România este efectiv pe marginea prăpastiei: un blocaj legislativ devastator pentru buget

Pe fondul unui climat politic tensionat, economia României se confruntă cu un blocaj major cauzat de disfuncționalități legislative și birocratice, care riscă să destabilizeze piața imobiliară și sectorul construcțiilor - motorul direct a 8% din PIB-ul României, și a peste 15%, incluzând industriile conexe, antrenate pe orizontală.

Bombă economico-bugetară cu ceas în plin scandal politic

În timp ce Guvernul, chiar interimar, caută soluții pentru a acoperi un deficit bugetar cronic și galopant, brațul legislativ al puterii se confruntă cu solicitări imperative din partea mediului de afaceri, care acuză normele ce sufocă domeniile producătoare de valoare, locuri de muncă și taxe.

Asociațiile profesionale și de experți (arhitecți, notari, bancheri), sindicatele din domeniile afectate și patronatele avertizează că aproximativ jumătate de milion de locuri de muncă din construcții și dezvoltări imobiliare sunt direct dependente de fluxurile de capital. Blocajul actual riscă să declanșeze un scenariu de coșmar: oprirea șantierelor, insolvența IMM-urilor, concedieri masive și o scădere drastică a încasărilor statului din TVA, impozit pe profit și taxe salariale.

Mize legitime, imposibil de realizat

Multe dintre inițiativele legislative recente au fost promovate sub pretexte nobile, cum ar fi debirocratizarea, digitalizarea, simplificarea urbanismului sau protecția cumpărătorilor de locuințe.

Cu toate acestea, în lipsa unei corelări cu realitățile pieței și din cauza unei redactări defectuoase, implementarea lor practică a devenit imposibilă. În loc să modernizeze economia, aceste reforme au tăiat fluxurile de capital și au blocat colaborarea dintre dezvoltatori, bănci, notari și oficiile de cadastru.

De la bune intenții la haos

Un act normativ menit să îi protejeze pe clienții vulnerabili, în urma scandalului Nordis, a sfârșit într-un document populist și inutil, pe care Parlamentul este nevoit astăzi să îl modifice. Federațiile patronale au susținut public nevoia obiectivelor asumate:

- Limitarea sumelor încasate cu titlu de rezervare și avans de la promitenții-cumpărători persoane fizice, pentru a evita expunerea acestora la un risc financiar disproporționat față de stadiul de execuție al unității achiziționate.

- Obligația dezvoltatorului de a utiliza sumele primite cu titlu de rezervare și avans exclusiv pentru dezvoltarea proiectului.

- Instituirea unui mecanism de publicitate imobiliară care să facă imposibilă promisiunea de vânzare a aceleiași unități locative către mai mulți cumpărători.

Prevederi aberante din Legea 207

Născută pentru a proteja cumpărătorii persoane fizice, Legea nr. 207/2025 a reușit să paralizeze piața imobiliară. Născută sub pretextul nobil al protecției cumpărătorilor de locuințe persoane fizice, noua legislație care modifică normele privind calitatea în construcții și cadastrul a reușit contraperformanța de a tăia brutal fluxurile de capital.

Uite plafonul, nu e plafonul. Diferențierea necesară dintre cumpărători

Plafonările definite imprecis privind avansurile, condiționarea ambiguă a utilizării fondurilor, dar și multe lacune de reglementare au lăsat dezvoltatorii fără mecanismele clasice de cofinanțare, gripând atât colaborarea cu instituțiile bancare, cât și cu notarii sau oficiile de cadastru. Tratamentul egal al cumpărătorilor este profund disproporționat.

Legea nu face nicio distincție între un cumpărător de rând (persoană fizică vulnerabilă, fără cunoștințe sau resurse de protecție) și un investitor calificat (persoană juridică interesată de investiții, capabilă să acceseze consultanța juridică necesară contractării în faza de proiect și să își asume riscuri comerciale).

Sancțiuni draconice, fără arbitru

Pe lângă lipsa definirii fiecărui tip de lucrări, fondurile riscând să rămână blocate abuziv în bănci, finanțarea etapelor finale ale construcției este complet paralizată. În plus, nu se precizează ce se întâmplă cu restul de 55% din avansuri, cum și în ce condiții se deblochează, în contextul în care o dezvoltare necesită și cheltuieli de avizare sau costuri de capital (dobânzi).

Actul normativ prevede o amendă uriașă, de 1% din cifra de afaceri anuală a dezvoltatorului pentru utilizarea sumelor în alte scopuri. Necesitatea sancțiunii pentru încălcarea legii este un lucru firesc, doar că prevederea este imposibil de aplicat, din cel puțin două motive. Pe de o parte, majoritatea firmelor sunt societăți de proiect, destinate fiecărei investiții în parte. Prin urmare, ele nu au o istorie a cifrei de afaceri.

Pe de alta, legiuitorul a uitat să desemneze autoritatea competentă să aplice sancțiunea. Nici Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) și nici Protecția Consumatorilor (ANPC) nu se consideră competente prin textul actual, lăsând piața într-un vid de control și într-o incertitudine totală.

Scandalul OUG 7 privind debirocratizarea și digitalizarea

Între timp, mai multe organisme legal constituite ale mediului de afaceri și ale profesioniștilor din diverse domenii, printre care Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, Ordinul Arhitecților din România, Asociația Arhitecților-șefi de Județe, Federația Investitorilor si Dezvoltatorilor pentru o Economie Sustenabilă, Ordinul Auditorilor Energetici din România, au solicitat intervenția rapidă a Parlamentului, pentru a corecta impreciziile Ordonanței 7 pe 2026, care poate conduce la abuzuri și blocaje într-o industrie vitală.

Promovată ca o gură de oxigen, Ordonanța de Urgență 7 privind digitalizarea a demonstrat o contraperformanță majoră: statul a reușit doar să „digitalizeze ineficiența”. Deși documentele se depun online, fluxul intern al instituțiilor a rămas blocat într-o mentalitate analogică.

Investitorii se lovesc de termene de așteptare absurde, de ordinul lunilor, pentru avize care în alte țări europene se emit în câteva zile. Această „birocrație digitală” nu face decât să blocheze investitorii locali, alunge capitalul străin și să accentueze griparea economică.