Lovitură pe piața gadgeturilor smart: iPhone se va înțelege mai bine cu ceasurile care nu sunt Apple Watch

Apple face o schimbare radicală pentru utilizatorii din Europa care folosesc iPhone împreună cu ceasuri inteligente de la alți producători. Odată cu iOS 26.5, aceste dispozitive primesc mai multe opțiuni de integrare cu telefonul.

Până acum, multe ceasuri de la branduri precum Garmin sau Huawei puteau afișa notificările primite pe iPhone, dar interacțiunea era limitată. În cele mai multe cazuri, utilizatorul vedea mesajul pe ceas, dar trebuia să ia telefonul pentru a răspunde sau pentru a continua acțiunea.

Noua versiune iOS aduce un control mai bun asupra notificărilor redirecționate către smartwatch. Utilizatorii pot alege care aplicații trimit notificări către ceas, printr-o setare nouă din meniul Notifications.

iOS 26.5 permite și afișarea activităților live direct pe ceasurile compatibile. Asta poate fi util pentru comenzi, livrări, sport, navigație sau alte informații care se actualizează în timp real.

Apple introduce și o asociere mai simplă pentru dispozitivele compatibile. Dacă un ceas este pornit lângă iPhone, acesta ar putea fi conectat mai rapid, fără pași suplimentari complicați. Totuși, funcția trebuie implementată și de producătorul ceasului, deci nu va merge automat pe orice model.

Există și o limitare: un singur dispozitiv poate folosi notificările push în acest mod. Pentru majoritatea utilizatorilor nu ar trebui să fie o problemă, pentru că puțini folosesc mai multe ceasuri inteligente în același timp.

Schimbarea vine în contextul regulilor europene care obligă marile platforme să fie mai deschise față de dispozitivele și serviciile concurente. De aceea, noile funcții sunt disponibile doar în Europa, cel puțin pentru moment.