ADP4 care a dat pacientul care a infectat cu coronavirus Spitalul Gerota a inceput operatiunea corona-arborilor, masacrand pomii. Copacii vor fi bolnavi, iar poluarea mai mare!

A inceput din nou masacrarea copacilor in Sectorul 4 din Bucuresti. Zonele cu pomi au fost invadate de echipe numeroase de oameni de la ADP4, inarmati cu drujbe sub pretextul toaletarii de primavara a arborilor, masacreaza coroana arborilor, taind direct de langa tulpina crengi intregi, sanatoase.

Specialistii spun ca problema nu este noua si a fost in mod repetat semnalata de cetateni in toata Capitala. Efectele, mai spun specialistii, sunt dezastruoase pentru bucuresteni: arborii sunt fragilizati si imbolnaviti, poluarea creste si se pierd si bani. Cetatenii din Sectorul 4 au vazut cum mai multi muncitori s-au urcat in arborii dintre blocuri si au inceput sa taie crengi verzi si sanatoase. Muncitorii au spus ca ramurile respective "atarna" sau "risca sa le cada oamenilor in cap". Asa ca trebuiau taiate.

Este vorba despre 110.000 de pomi dupa cum declara primarul Daniel Baluta, care se plangea anul trecut ca are nevoie de tot atatea autorizatii pentru toaletarea arborilor si ca nu mai face fata, intrucat "nu se pot face operatiuni de taiere in vegetatie, sau cand aceasta vegetaie a pornit, deci nu avem la dispozitie decat 2 sau 3 luni pentru un numar urias de pomi". Oare primarul nu vede ca pomii au dat in vegetatie, deci ca legea ii interzice taierea copacilor? probabil ca da, dar e mai important sa pompeze bani de la buget in ADP4 cu milioanele de lei.

Reamintim ca ADP4, din subordinea primarului Baluta, este cel care a dat pacientul 17 al coronavirus, care apoi a contaminat intregul spital Gerota, un fost ofiter de politie care s-a retras ca sef al pazei la institutia condusa de controversatul Marian Goleac. Iata ca dupa ce au infestat cu coronavirus, a inceput operatiunea corona-arborilor, inbolnavirea pomilor din sector, pe bani grei, scosi de la buget.

Ce se intampla daca tai prea mult dintr-un copac si cum ar putea impiedica bucurestenii ciopartirea arborilor? Iata ce spune un spcialist, inginer silvic: "Toaletarea arborilor trebuie facuta, in mod clar. Dar se taie maximum 25-30% din partea exterioara a ramurilor, a lastarilor. Imaginati-va coroana unui arbore. Din experiorul ei se taie. Nu cum merg, de regula, cei care 'toaleteaza' astazi, taind crengi intregi, pana la trunchi. Treaba este prost facuta din punct de vedere tehnic. Asa cum se intervine de regula, nu se faca toaletare, ci o rarire de ramuri. In literatura de specialitate nici macar nu exista procedeul pe care il practica ei. Si inca o problema: in momentul in care se merge cu taierea cracilor atat de adanc in coronament, de fapt, slabesti arborele respectiv. Nicio secunda nu-i faci bine. E ca un corp pe care nu faci decat sa-l amputezi din ce in ce mai mult".

Despre importanta arborilor intr-un oras aglomerat, redam in cele ce urmeaza un studiu facut la Londra:

Potrivit unui raport al Biroului National de Statistica din Anglia, Londra a economisit mai mult de 5 miliarde de lire sterline (in jur de 5,6 miliarde de euro) in perioada 2014-2018, doar gratie efectului de racorire a aerului pe care il au copacii, noteaza CityLab. Tot datorita arborilor, care au contribuit la mentinerea unor temperaturi suportabile pentru angajati, a fost evitata in intervalul mentionat o scadere a productivitatii care s-ar fi tradus prin pierderi financiare estimate la aproape 11 miliarde de lire. Vara neobisnuit de lunga si de calda a anului 2018 a impins economiile la cel mai ridicat nivel consemnat pana acum.

Concluziile raportului Biroului National de Statistica sunt in linie cu un studiu din 2015, partial finantat de primaria londoneza, potrivit caruia cei 8,4 milioane de arbori ai orasului au eliminat peste 2.000 de tone de substante poluante din aer anual, ajutand primaria sa economiseasca sume importante. Nu toti copacii sunt insa la fel de eficienti in ceea ce priveste racorirea aerului si captarea de dioxid de carbon, specialistii sustinand ca arborii maturi sunt mai pretiosi si din acest punct de vedere decat cei tineri - si nu doar pentru rolul lor de a infrumuseta spatiile urbane.

"Atunci cand exista amenintarea ca un arbore de patrimoniu sa fie taiat, auzi de multe ori: 'Vom planta zece arbori pentru a-l inlocui'. Insa aborii mai tineri si mai mici nu absorb nici pe departe aceeasi cantitate de dioxid de carbon, iar peste cinci, zece ani de acum incolo va fi mult mai usor sa scapi de ei, daca cineva vrea sa foloseasca terenul in alt scop", spune Phil Wilkes de la University College London.