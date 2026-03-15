Se repetă scenariul și in cazul Dubai?!
Postat la: 15.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Se speculează că piața imobiliară din Dubai a pierdut, în câteva zile, 250 de miliarde de dolari, din cauza loviturilor aeriene iraniene.
Dacă războiul din Iran se termină în 3 săptămâni, va fi doar o pierdere izolată la câțiva dezvoltători imobiliari și investitori bogați, eventual, spălători de bani.
Dacă războiul durează până la vară, atunci este posibilă repetarea scenariului Lehman Brothers.
Reamintesc că atunci, în anii 2008-2010, statele lumii vestice au decis să salveze băncile de la faliment, cu bani publici și cu depozitele populației din bănci, cu prețul falimentelor personale sau profesionale și antreprenoriale ale celor mici și fără lobby la politicieni și birocrați.
Precizez, de asemenea, că imobiliarele sunt ombilical legate de banking.
Speculația privind pierderile de 250 de miliarde de dolari în piața imobiliară din Dubai este o estimare derivată din valoarea tranzacțiilor din 2025 (aproximativ 250 miliarde USD) și ștergerea câștigurilor acumulate.
Indexul imobiliar din Dubai (DFM Real Estate Index) a scăzut cu 20-30% în doar câteva zile de la începutul conflictului (28 februarie 2026), ștergând toate câștigurile din 2026 și amenințând să le șteargă și pe cele din 2025.
Este panică mare printre investitori, care s-au lansat în vânzări masive de acțiuni la dezvoltatori precum Emaar și Aldar. Este exod de expați și sunt anulări de tranzacții off-plan.
Loviturile iraniene au vizat aeroportul Dubai, hoteluri de lux (cum ar fi Fairmont The Palm) și zone rezidențiale, spulberând imaginea de "safe haven" a emiratului. Nu mai vine nimeni în vacanță.
Analizele prevăd scăderi de prețuri la imobiliare de 60-70% dacă războiul se prelungește până în vară. Asigurătorii se retrag din contracte sau refuză polițe noi.
Degringolada ilustrează vulnerabilitățile sistemice ale piețelor imobiliare, mai ales când sunt legate de datorii masive și șocuri externe. Iată două avertismente de care mai nimeni nu a ținut cont, că eram ocupați cu covid și cu lupta cu clima:
A. Cazul Evergrande (China), din 2021-2023, a implicat datorii de peste 300 de miliarde USD, ducând la falimente în lanț, scăderi de prețuri cu 20-30% în marile orașe și un efect de domino asupra băncilor chineze (expunere la împrumuturi imobiliare de trilioane) și a celorlalte bănci sau a fondurilor de investiții legate de băncile chineze. A fost un "moment Lehman Brothers" chinezesc, amplificat de politici guvernamentale, care a încetinit creșterea economică cu 1-2% anual. Legătura cu banking-ul a fost critică: băncile au suferit pierderi din credite neperformante, iar consumatorii au boicotat ipoteci, creând o criză de lichiditate.
B. Cazul Signa (Austria și Germania), din 2023; grupul falimentar, cu datorii de cca 25 de miliarde de euro, a expus o bulă imobiliară din Germania și Austria, ducând la creșterea generică a dobânzilor și la scăderi de evaluări cu 20-40% în proprietăți comerciale. A afectat bănci europene (cum ar fi UniCredit și Raiffeisen), cu expuneri de miliarde, și a contribuit la o corecție mai largă în imobiliarele comerciale post-covid. Spre deosebire de Evergrande, Signa a fost mai puțin contagioasă global, dar a subliniat riscurile de leverage ridicat (exces de creditare) în perioade de instabilitate.
Ambele cazuri arată cum șocurile imobiliare pot iradia spre sectorul bancar, mai ales când proprietățile sunt folosite ca garanții pentru împrumuturi.
În Dubai, legătura "ombilicală" cu banking-ul este similară: băncile din Emirate au expuneri masive la imobiliare (peste 40% din portofolii), iar investitorii străini (inclusiv indieni, care reprezintă 20-22% din cumpărători) se finanțează adesea prin credite. Dacă prețurile scad abrupt, astw ar putea duce la credite neperformante, restricții de credit și un cerc vicios de vânzări forțate.
Criza financiară globală din 2008 a fost declanșată de o bulă imobiliară în SUA (subprime mortgages), leverage extrem în banking (Lehman avea datorii de 613 miliarde USD) și contagiune globală prin instrumente financiare complexe (cum ar fi CDS - pariuri pe riscul de faliment). Recesiunea mondială de atunci s-a soldat cu pierderi de trilioane: statele s-au supra-îndatorat ca să salveze bănci, dar nimeni nu i-a salvat pe micii proprietari și antreprenori.
Dubai a avut propria criză în 2009-2010 (scăderi de prețuri cu 60%, salvări guvernamentale), dar a fost mai ”calmă”.
În contextul actual, șansele repetării acelei crize globale similare sunt mari dacă războiul se prelungește.
Dubai depinde de capital străin (88% expați), turism și comerț, toate afectate de conflict.
Închiderea Strâmtorii Ormuz amplifică șocurile energetice (prețuri petrol peste 150 dolari), ducând la inflație globală și recesiune.
Expunerea bancară ar putea crea un "efect Lehman Brothers" regional.
Deja, bursele UAE au fost închise temporar pentru a preveni panica.
Personal, văd aceeași încercare a analiștilor și a jucătorilor din domeniu de a nega criza, la fel cum au făcut în 2007 - 2008. Politicienii de la putere spun că totul e ok.
De exemplu:
- cică, spre deosebire de piața imobiliară americană din 2008, cea din Dubai din 2026 e mai bazată pe equity (acțiuni) decât pe credit, deci vor pierde mai mult acționarii decât băncile;
- cică există rezerve guvernamentale solide (Abu Dhabi oil funds) și diversificare;
- cică tranzacțiile continuă (ex: 750 de tranzacții în primele zile de martie, total 2.49 miliarde AED), iar segmentele de lux rămân stabile;
- Dubai nu e un hub financiar global ca Wall Street-ul din 2008; impactul ar fi doar regional, cu efecte asupra Asiei (investitori indieni/chinezi) și Europei, dar nu neapărat o criză sistemică;
- dacă războiul se termină rapid (cum sugerează unele prognoze), corecția va fi temporară.
Dar dacă războiul durează?
Riscul crește: șocuri în lanțuri de aprovizionare, turism zero și o "cascadă" bancară, similară cu Evergrande, dar amplificată de penurie de apă și energie.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Sefa spiritismului de la Casa Alba revine cu un film absolut uluitor in care efectueaza o sedinta de exorcism
Sefa spiritismului de la Casa Alba revine cu o filmare uluitoare, dupa ce in precedenta s-a dat in spectacol vorbind in ...
-
A condus Chevron în Venezuela și a fost informator al CIA. Cine l-a sfătuit pe Trump înainte de operațiunea împotriva lui Maduro
În lunile dinainte ca liderul SUA, Donald Trump, sa acționeze pentru a-l captura pe președintele venezuelean Nicol ...
-
Românii încearcă să scape de vacanțele plănuite în Orientul Mijlociu. În ce condiții își pot primi banii înapoi
Tot mai mulți romani incearca sa iși vanda vacanțele planuite in orientul Mijlociu dupa izbucnirea razboiului cu Iranul. ...
-
Eroarea de calcul a lui Trump în războiul cu Iranul costă lumea întreagă
Președintele Donald Trump, convins ca Iranul va ceda rapid in fața presiunilor americane, ar fi ignorat in repetate rand ...
-
Rămâne Israelul fără interceptoare în fața rachetelor iraniene? - Explicațiile IDF
Armata indica faptul ca Israelul nu are o lipsa „critica" de interceptoare de aparare aeriana in contextul razboiu ...
-
Situația devine explozivă: liderul Houthi anunță că gruparea se pregătește să intre în război alături de Iran
Într-o schimbare notabila de retorica, liderul gruparii Houthi din Yemen, Abdul Malik al-Houthi, a dat de ințeles ...
-
Industria petrolieră, consternată de postarea lui Trump despre Iran - Relație volatilă cu liderul de la Casa Albă
Președintele Donald Trump ar putea crede ca razboiul sau din Iran este un avantaj pentru industria petroliera - dar modu ...
-
Gardienii Revoluției vor capul lui Netanyahu: „Vom continua să-l vânăm şi să-l ucidem cu toată puterea noastră"
Gardienii Revolutiei din Iran au promis ca il vor „vana si ucide" pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, in a ...
-
Vacanțe compromise și zboruri anulate. Războiul din Orientul Mijlociu afectează milioane de turiști
Razboiul SUA si Israel impotriva Iranului provoaca perturbari majore in transportul aerian global, determinand devierea ...
-
Ucraina a lovit Rusia în Marea Neagră: Două nave au fost distruse
Agentia de informatii militare a Ucrainei, HUR, a declarat sambata ca a atacat si a avariat doua nave folosite de armata ...
-
Fiul filosofului Andrei Pleșu a fost trimis în judecată la Iași: trafic de droguri. Riscă până la 12 ani de închisoare
Mihai Alexandru, fiul filosofului și scriitorului Andrei Pleșu, a fost trimis in judecata, ieri, la Tribunalul Iași, de ...
-
AI îi termină pe angajați. Cercetătorii au numit această stare „epuizare cerebrală artificială"
O parte din argumentele in favoarea inteligenței artificiale la locul de munca suna cam așa: e ca și cum ai avea o echip ...
-
Ce zile libere se acordă de Paște pentru angajați. Românii vor beneficia de mai multe minivacanțe în următoarea perioadă
Anul acesta, Paștele ortodox va fi sarbatorit pe 12 aprilie, ceea ce aduce un weekend prelungit pentru majoritatea salar ...
-
De ce Insula Kharg este vitală pentru Iran. Rolul crucial al acesteia și impactul său asupra războiului
Insula Kharg este un mic afloriment stancos la doar 24 de kilometri de coasta Iranului - dar, in ciuda dimensiunilor sal ...
-
Cum a compromis Google Translate noua unitate de asasini de elită a Rusiei. Eroarea stupidă făcută de unul dintre maeștrii spionajului rus
Centrul 795, care a aparut dupa inceperea razboiului de amploare al Rusiei in Ucraina și cuprinde unitați de elita din G ...
-
Războiul tehnologic se intensifică: China își propune să depășească definitiv SUA
Beijingul accelereaza investițiile in IA, calcul cuantic și semiconductori pentru a elimina dependența de SUA, in ciuda ...
-
Analiză CNN: Șapte motive pentru care Trump nu a câștigat războiul din Iran
Președintele Donald Trump se indreapta spre o rascruce dificila in Iran pe masura ce razboiul din Orientul Mijlociu avan ...
-
Explozie a cazurilor de cancer colorectal la adulţii sub 50 de ani. Ce avertizează cercetătorii (studiu)
Cancerul colorectal apare tot mai frecvent la persoane sub 50 de ani, iar cercetatorii incearca sa inteleaga de ce aceas ...
-
Atac cibernetic asupra site-ului ANAF, revendicat de hackeri pro-iranieni
Un grup de hackeri cu legaturi cu Iran, cunoscut sub numele de Echipa 313 - Rezistența Cibernetica Islamica, a revendica ...
-
Războiul dintre Pakistan și Aganistan se intensifică - Bombardamente la Kandahar
Pakistanul a bombardat un depozit de combustibil al companiei aeriene private Kam Air din apropiere aeroportului din Kan ...
-
Se prefigurează un adevărat dezastru pentru Donald Trump: Republicanii încep să piardă major teren în fața democraților
Tabara democrata a caștigat deja 28 de locuri deținute anterior de republicanii lui Trump in legislaturile statelor amer ...
-
„Nostradamus al Chinei" a prezis cum se va sfârși războiul din Iran: „Aceasta va schimba pentru totdeauna ordinea globală"
„Nostradamus al Chinei", profesorul Xueqin Jiang, a prezis corect doua evenimente majore. A treia profeție vizeaza ...
-
Urmează un spectacol de excepție pe cerul zilei: O cometă rară va trece foarte aproape de Soare
O cometa nou descoperita, aflata in trecere pe langa Soare, ar putea deveni vizibila la inceputul lunii aprilie, daca va ...
-
Sănătatea românilor în balanță: cele mai comune 7 probleme medicale și managementul lor
Starea de sanatate a populației din Romania reflecta un amestec complex de factori genetici, obiceiuri alimentare tradiț ...
-
Donald Trump a luat o măsură care va genera mari controverse: Ridică sancțiunile impuse Rusiei și permite cumpărarea de petrol rusesc
Statele Unite au autorizat țarile sa cumpere petrol și produse petroliere rusești sancționate, care sunt in prezent inca ...
-
Beneficiile utilizării unui triciclu electric pentru seniori
Pe masura ce anii trec, mobilitatea devine o preocupare esențiala pentru mulți seniori, iar libertatea de a te deplasa i ...
-
Pericol major pentru Europa: Un tsunami ar putea lovi în orice moment, dar țările europene nu au planuri pentru un asemenea dezastru
Deși Marea Mediterana este adesea considerata o zona cu risc redus de tsunami, cercetarile recente arata ca valuri distr ...
-
Astroloaga care a prezis Covid și Războiul din Iran vine cu o nouă profeție terifiantă: Harta lumii se va schimba foarte brusc și va afecta și România
Astrologa care a prezis Covid avertizeaza ca harta lumii va fi redesenata in 2026, iar schimbarile vor afecta granițele ...
-
Asasinul economic Bolojan a reușit misiunea: România intră în recesiune de facto - inflația ajunge la aproape 10% - val de scumpiri, din aprilie prețurile explodează!
Romania a trecut de la recesiune tehnica la recesiune de facto, dupa 6 luni consecutive de scadere economica si deficit ...
-
A apărut și Ideologul lui Xi: Zheng Yongnian l-a îndemnat pe liderul Chinei să se implice în război ca să nu ajungem "într-o nouă eră a dezordinii"!
Ideologul Zheng Yongnian (64 de ani), cel mai important consilier chinez al puterii de la Beijing și autor al biografiil ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu