem bani de pe urma veniturilor pe care le înregistrăm ca urmare a creșterii prețurilor. E o corelație directă. Ne-am întors la obiceiurile de consum din anii 90. Cu suta aia de lei pe care, acum doi ani, domnul Ciolacu ne-o prezenta ca fiind o cumpărătură săptămânală pentru produse alimentare, acum nu prea mai faci nimic cu suta de lei. Practic, valoarea sutei de lei cred că e undeva la nivel de 70 de lei în momentul de față, în termeni reali.”, a explicat Negrescu.

Factura deșteptării la realitate după eliminarea plafoanelor

Dezastrul din coșul zilnic este alimentat direct de explozia tarifelor la utilități și servicii de bază. Eliminarea plafonării prețurilor a lăsat piața liberă să lovească necruțător: energia electrică conduce topul scumpirilor cu o creștere de peste 55%.

Nici chiriașii sau șoferii nu o duc mai bine. Chiriile au crescut cu peste 43% comparativ cu anul trecut, în timp ce carburanții au înregistrat un avans de peste 30%. Corelația este directă: salariile nu mai țin pasul cu piața, iar valoarea reală a banilor continuă să se evapore.