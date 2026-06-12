Tabla magnetică sau flipchart: ce e mai eficient pentru prezentări interactive? Top produse în 2026 pentru spații de lucru moderne

O prezentare bună nu se bazează doar pe slide-uri sau pe discursul celui care vorbește. Contează și felul în care ideile sunt puse în fața participanților, astfel încât toți să le poată urmări ușor. Din acest motiv, tabla magnetică și flipchartul rămân instrumente utile în birouri, instituții, școli, centre de formare și săli de ședință.

Atunci când lucrezi într-o companie sau într-o instituție publică, ai nevoie de soluții simple pentru a organiza informația. O listă de sarcini, o schemă de proiect sau un plan de lucru devin mai ușor de discutat atunci când sunt vizibile pentru toată echipa.

Flipchartul și tabla magnetică răspund unor nevoi diferite. Tabla magnetică este potrivită pentru scriere repetată, ștergere rapidă și afișarea documentelor cu magneți. Flipchartul este mai util atunci când vrei să păstrezi colile scrise, să revii la idei sau să muți suportul între mai multe spații.

Pentru achizițiile B2B și pentru instituțiile de stat, alegerea trebuie făcută practic. Frecvența utilizării, dimensiunea spațiului, numărul de utilizatori și consumabilele necesare pot influența decizia mai mult decât aspectul produsului.

DepozitulDNS pune la dispoziție produse pentru comunicare și prezentare, inclusiv table magnetice, table școlare, flipcharturi, rezerve și accesorii. În continuare, vei vedea cum poți compara aceste soluții și ce produse pot fi luate în calcul în 2026 pentru activități administrative, educaționale sau de business.

Cum ajută suporturile vizuale în ședințe și prezentări

Într-o prezentare interactivă, informația trebuie să fie ușor de urmărit. Când ideile sunt scrise pe o tablă sau pe o coală de flipchart, participanții pot vedea direcția discuției și pot contribui mai ușor.

Tabla magnetică și flipchartul susțin comunicarea vizuală, dar sunt folosite diferit. Tabla magnetică este potrivită pentru notițe temporare, planificări și scheme care pot fi șterse după întâlnire. Flipchartul folosește coli de hârtie, iar acestea pot fi păstrate pentru analiză sau raportare.

În instituțiile publice, aceste instrumente pot fi utile pentru:

ședințe administrative;

instruiri interne;

planificări de activități;

activități educaționale;

informări pentru echipe.

În companii, ele pot fi folosite în traininguri, onboarding, prezentări comerciale, audituri interne sau întâlniri de proiect. Avantajul lor este că pot fi utilizate imediat, fără configurări tehnice sau echipamente digitale suplimentare.

În 2026, alegerea unui astfel de produs ar trebui să țină cont de modul real de lucru. Dimensiunea, mobilitatea, accesoriile și frecvența folosirii sunt criterii importante, mai ales atunci când produsul va fi folosit de mai multe departamente sau de mai multe echipe.

Tabla magnetică: când este soluția mai potrivită

Tabla magnetică se potrivește în spațiile în care informația se modifică des. Poate fi folosită în săli de ședință, birouri administrative, clase, recepții, cabinete sau zone dedicate planificării. Pentru instituții și companii, avantajul principal este folosirea repetată fără consum mare de hârtie.

Suprafața se folosește cu markere pentru tablă albă. După o ședință sau o prezentare, conținutul poate fi șters, iar tabla este pregătită pentru o nouă utilizare. Din acest motiv, este utilă pentru liste de sarcini, calendare, scheme, fluxuri de lucru sau planuri săptămânale.

Funcția magnetică adaugă un plus de flexibilitate. Poți prinde documente, formulare, anunțuri, grafice sau materiale printate. Într-o instituție publică, într-o școală sau într-un birou de coordonare, această funcție ajută atunci când anumite informații trebuie să rămână la vedere.

Totuși, trebuie luate în calcul și limitele. Dacă nu fotografiezi sau nu transcrii informația, notițele se pierd după ștergere. În plus, o tablă montată pe perete rămâne într-un singur spațiu și nu poate fi mutată ușor între săli.

Pentru o achiziție B2B, verifică înainte:

dimensiunea tablei;

tipul ramei;

compatibilitatea cu magneți;

accesoriile necesare;

locul în care va fi montată.

O tablă magnetică prea mică poate reduce vizibilitatea, iar una prea mare poate ocupa inutil spațiul. Alegerea trebuie corelată cu sala și cu numărul de persoane care o vor folosi.

Flipchartul: de ce rămâne util în traininguri și workshopuri

Flipchartul este potrivit pentru prezentările care se dezvoltă treptat. Îți permite să notezi idei, să treci la o coală nouă și să revii mai târziu la informațiile scrise. Acest mod de lucru este util în traininguri, workshopuri, ședințe de proiect și sesiuni de brainstorming.

Un avantaj important este mobilitatea. Un flipchart poate fi folosit și în săli unde nu există o tablă fixă. Modelele cu trepied pot fi amplasate rapid, iar cele cu roți pot fi mutate între birouri, săli de curs sau spații de prezentare.

Pentru instituții publice și organizații B2B, flipchartul poate susține instruiri, prezentări interne, întâlniri de lucru și activități cu public restrâns. Colile scrise pot fi păstrate pentru raportare, arhivare sau follow-up, ceea ce este util atunci când ideile discutate trebuie documentate.

Există și modele magnetice, care combină mai multe funcții. Acestea permit scrierea pe suprafața albă, folosirea colilor de flipchart și prinderea documentelor cu magneți. Astfel, un singur produs poate acoperi mai multe nevoi de prezentare.

Câteva aspecte practice trebuie analizate înainte de achiziție:

flipchartul are nevoie de rezerve de hârtie;

trebuie folosite markere potrivite;

suportul poate ocupa spațiu în sălile mici;

colile păstrate trebuie depozitate.

Dacă ai nevoie de un produs mobil, potrivit pentru instruiri și prezentări în mai multe spații, flipchartul poate fi o alegere practică.

Cum alegi între tabla magnetică și flipchart

Decizia trebuie să plece de la modul în care folosești produsul. Dacă organizezi ședințe scurte și recurente în același spațiu, tabla magnetică poate fi mai potrivită. Dacă ai traininguri sau sesiuni în care vrei să păstrezi ideile scrise, flipchartul poate răspunde mai bine nevoii tale.

Pentru instituțiile de stat, contează ca produsul să fie ușor de folosit, potrivit pentru mai mulți utilizatori și compatibil cu accesorii ușor de găsit. Pentru companii, poate conta mai mult mobilitatea, mai ales dacă același echipament este folosit în mai multe săli.

Criterii utile de comparație:

pentru scriere și ștergere frecventă, poți alege tabla magnetică;

pentru păstrarea notițelor, flipchartul este mai practic;

pentru afișarea documentelor, caută suprafață magnetică;

pentru utilizare în mai multe săli, caută produs mobil;

pentru folosire zilnică, verifică dimensiunea și accesoriile.

Costurile recurente diferă. Tabla magnetică are nevoie de markere, burete și magneți. Flipchartul are nevoie și de rezerve de hârtie. Într-o companie cu multe întâlniri sau într-o instituție cu activitate intensă, aceste consumabile trebuie incluse în planul de achiziție.

În multe situații, cele două produse se completează. O sală de ședință poate avea tablă magnetică, iar o sală de training poate folosi un flipchart mobil.

Recomandări de produse în 2026 de la DepozitulDNS

Whiteboard magnetic 90x120 cm CN, rama aluminiu

Acest whiteboard magnetic are dimensiunea de 90x120 cm și ramă din aluminiu. Este potrivit pentru birouri, săli de conferință, școli sau spații administrative unde se scrie frecvent.

Suprafața magnetică permite afișarea documentelor cu magneți, iar scrierea se face cu markere lavabile. Curățarea se poate face cu burete uscat sau lavetă specială, ceea ce îl face potrivit pentru utilizare zilnică.

Whiteboard magnetic 90x120 cm B4U BBNO 2 fete, rama aluminiu, CU SUPORT

Acest whiteboard are două fețe și suport mobil. Este potrivit pentru săli folosite de mai multe echipe sau pentru spații în care produsul trebuie mutat în funcție de activitate.

Modelul are sistem de rotire la 360 de grade și poate fi blocat în poziția dorită. Poate fi folosit în traininguri, ședințe, activități educaționale sau prezentări interne.

Flipchart magnetic 70x100 cm tavita pentru markere CN

Acest flipchart are suprafață magnetică, dimensiunea de 70x100 cm și tăviță pentru markere. Înălțimea este reglabilă până la 186 cm, iar hârtia se fixează cu o clemă rabatabilă.

Este potrivit pentru prezentări, ședințe și sesiuni de lucru în care vrei să folosești atât suprafața de scriere, cât și colile de flipchart. Poate fi util în companii, instituții și centre de training.

Flipchart B4U BBNM, magnetic, rama metal, 70x100cm, prindere hartie cu surub

Acest model are suprafață magnetică, ramă metalică și dimensiunea de 70x100 cm. Prinderea hârtiei cu șurub ajută la fixarea colilor în timpul cursurilor, instruirilor sau prezentărilor.

Este o variantă potrivită pentru săli de ședință și spații unde materialele scrise trebuie să rămână stabile pe suport. Suprafața magnetică permite și afișarea unor documente cu ajutorul magneților.

Flipchart B4U, magnetic, rama metal, 70x100cm, cu roti si brate laterale

Acest flipchart magnetic este util în spațiile în care echipamentul trebuie mutat des. Are 5 roți pivotante, 2 brațe laterale extensibile și tăviță pentru markere.

Brațele laterale permit afișarea mai multor coli sau documente în același timp. Roțile ajută la mutarea rapidă între săli de curs, birouri sau zone de prezentare, ceea ce îl face potrivit pentru organizații cu activitate variată.

Ce alegere are mai mult sens pentru prezentările din 2026

Tabla magnetică și flipchartul nu trebuie privite ca produse concurente în toate situațiile. Ele pot fi folosite separat sau împreună, în funcție de tipul activității și de modul în care vrei să păstrezi informația.

Tabla magnetică este potrivită dacă ai nevoie de o suprafață fixă, ușor de șters și pregătită pentru utilizare repetată. Este utilă pentru ședințe scurte, liste de lucru, planificări și afișarea documentelor cu magneți.

Flipchartul este mai potrivit atunci când ai nevoie de mobilitate și de notițe care pot fi păstrate. Îl poți folosi în traininguri, workshopuri, prezentări interne și discuții în care ideile se construiesc pas cu pas.

Pentru publicul B2B și pentru instituțiile de stat, alegerea trebuie făcută în funcție de dimensiune, mobilitate, suprafață magnetică, accesorii, consumabile și frecvența de utilizare. DepozitulDNS poate fi o opțiune utilă pentru astfel de achiziții, deoarece include produse de prezentare, articole de birou, papetărie și soluții pentru activitatea administrativă.

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