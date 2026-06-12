Procurorii au pus sechestru pe o casă şi două terenuri deţinute de influencerul Makaveli, acuzat de evaziune fiscală

Procurorii au pus sechestru pe o casă şi două terenuri deţinute de influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli. Fost candidat la Primăria Capitalei, Makaveli e acuzat că a cauzat un prejudiciu de 500.000 de lei în dosarul în care acesta este acuzat de evaziune fiscală.

Ce spun procurorii

Conform unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti remis vineri, bunurile puse sub sechestru sunt evaluate la 57.000 de euro.

Prejudiciul care i se impută lui Makaveli se ridică la suma de 531.047 lei, din care 235.348 lei reprezintă obligaţia fiscală principală şi 295.699 lei - obligaţii fiscale accesorii (dobânzi şi penalităţi de nedeclarate).

Makaveli a fost ridicat joi dimineaţa de poliţişti şi dus pentru audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Române, el fiind reţinut în aceeaşi zi pentru 24 de ore.

Vineri, procurorii au decis să nu solicite în instanţă arestarea preventivă a acestuia, însă l-au plasat sub control judiciar, pe o perioadă de 60 de zile.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, influencerul trebuie să respecte mai multe obligaţii, printre care să nu depăşească teritoriul României şi să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

Ce obligații are Makaveli

"În fapt, s-a reţinut că, în perioada 25.05.2022 (data până la care ar fi trebuit să depună declaraţia unică - formular 212 privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice corespunzătoare anului 2021) - 25.05.2025 (data până la care ar fi trebuit să depună declaraţia unică - formular 212 privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice corespunzătoare anului 2024), inculpatul, persoană fizică neautorizată/neînregistrată fiscal, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, a ascuns, în mod repetat, venituri de 3.324.147 lei realizate în perioada 01.01.2021 - 31.12.2024, cauzând bugetului general consolidat al statului un prejudiciu în valoare totală de 235.348 lei (debit principal), din care 182.428 lei impozit pe venit, 37.800 lei CAS, 15.120 lei CASS. În cauză a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului, în vederea garantării recuperării pagubei, cu privire la toate bunurile mobile şi imobile aparţinând inculpatului până la concurenţa sumei totale de 531.047 lei (debit principal plus accesorii). Măsura sechestrului a fost aplicată efectiv asupra următoarelor bunuri imobile: o casă şi 2 terenuri intravilane, evaluate la suma de aproximativ 57.000 euro", precizează procurorii.

Makaveli, fost consilier al Dianei Șoșoacă

Makaveli a fost consilierul Dianei Şoşoacă şi a candidat la ultimele alegeri locale pentru Primăria Capitalei, retrăgându-se în favoarea Ancăi Alexandrescu.

De asemenea, el a făcut campanie de promovare pe TikTok fostului candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu.