Cum a ajuns o rachetă sofisticată să lovească o bază aeriană din Israel. Atacul a fost revendicat de Hezbollah folosind tehnologie iraniană

Gruparea Hezbollah a revendicat duminică responsabilitatea pentru un atac cu o "rachetă sofisticată" asupra bazei aeriene Palmachim din centrul Israelului, care a lansat o campanie aeriană la scară largă împotriva Libanului, relatează AFP.

Gruparea pro-iraniană a precizat într-un comunicat că baza, situată la sud de Tel Aviv, "se află la o distanţă de 140 km de graniţa" dintre Liban şi Israel. Se presupune ca racheta a folosit tehnologie iraniană.

Hezbollah a revendicat de asemenea responsabilitatea pentru o serie de atacuri împotriva unor ţinte din nordul Israelului, precum şi asupra trupelor israeliene intrate pe teritoriul libanez din apropiere de frontieră.