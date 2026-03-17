Ilie Bolojan joacă cu mandatul pe masă: Vrea să demisioneze, dar are opoziție puternică inclusiv în PNL

Situația din coaliția de guvernare este una cu adevărat explozivă, iar tensiunile apărute la construirea Legii bugetului par să fi umplut paharul definitiv. Surse politice ne-au explicat faptul că premierul Ilie Bolojan, care este și lider al PNL, va propune ieșirea partidului de la guvernare și va demisiona din funcția de prim-ministru, ceea ce va conduce automat la căderea Guvernului.

Liderii PNL se vor reuni, sâmbătă, la Sibiu, într-o ședință a Biroului Politic Național, acolo unde Ilie Bolojan va încerca să joace extrem de dur. Conform surselor noastre, Bolojan va explica faptul că opoziția PSD și UMDR din interiorul coaliției au făcut situația insuportabilă și va cere ieșirea partidului de la guvernare. Pentru a forța acest plan, Ilie Bolojan își va depune mandatul din funcția de premier, înainte ca PSD și UDMR să forțeze schimbarea sa.

Totuși, situația nu este atât de simplă pe cât ar părea. În interiorul PNL există o grupare extrem de puternică, care vine cu opoziție la Ilie Bolojan și care ar prefera ca liberalii să rămână la guvernare, să asigure stabilitatea politică, dar partidul să dea un alt premier.

Conform surselor noastre, în interiorul PNL s-au conturat deja taberele. Tabăra anti-Bolojan îi are în frunte pe Thuma Hubert, Cătălin Predoiu, Alina Gorghiu sau Rareș Bogdan, în timp ce tabăra pro-Bolojan îi are în frunte pe Robert Sighiartău, Ionel Bogdan, Gigel Știrbu, Daniel Buda, Mircea Fechet etc. În tot acest război, "locotenenții" lui Ilie Bolojan ar fi europarlamentarul Dan Motreanu și Ioana Ene Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului.

La ședința BPN de la Sibiu va fi o confruntare dură între cele două tabere. Ilie Bolojan va forța ieșirea de la guvernare a partidului, în timp ce tabăra anti-Bolojan ar putea forța doar schimbarea premierului și menținerea coaliției de guvernare. Sorin Grindeanu, președintele PSD, recunoaște, despre coaliție, că „nu e în cea mai bună formă". Liderul social-democrat a anunțat că partidul nu va renunța la amendamentele privind categoriile vulnerabile și că viitorul guvernării va fi decis după o consultare internă.

Întrebat, de asemenea, dacă l-ar surprinde o decizie a PNL de a ieși de la guvernare, Grindeanu a răspuns că nu îl mai surprinde nimic în această perioadă. A adăugat că, dacă PNL iese și partidele refuză alianțele cu AUR, România se îndreaptă spre alegeri anticipate. Întrebat dacă mai există o coaliție de guvernare funcțională în acest moment, Sorin Grindeanu a răspuns fără echivoc: „Nu e în cea mai bună formă". Liderul PSD a precizat că nu știa că partenerii se reunesc separat.

PSD anunțase încă din decembrie o consultare internă după adoptarea bugetului. Referitor la poziția față de premierul Bolojan, Grindeanu a evitat să se pronunțe personal. A confirmat însă că la Consiliul Politic Național nu a întâlnit niciun lider care să-l apere pe primul ministru. „Ca să fii prim-ministru ai nevoie și ai avut nevoie și de voturile PSD", a subliniat Grindeanu.