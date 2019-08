Actrita Florina Cercel, inmormantata astazi in Cimitirul Bellu. Lectia de iubire pe care a impartasit-o

Trupul neinsufletit al actritei Florina Cercel va fi depus astazi, la ora 10.00, in foaierul Salii Mari a Teatrului National. Inmormantarea va avea loc tot astazi, la ora 13.00, la Cimitirul Bellu Ortodox, pe Aleea Artistilor.

„De la Florina Cercel am invatat o lectie despre teatru si anume ca o cabiniera e ca o mama pentur actori, asa cum bine remarca actrita si in cazul Teatrului Nottara unde exista si astazi o cabiniera aparte, o adevarata luptatoare pentru actori, pentru teatru, pentru tot ceea ce iubeste omul in ideal si frumos, cunoscand realitatea si asperitatile sale, relateaza Bucurestii Vechi si Noi.