Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila ar fi cel care a provocat un carambol cu patru mașini în Capitală. O persoană a fost transportată la spital

Carambol cu patru mașini în Capitală. O persoană a fost transportată la spital. Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila ar fi fost cel care a provocat accidentul

Patru mașini au fost implicate miercuri, 13 mai, într-un accident rutier produs într-o intersecție din Capitală, iar o persoană a fost transportată la spital. Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila ar fi fost cel care a provocat carambolul.

"În data de 13 mai a.c., în jurul orei 18:16, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul SNAU 112 cu privire la faptul că la intersecția dintre Bd. Aerogării și Bd. Ficusului a avut loc un accident rutier în care au fost implicate patru autovehicule", a transmis, miercuri seară, Brigada Rutieră a României.

Potrivit sursei citate, un bărbat în vârstă de 65 de ani a condus un autovehicul pe Bd. Aerogării dinspre DN1 către str. Nicolae Caramfil, iar când a ajuns în intersecția cu Bd. Ficusului a lovit în spate alt autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 76 de ani, care se deplasa în aceeași direcție.

Din impact, acesta din urmă a fost proiectat în alte două autovehicule. În urma accidentului rutier, o persoană a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorii de autovehicule au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind 0.

Conform Antena 3 CNN, cel care ar fi provocat carambolul ar fi fost Alexandru Rafila, fostul ministru al Sănătății. Rafila a spus, potrivit sursei citate, că se afla într-o mașină electrică. Conducea o mașină de test, care nu i-ar aparține, și nu a avut control să o frânze.

El a mai afirmat că are permis de 40 ani și niciodată nu a avut accidente. Despre persoana care a ajuns la spital, Rafila a spus că a acuzat dureri de ceafă și că nu a suferit nicio rană. Victima a fost dusă la Spitalul Elias. Cercetările continuă pentru determinarea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.