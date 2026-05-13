Noi acuzații despre "Idila Macron": A flirtat cu o actriță - astfel se explica incidentul din avion cu Brigitte care l-a lovit cu pumnul în ochi

Președintele francez Emmanuel Macron este acuzat că a flirtat cu o actriță franco-iraniană. Dezvăuirea apare în cartea unui jurnalist. Astfel s-ar explica incidentul din avion cu soția lui Macron. Emmanuel Macron este acuzat de un jurnalist că a flirtat cu o actriță.

Potrivit Clash Report, dezvăluirea a fost făcută într-o carte scrisă de un jurnalist de la Paris Match. Acesta pretinde că președintele francez a avut o relație „platonica" de câteva luni cu actrița franco-iraniană Golshifteh Farahani. Se pare că cei doi și-au schimbat mesaje inclusiv unul în care Macron scria: „Te găsesc foarte drăguță".

Celebrul incident de pe pistă aeroportului de la Hanoi din mai 2025, când Brigitte Macron a părut să-l lovească pe Emmanuel Macron, ar fi fost de fapt o ceartă a cuplului după ce ea a văzut mesajele pe telefonul lui în timpul zborului. Tabăra lui Brigitte a negat informația. Farahani nu a comentat dezvăluirea.