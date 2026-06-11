PUBLICARE DISPOZITIV HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ: Dosar nr. 21151/3/2020 – Tribunalul București, Secția a V-a Civilă
Postat la: 10.06.2026 |
În conformitate cu Sentința Civilă pronunțată în data de 21.04.2021 de către Tribunalul București, Secția a V-a Civilă, se publică dispozitivul hotărârii judecătorești:
„PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE
Respinge excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei Worldpress Consulting SRL, ca neîntemeiată. Admite, în parte, cererea formulată reclamanta ARMAND CLOTILDE MARIE BRIGITTE, cu domiciliul procesual ales la SCA Milcev Burbea, cu sediul în București str. xxx, nr. xx, et. x sector x, în contradictoriu cu pârâții WORLDPRESS CONSULTING SRL, cu sediul în Bragadiru, str. xxx, județul Ilfov și TĂLĂU MIHNEA ȘTEFAN, domiciliat în București, str. xxxx și cu domiciliul procesual ales în Bragadiru, xxx, județul Ilfov, așa cum a fost modificată.
Obligă pârâții, în solidar, la plata sumei de 10.000 lei, către reclamantă, cu titlu de daune morale. Obligă pârâții să retragă de pe pagina web www.agentiamedia.ro articolele denumite „Cum căpușează firma lui Clotilde Armand banii europeni destinați României”, „S-a sfârșit mitul Clotildei Armand. Acuzații deosebit de grave!” și „Clotilde Armand șefa exploziei de la Distrigaz. Pe angajați nu îi scotea din „români hoți și proști”.
Obligă pârâții să publice, pe cheltuiala lor, pe pagina web www.agentiamedia.ro și în două publicații de circulație națională dispozitivul hotărârii pronunțate în prezenta cauză. Respinge, în rest, cererea, ca neîntemeiată. Obligă pârâții la plata sumei de 5100 lei, cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru, precum și contravaloarea onorariului de avocat, redus conform art. 451 alin. 2 Cod procedură civilă. Cu apel, în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul București.Pronunțată astăzi, 21.04.2021, prin punerea soluției la dispoziția părților, prin mijlocirea grefei instanței.”
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