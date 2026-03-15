Un australian a folosit ChatGPT pentru a-și crea propriul vaccin cu care și-a tratat de cancer câinele

Paul Conyngham, un antreprenor tech din Sydney, a folosit AI, ChatGPT si modelul AlphaFold, pentru a crea un vaccin personalizat mRNA impotriva cancerului de care suferea cainele sau, Rosie.

Dupa ce tratamentele clasice (operatie si chimioterapie) nu au functionat, Conyngham a analizat ADN-ul tumorii si ADN-ul sanatos al cainelui, a identificat mutatiile si a colaborat cu cercetătorii de la University of New South Wales pentru a produce vaccinul experimental. Tratamentul a dus la reducerea cu aproximativ 50% a unei tumori mari, iar cainele si-a imbunatatit vizibil starea de sanatate.

Cercetătorii spun ca este prima data cand un vaccin mRNA personalizat este creat pentru un caine, iar experimentul ar putea oferi indicii pentru viitoare terapii oncologice si la oameni. Cazul este un experiment individual, nu un tratament validat clinic, iar specialistii spun ca sunt necesare studii controlate inainte de a pune concluzii medicale.