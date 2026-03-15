Revine în atenția lumii "Opțiunea Samson": Daca Israel pierde va arunca lumea-n într-un Război nuclear devastator
Postat la: 15.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Mai putina lume stie despre "Opțiunea Samson" și ce inseamna ea. Pe scurt, ideea e ca daca Israel pierde lupta sionista si de acaparare a noilor teritorii din Orientul Mijlociu (adica acel biblic Israel mare, de la Nil la Eufrat) atunci va prfera sa arunce lumea-n într-un Război nuclear devastator. Israel e detine arme nucleare dar nu e declarata cxa putere nucleara si nici n-a semnat tratatul de non-proliferare a armelor nucleare.
Acum se pune din nou intrebarea daca ar putea Israelul să folosească arme nucleare în Iran, eventual în cadrul terifiantei ”opțiuni Samson”? Răspunsul dat ieri, într-un interviu acordat lui Glenn Diesen, de fostul analist CIA Ray McGovern, care a lucrat în agenție timp de 27 de ani, a prezidat Estimările Naționale de Informații și a pregătit buletinele zilnice ale POTUS este, din păcate, afirmativ.
”Cînd mă uit la Benjamin Netanyahu și la Donald Trump, dar în cazul de față mai ales la Netanyahu, mă întreb: ar accepta el înfrîngerea? Ar spune: „Bine, (războiul) a fost o idee proastă”? Nu cred. Și nici nu cred că iranienii l-ar lăsa să facă asta acum, cînd ei au avantajul.
Și aceasta este noua realitate. Cred că s-a demonstrat deja că iranienii au mai multe arme, mai multe rachete, mai multe proiectile, iar iranienii vor prevala în acest conflict. Ca să nu mai vorbim de pagubele care apar la nivel mondial din cauza închiderii Strîmtoarea Hormuz, lucru care era complet previzibil. Așadar, ce va face Netanyahu?
Ei bine, Seymour Hersh a scris acum cîteva decenii o carte despre ”Opțiunea Samson”. Narațiunea biblică spune că atunci cînd Samson a dărîmat templul, în loc să capituleze sau altceva, a tras întregul templu în jos. Ar face Netanyahu același lucru, gîndind poate că apoi ar putea zbura din nou la Berlin și s-ar putea ascunde într-unul dintre acele mici adăposturi, nu știu. Dar cred că există șanse mai mari decît egale — și asta e teribil de înfricoșător — ca el să nu se oprească înainte de a folosi, nu doar de a amenința, ci de a folosi una sau două arme nucleare” afirmă analistul CIA.
”Și dacă asta ar funcționa sau nu… nu cred că ar funcționa. Iar oprobiul care ar urma — (Israel) ar fi încoronat drept statul renegat al lumii pentru totdeauna dacă ar face asta. Și nimeni nu ar coopera cu el, cred eu, cu excepția poate a unor neoconservatori ieșiți din toate cotloanele care au susținut atît războiul din Irak, cît și acest război cu Iran și care l-ar sprijini pe Netanyahu.
Așadar, da, ca răspuns lung pentru a spune că, acum patru săptămîni, am făcut o paralelă. Am spus: „Uite, cred că Netanyahu ar folosi probabil această opțiune nucleară în extremis.” Adică, spus mai elegant, în situația în care Israel ar avea spatele la zid” conchide McGovern. (Traducere și adaptare B.T.I.)
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu