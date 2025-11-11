Adevărata rădăcină a conștiinței nu este ceea ce credem noi - spune un om de știință - și ar putea răsturna percepția pe care o avem despre noi înșine!
Postat la: 11.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Neuroștiința a venerat mult timp neocortexul - centrul creierului pentru gândirea sofisticată. Dar conștiința ar putea să își aibă originea în altă parte. Teoriile predominante despre conștiință spun că aceasta provine din cortex, inclusiv din neocortexul de ordin superior, care ne oferă gândurile cele mai sofisticate. Cu toate acestea, neuroscientistul Peter Coppola consideră că conștiința își are rădăcinile în părți mai vechi ale creierului, inclusiv în trunchiul cerebral și cerebelul strâns conectat.
Asta ar însemna că circuitele cerebrale cele mai vechi sunt tot ce aveți nevoie pentru a deveni conștienți. Această idee are implicații în știința creierului în ceea ce privește conștiința minimă, cum ar fi coma sau sfârșitul vieții. Într-o recenzie recentă publicată în The Conversation, neuroscientistul Peter Coppola, PhD, a analizat peste un secol de studii privind leziunile cerebrale, experimentele pe animale și stimularea electrică pentru a pune o întrebare aparent simplă: care părți ale creierului sunt cu adevărat necesare pentru conștiință? Răspunsul ar putea avea implicații serioase pentru persoanele aflate în comă, în stare vegetativă sau în alte stări de conștiință minimă.
Timp de decenii, ne-am imaginat conștiința - și, prin extensie, superioritatea umană - ca fiind ceva care trăiește în neocortex, învelișul exterior al creierului care guvernează logica și limbajul și care este cea mai recent dezvoltată regiune a acestuia. Este partea care ne permite să visăm lumi fantastice, să rostim cuvinte frumoase și să inventăm instrumente geniale - și care a evoluat acum 200 de milioane de ani. Dar, în adâncul craniului, există o regiune a creierului și mai veche, care controlează foamea, respirația și durerea: vechiul sistem subcortical al trunchiului cerebral. Denumit uneori sistem reticular de activare, acesta a evoluat pentru prima dată la peștii și reptilele primitive și există de jumătate de miliard de ani. Și, potrivit lui Coppola, cercetător invitat la Universitatea din Cambridge, vechea regiune a trunchiului cerebral ar putea fi locul în care se află cu adevărat conștiința.
Analiza studiilor asupra creierului realizată de Coppola a arătat un model care se conturează în zeci de cazuri ciudate. Persoanele născute fără porțiuni mari din cortexul cerebral puteau totuși să zâmbească, să recunoască muzica sau să se joace. Cortexul reprezintă cel puțin 40% din masa creierului, din care face parte și neocortexul. Animalele cărora li s-a îndepărtat cortexul puteau totuși să se îngrijească, să-și alăpteze puii și chiar să învețe. Iar când oamenii de știință au distrus sau deteriorat regiuni mai vechi - trunchiul cerebral, care reglează bătăile inimii și starea de veghe, sau cerebelul, strâns legat de acesta, care reglează mișcarea și echilibrul - au putut face subiecții să se trezească, să leșine sau să halucineze după bunul plac. Concluzia lui Coppola este că creierul vechi ar putea fi suficient pentru a susține conștiința de bază, în timp ce cortexul doar o rafinează.
În cercetările sale anterioare, Coppola a descoperit că activitatea cerebelului - asociată în mod tradițional cu mișcarea, mai degrabă decât cu conștiința - ar putea explica diferite niveluri de conștiință, chiar și după luarea în considerare a cortexului și subcortexului. Mai simplu spus, cerebelul părea să fie un factor major care contribuie la experiența conștientă, o descoperire care contrazice teoriile de lungă durată.
Dacă Coppola are dreptate, ce înseamnă asta pentru știința modernă, care a venerat mult timp cortexul? Teorii întregi se învârt în jurul activității sale. De exemplu, teoria informației integrate susține că conștiința apare atunci când creierul unește bucăți distincte de informații într-un întreg unificat, în timp ce teoria spațiului de lucru global spune că conștiința apare atunci când creierul transmite acele bucăți prin rețele extinse. Dar dacă creierul primitiv poate susține sentimentul și starea de veghe, atunci cortexul ar putea fi mai puțin generatorul prezenței mentale decât amplificatorul acesteia. Și dacă sentimentul existenței nu are nevoie de cea mai recentă adăugire a creierului nostru, întrebările devin și mai sălbatice: are lumea animală o conștiință mult mai sofisticată decât ne imaginăm?
„Deoarece vorbim despre experiența subiectivă, este foarte greu să știm cât de mult o putem compara", spune Coppola. „S-ar putea să existe unele aspecte care sunt mai comparabile, cum ar fi setea, dar, în orice caz, îmi imaginez că existența cortexului ar interacționa și chiar ar modifica aceste experiențe." Modul său de gândire reflectă, într-o manieră mai moderată, ceea ce Jaak Panksepp, doctor în filosofie - un cercetător prolific care a studiat modul în care emoțiile apar în creier - a propus în 2005. Panksepp credea că aceste circuite subcorticale antice ar putea constitui adevărata bază a conștiinței.
Astăzi, Coppola extinde această idee despre circuitele cerebrale antice în zonele gri ale medicinei referitoare la stările de conștiență - coma, stările vegetative și zona neclară dintre ele, pe care medicii o numesc conștiență minimă. În ultimii ani, studiile au înregistrat creșteri ale undelor gamma de înaltă frecvență - modele cerebrale legate de memorie și conștiință - la pacienții considerați a fi aproape de moarte, sugerând că o formă de conștiință ascunsă ar putea persista chiar și după ce totul la suprafață sugerează absența acesteia. Campaniile globale de regândire a comă și a acestei „conștiințe crepusculare" prind avânt. Coppola consideră că aceste cazuri necesită o abordare multidisciplinară.
„Avem nevoie de medici, eticieni, biologi, care să lucreze împreună ca factori de decizie", spune el. În mod tradițional, clinicienii caută semne de viață în cortex, dar Coppola susține că, dacă pentru experiența de bază este nevoie de mai puțin decât credeam odată, unii pacienți ar putea simți totuși ceva, oricât de slab ar fi. O astfel de conștiință, adaugă el, „ar putea fi foarte simplă și... s-ar putea să nu vă puteți aminti de ea și, prin urmare, să nu puteți vorbi niciodată despre ea".
Dar cine poate vorbi cu încredere despre conștiință? Oamenii de știință încearcă să definească ce este conștiința de mai bine de un secol și încă se agață de paie. „În prezent, există peste 200 de teorii despre conștiință", spune Coppola. Problema este că este întotdeauna problema altcuiva - nu poate fi dovedită în afara minții proprii. „Ca neuroștiințific, lucrez cu ipoteze materialiste, iar acestea sunt ipoteze", spune el. „Devine cu adevărat filozofie a științei - s-ar putea să nu aflăm niciodată, pentru că este în afara metodei științifice [verificabile]."
Unii cercetători caută răspunsuri în fizică sau în panpsihism - teoria antică conform căreia conștiința este o caracteristică fundamentală a universului; alții se limitează la circuitele creierului. Coppola se situează undeva la mijloc. El ia în considerare posibilitatea unor niveluri de conștiință mai profunde, mai universale - ceva prebiologic sau „mai mare" decât mintea individuală. „De ce nu?", întreabă el. „În acest moment, putem postula atât de multe posibilități diferite." Dar el revine rapid la observațiile de bază: „Dacă distrugi anumite regiuni ale creierului, devii inconștient - sau cel puțin pari inconștient."
Analiza lui Coppola redeschide veșnica căutare a locului în care începe experiența interioară. Dar pentru unii cercetători, conștiința nu depinde deloc de „locul" din creier de unde provine. Juan Sánchez-Ramos, doctor în medicină și profesor de neurologie la Universitatea din Florida de Sud, susține că „conștiința nu trăiește și nu se află într-o zonă izolată sau specifică a creierului. Ea apare doar atunci când rețelele neuronale integrează activitățile diferitelor regiuni neuroanatomice".
În timp ce Coppola lasă deschisă ideea unei experiențe de bază, „brute", la animalele care nu au cortex, Sánchez-Ramos avertizează că, în cadrul științific actual, „nu este posibil să discutăm despre conștiința animalelor fără neocortex". În opinia sa, conștiința apare din interacțiunea dinamică dintre sistemele cerebrale antice și neocortex, nu dintr-una sau alta. El indică decenii de cercetări cu medicamente psihedelice ca dovadă că conștiința depinde de o cooperare neuronală pe scară largă. Următoarea frontieră, spune Sánchez-Ramos, va fi cartografierea acestor rețele la subiecții vii, pe măsură ce conștiința lor fluctuează și se schimbă.
Chiar și în fața acestui argument, Coppola rămâne concentrat pe cele mai vechi regiuni ale creierului. Pentru el, acestea sunt importante nu doar pentru biologie, ci și pentru a fi om. Dacă scânteia minții depinde cu adevărat de circuitele noastre ascunse, atunci îngrijirea ritmurilor cele mai banale ale corpului - respirația, somnul, alimentația - poate fi la fel de esențială pentru conștiință ca și gândirea în sine.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Vicepreședintele CSM, explicații după plângerea penală împotriva Oanei Gheorghiu: „Declarația a depășit linia roșie"
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a provocat o adevarata dezbatere publica dupa ce a depus o plangere penala imp ...
-
CERN pregătește un nou accelerator uriaș care ar putea rescrie la propriu legile Universului
Sub pamantul Genevei, intr-un labirint de oțel și campuri magnetice, fizicienii de la CERN pregatesc urmatorul pas al ce ...
-
"Ne-au vindecat din pix!" Pacienții cu boli cronice și handicap acuză Guvernul Bolojan că îi scoate de pe liste
Pacienții cu boli cronice și handicap acuza ca Guvernul Romaniei vrea sa ii scoata de pe listele cu tratamente gratuite ...
-
A mers la poliție și a cerut să fie arestat: „Dacă nu mă arestați, o voi ucide pe soția mea"
„Daca nu ma arestați, o voi ucide pe soția mea". Cu aceste cuvinte, un barbat de 48 de ani s-a predat la poliția d ...
-
Robert Turcescu iar ne deranjează! "Înapoi la Turul Doi" ne mai lipsea, că în rest le aveam pe toate...
Abia ce-a aparut si deja face valuri. Deranjeaza. E atacata pentru ca spune adevarul, pentru ca este un document al timp ...
-
Oamenii de știință reușesc să obțină o nouă ispravă: Călătoria cu o secundă înapoi în timp
Cercetatorii au uimit lumea științifica folosind un calculator cuantic pentru a inversa starea unui sistem cu o secunda ...
-
UE creează o megastructură de spionaj - Va fi condusă direct de Ursula von der Leyen
Comisia Europeana a inceput procesul de creare a unui nou organism de informatii sub conducerea presedintei Ursula von d ...
-
Descoperirea care ar putea revoluționa medicina - Bacteriile care distrug cancerul fără să implice sistemul imunitar
Cercetatorii japonezi au dezvoltat o terapie revoluționara impotriva cancerului care funcționeaza chiar și la pacienții ...
-
Urmatoarea pandemie va fi generata de AI: A reusit sa creeze un virus de la zero. Deocamdata ataca doar bacteriile
Inteligența artificiala a creat, de la zero, genomul complet al unui virus și a izbutit sa produca particule virale func ...
-
Toata floarea neo-marxismului: Nicușor Dan anunță că va bloca ancheta penală în cazul Oanei Gheorghiu!
Președintele Romaniei, Nicușor Dan, a transmis marți dimineața un mesaj in scandalul dintre Consiliul Superior al Magist ...
-
Elon Musk: Banii tradiționali vor dispărea în viitor. Care va fi principala formă de schimb - nu e vorba de criptomonede, nici CBDC
Elon Musk a declarat ca banii tradiționali vor disparea in viitor, iar valoarea bunurilor și serviciilor ar putea fi mas ...
-
Manelistul Dani Mocanu și fratele lui, Ionuț, capturați și arestați în Italia
Manelistul Dani Mocanu și fratele lui ar fi fost arestați la Napoli. Cei doi erau dați in urmarire internaționala, dupa ...
-
Renunță la zahăr fără să renunți la dulce. Ce alternative naturale recomandă nutriționiștii
Exista metode naturale și accesibile pentru a adauga un gust dulce preparatelor fara a recurge la zahar sau la indulcito ...
-
Pe ce loc se situează România în topul mondial al consumului de vin
Vinul ramane una dintre cele mai populare bauturi alcoolice la nivel mondial, cu miliarde de litri savurați anual. &Icir ...
-
Șpăgarii voiau să cumpere obuze care să fie vopsite și revândute Ucrainei. Cine este omul de afaceri care ar fi dat milionul pentru Moșteanu
Marius Isaila, fost senator arestat pentru cumparare de influența, ar fi urmat sa obțina banii pentru șpaga de la bulgar ...
-
Fănel Bogos recunoaște că a apelat la 4-5 rețele de foști securiști: "Eu plec cu poliția, tu pleci cu popa, du-te dracului de-aici!"
Noi stenograme aparute in spațiul public din dosarul milionarului vasluian Fanel Bogos arata situația extrem de tensiona ...
-
Directivă controversată a administrației Trump. Diabetul și obezitatea pot deveni motive de refuzare a vizei pentru SUA
Strainii care solicita vize pentru a locui in SUA ar putea fi respinși daca au anumite afecțiuni medicale, inclusiv diab ...
-
Bătaie de joc la CEC: Pensionarii romani sunt forțați să plătească cu cardul. În caz contrar, li se ia comision, deși legea interzice taxarea pensiilor
Pensionarii romani care aleg sa incaseze pensia pe card nu mai au posibilitatea sa iși retraga toți banii! Sau daca o fa ...
-
Fostul șef al Mossad, dezvăluire explozivă: „Atacurile israeliene asupra armelor Iranului au avut binecuvântarea lui Putin"
Președintele rus Vladimir Putin a dat unda verde pentru atacurile aeriene israeliene din Siria impotriva transferurilor ...
-
Misiunea spațială "IRIS 50" - Bucharest, we have a problem: Dumitru Prunariu aterizează in direct la Beraria H - 11.11.2025, ora 18,00
Membrul fondator și toboșarul trupei, Nelu Dumitrescu pregatește in stil mare concertul aniversar pentru IRIS - 50 de an ...
-
MiBrain: Au creat un creier uman de laborator pe care vor face cercetari in privinta bolilor dar si mecanismelor de transmitere a informatiei, receptorilor si inhibitorilor
Oamenii de stiinta au dezvoltat un model al creierului uman care cuprinde toate tipurile majore de celule, pentru a perm ...
-
Big Brother auto: Sistemul național de supraveghere rutieră a intrat în funcțiune și asigură un control total asupra persoanelor implicate in trafic!
Toate drumurile expres și naționale sunt de azi monitorizate integral. Scopul declarat: disciplinarea traficului și redu ...
-
Elitele planetei vor sa aibă copii și mai speciali. Miliardarii încearcă să creeze embrioni umani perfecți prin inginerie genetică
Un grup de femei instarite, trecute de 30 de ani, s-a reunit primavara trecuta la o cina in Austin, unde au fost servite ...
-
Cum te „spionează" mașinile moderne și ce măsuri poți lua. Ghid practic pentru protejarea intimității
Prim-plan al unui tablou de bord futurist al unei mașini, cu o interfața digitala, afișaje holografice și comenzi avansa ...
-
Chatbot inspirat din „Game of Thrones", acuzat că a convins un băiat de 14 ani să se sinucidă: „Îl iubea și îi cerea să vină în viața de apoi"
Un adolescent, asezat la un birou maro inchis, cu un laptop in fata, demonstreaza posibilitațile inteligenței artificial ...
-
Teoriile conspiratiei se adeveresc pe bandă rulantă. Un studiu arată că doar unul din șapte teste PCR pozitive, efectuate în pandemie, a corespuns unei infecții reale cu COVID
Un nou scandal ia naștere in Germania, dupa ce o echipa de cercetatori de la universitațile din Stuttgart, Koblenz și Vi ...
-
Inteligența Artificială lovește la greu piața muncii. Competențele digitale au devenit indispensabile la angajare
Competențele digitale și folosirea instrumentelor de Inteligența Artificiala au devenit cerințe tot mai frecvente in anu ...
-
Foame, zboruri anulate și disperare. America, paralizată de cel mai lung blocaj guvernamental din istorie
Cel mai lung blocaj guvernamental („shutdown" federal) din istoria Statelor Unite se simte tot mai dur in viața de ...
-
Legătura creierului cu poluarea: Aerul pe care îl respiri îți poate fura memoria - Descoperire șoc în lupta cu boala Alzheimer
Timp de decenii, oamenii de știința au cautat scanteia biologica care declanșeaza boala Alzheimer. Un nou studiu amplu i ...
-
Sam Altman, gata să lase conducerea OpenAI pe mâna inteligențe artificiale. El avertizează că AI va elimina multe locuri de muncă
Sam Altman, șeful OpenAI, a declarat ca se așteapta ca, intr-un viitor nu foarte indepartat, sa fie inlocuit chiar de o ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu