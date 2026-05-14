Localnicii de la Lacului Tahoe au fost informați că furnizorul lor de utilități va înceta să le dea energie electrică deoarece o redirecționează către centrele de date AI

Cei de la Lacul Tahoe nu știu de unde va veni energia după sezonul de schi de anul viitor - și este o problemă majoră pentru cei 49.000 de rezidenți care numesc această regiune acasă. Centrul turistic Sierra Nevada - acasă pentru stațiuni de schi, cazinouri de pe malul lacului și aproximativ 25 până la 28 de milioane de vizitatori anual-se confruntă cu o criză energetică cu un vinovat familiar: centrele de date care alimentează boom-ul AI.

NV Energy, compania de utilități din Nevada care a furnizat majoritatea energiei electrice pentru Lake Tahoe timp de decenii, a informat Liberty Utilities-mica companie din California care deservește regiunea-că va înceta să furnizeze energie electrică după mai 2027. Motivul? NV Energy are nevoie de capacitate pentru centre de date. Adică: furnizorul de energie pentru regiunea Lake Tahoe îi spune companiei de utilități că are mai puțin de un an pentru a găsi o altă sursă de energie.

Nordul Nevada a devenit unul dintre cele mai rapid crescătoare coridoare de centre de date din țară. Google, Apple și Microsoft au construit sau plănuiesc să construiască facilități în jurul Tahoe-Reno Industrial Center, la est de Reno. Institutul de Cercetare Desert a constatat, folosind date din Planul Integrat de Resurse 2024 al NV Energy, că cele 12 proiecte de centre de date situate în principal în Nevada de Nord ar putea genera o cerere nouă de 5.900 de megawați până în 2033. La un eveniment regional de afaceri toamna trecută, directorul de dezvoltare a afacerilor de la NV Energy a numit momentul „fără precedent," spunând că compania era dornică să deservească noua sarcină industrială, dar că aceasta nu ar „afecta baza noastră de clienți existentă."

Dar clienții din California ai Liberty, în număr de 49.000, ar putea deja suporta costul. Liberty Utilities generează aproximativ 25% din energia sa din instalații solare pe care le deține în Nevada. Ceilalți 75% provin de la NV Energy, iar această sursă nu va mai fi furnizată regiunii până la această dată anul viitor.

„Parcă nu existăm," a declarat Danielle Hughes pentru Fortune. Hughes este rezidentă în North Lake Tahoe, CEO al organizației nonprofit Tahoe Spark și supervizoare în cadrul Diviziei de Eficiență a Comisiei pentru Energie din California.

Un nod jurisdicțional fără o soluție ușoară

Ceea ce face criza Tahoe atât de dificilă este că nu există un singur regulator care să supravegheze întreaga lanț de la generarea energiei până la facturile clienților.

Liberty este o companie de utilități deținuta de investitori din California. Clienții săi locuiesc în California și plătesc tarife aprobate de Comisia Publică de Utilități din California. Dar rețeaua Liberty se află în interiorul autorității de echilibrare a NV Energy, se conectează la NV Energy în 38 de puncte și se bazează în întregime pe liniile de transmisie din Nevada, conform unei depuneri a Liberty la autoritățile de reglementare de stat. Teritoriul Liberty este o mică fâșie de-a lungul graniței estice a Californiei, situată în zona de echilibru a NV Energy, mai degrabă decât în zona de echilibru a Operatorului Independent de Sistem din California, care coordonează rețeaua pentru practic toți ceilalți consumatori din stat.

Construirea unei conexiuni directe la rețeaua Californiei ar necesita o nouă linie de transmisie spre vest peste Sierra, un proiect pe care președintele Liberty, Eric Schwarzrock, a declarat că ar costa „sute de milioane de dolari" și ar avea un impact semnificativ asupra terenului.

CPUC aprobă tarifele și cererile de achiziție ale Liberty, dar nu poate ordona NV Energy să continue să vândă energie electrică en gros sau să dicteze cum își planifică Nevada centrele de date. Aceasta revine Comisiei Federale pentru Reglementare a Energiei, care reglementează transmiterea interstatală și vânzările de energie electrică en gros. Cu NV Energy și autoritățile de reglementare din Nevada controlând rețeaua de la amonte, rezultatul este un sistem în care California stabilește regulile, Nevada gestionează cablurile, jurisdicția federală se aplică pieței angro, iar nicio entitate unică nu este responsabilă pentru rezultat.

În martie 2026, Liberty a cerut CPUC să autorizeze o solicitare accelerată de propuneri pentru energie de înlocuire începând cu 1 iunie 2027. În acea depunere, Liberty a spus că NV Energy a menționat centrele de date din zona Tahoe-Reno Industrial Center și constrângerile de transmisie din nordul Nevada, printre alte motive, pentru a încheia serviciul de cerințe complete.

Hughes și Grupul Sierra Club din zona Tahoe doresc ca comisia să respingă această abordare și, în schimb, să deschidă o procedură completă. Într-o scrisoare din 1 aprilie 2026 adresată comisarilor CPUC și împărtășită cu Fortune, vicepreședintele Sierra Club, Tobi Tyler, a susținut că amploarea achiziției-afectând 49.000 de consumatori dependenți de o rețea izolată și în rapidă transformare-cere transparența și participarea publică pe care doar o procedură formală le poate oferi. Protestul de bază al Tahoe Spark afirmă că „California nu produce o prognoză specifică pentru Liberty privind cererea, condițiile de vârf sau achizițiile necesare pentru numeroase comunități din California aflate într-o zonă cu risc ridicat de incendii de vegetație."

„Trebuie să deschideți o procedură completă și să faceți un proces transparent și să înțelegeți cum arată politica din California și care este strategia pe termen lung," a spus Hughes. Chiar și autoritățile de reglementare încă își clarifică limitele legale, a adăugat ea: „Practic, încearcă să decidă ce să facă acum, sau chiar dacă avem vreo reprezentare," a spus Hughes. „Este extracție de resurse."