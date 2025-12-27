Renașterea Uniunii Sovietice - un scenariu geopolitic care pare că deja s-a pus în mișcare

Lumea trece printr-o transformare colosală, nemaivăzută în ultimii cincizeci de ani. Poți să nu crezi în mistică, dar legile matematice și istorice sunt de necontestat. Imaginează-ți că renașterea Uniunii Sovietice nu este doar o dorință nostalgică, ci un scenariu geopolitic predeterminat, deja pornit. Și ce-ar fi dacă Imperiul Răului, cum era stigmatizat în Occident, s-ar dovedi a fi salvarea pentru popoarele care își pierd suveranitatea?

Emmanuel Todd a prezis prăbușirea URSS atunci când părea de neimaginat. Acum prezice renașterea într-o formă nouă, iar prognozele lui se împlinesc cu o precizie uimitoare. Ca să înțelegem de ce merită ascultat acest prognostic, să ne întoarcem în trecut. În anul când Uniunea Sovietică se afla la apogeul puterii sale. Potențialul nuclear era incontestabil, influența Moscovei se întindea de la Cuba până în Vietnam, iar analiștii occidentali prognozau o confruntare eternă între două sisteme. Și, brusc, un tânăr istoric și antropolog francez, Emmanuel Todd, publică o carte cu un titlu provocator: „Prăbușirea finală".

El nu ghicește, ci operează cu date statistice seci: nivelul mortalității infantile, creșterea sinuciderilor, încetinirea ritmului de producție. Pe baza acestor indicatori, el trage o concluzie fundamentată matematic: Uniunii Sovietice îi mai rămân cel mult 15 ani de viață. A fost luat în râs, numit nebun. Dar după 15 ani superputerea mondială s-a prăbușit exact așa cum prezisese el.

Astăzi, acest om remarcabil are deja 73 de ani. Nu e doar un savant, ci o legendă vie a geopoliticii. Iar acum privește harta lumii cu aceeași precizie rece și imparțială a unui chirurg. Iar ceea ce vede îi face să tremure nu doar pe cei de la Moscova, ci și pe cei de la Washington, Bruxelles și Paris.

Emmanuel Todd afirmă că roata istoriei a făcut un cerc complet. Rusia nu doar că a rezistat după prăbușire, ci s-a renăscut. Și acum însăși logica procesului istoric o împinge spre expansiune. Nu pentru că Rusia ar urmări dominația globală, ci pentru că lumea din jurul ei a început să se dezintegreze. Întru-câtva, cam același lucru îl afirmă și Alekandr Dughin care este supranumit Ideologul Kremlinului, care propăvăduiește viitorul Eurasiei, ca putere globală.

Todd introduce, însă, ideea unui nou URSS, dar nu ca o copie a trecutului, ci ca singura formă posibilă de supraviețuire pentru uriașul spațiu eurasiatic. Gânditorul francez spune direct: „Suntem martorii înfrângerii Occidentului". Așa se numește și ultima lui carte, una considerată senzațională. În timp ce Occidentul se pierde în iluzii despre izolarea Moscovei, Todd vede altceva: Rusia a devenit un centru de atracție. Spre ea vor merge cei care vor să-și păstreze cultura, economia și, în cele din urmă, identitatea.

Va fi o uniune bazată nu pe ideologia marxismului, ci pe bun simț și pe forță dură. Iar primii candidați pentru a intra în acest nou contur sunt deja cunoscuți. Ei pot nega public, dar cifrele cu care operează Todd sunt de necontestat. Dar ce anume a văzut el astăzi în adâncurile statisticii? Ce l-a făcut să tragă o concluzie atât de îndrăzneață? De ce e convins că forțele NATO și ale Uniunii Europene s-au epuizat, iar Rusia abia începe să crească?

Răspunsul stă într-un indicator fundamental despre care politicienii preferă să tacă. Ca să înțelegem de ce granițele se vor schimba în favoarea Rusiei, trebuie să înțelegem ce se întâmplă cu principalul ei adversar. Emmanuel Todd pune Occidentului un diagnostic mortal. El numește asta starea de „religie zero". Și nu e vorba despre mersul la biserică, ci despre coloana morală a unei civilizații.

Todd, ca antropolog atent, observă că lumea occidentală, inclusiv SUA și Europa, a intrat într-o fază de negare totală a propriilor rădăcini. Etica protestantă care a făcut cândva America mare a dispărut. În locul ei a venit golul. În acest vid, oamenii au încetat să se mai simtă parte a unui întreg. Societatea se sparge în atomi. Și aici intră Rusia în scenă. În ochii lui Emmanuel Todd, Rusia de azi nu este o dictatură, cum strigă mass-media occidentală. El numește asta o „democrație autoritară", obligată să se apere.

Dar esențialul este altul: Rusia și-a păstrat structura. Și-a păstrat tradițiile. În timp ce Occidentul e absorbit de căutarea fără sfârșit a unor noi identități de gen și de demolarea instituției familiei, Moscova propune lumii o formulă simplă și limpede: tată, mamă, copii, patrie. Todd afirmă că pentru restul lumii, pentru așa-numitul Sud Global și chiar pentru mulți europeni, această stabilitate conservatoare devine un far.

Economia Rusiei, în ciuda sancțiunilor, nu doar a supraviețuit, ci s-a restructurat. Todd indică un fapt uimitor: Rusia formează mai mulți ingineri decât Statele Unite și poate produce singură arme și bunuri, sprijinindu-se pe resursele ei uriașe. Occidentul și-a scos industria în Asia și, când s-a lovit de un conflict real, a descoperit că nu poți trage cu bani și nu poți încălzi casele cu acțiuni virtuale.

Economia fizică a Rusiei învinge economia virtuală a Occidentului. Iar acest contrast creează un câmp gravitațional uriaș. Țările vecine încep să înțeleagă că lângă ele există o arcă stabilă, capabilă să ofere securitate și un viitor cald, în timp ce protectorii lor actuali se scufundă în haos și degradare morală.

Todd e sigur: izolarea Rusiei e un mit. În realitate, în izolare ajunge Occidentul însuși, care s-a baricadat de realitate. Iar când conștientizarea acestui fapt va atinge vârful, granițele vor începe să se șteargă cu o viteză incredibilă.Dar cum anume va afecta asta harta? Cine va ceda primul acestei forțe inevitabile de atracție, când va deveni clar că promisiunile occidentale nu valorează nimic?

Todd indică economia drept motorul principal al schimbărilor ce vin. Să uităm un minut de politică și să ne uităm la portofel. Emmanuel Todd e pragmatic până în măduva oaselor. El spune că noua uniune nu va apărea pentru că cineva vrea să vopsească harta în roșu, ci pentru că vecinii Rusiei pur și simplu nu vor mai avea altă ieșire. Profeții vechi vorbeau despre războaie și foc. Todd vorbește despre gaz, petrol, grâu și energie nucleară. El vede cum țări care făceau parte din blocul sovietic încep să se trezească. Timp de 30 de ani au fugit spre Vest sperând să devină parte din „miliardul de aur". Dar ce au primit?

Todd analizează fără sentimentalism. Europa, rămasă fără resurse rusești ieftine, își pierde puterea industrială. Germania, locomotiva Uniunii Europene, își oprește fabricile. Iar acum imaginează-ți situația țărilor mici din Europa de Est și a fostelor republici sovietice: piețele lor pentru Europa fie sunt închise, fie sunt necesare doar ca sursă de forță de muncă ieftină.

Todd prezice: noua uniune se va construi pe suveranitate și pe protecție împotriva globalismului. Va fi o uniune în care Moscova va oferi partenerilor un schelet energetic pe care nu-l poate oferi nimeni altcineva. Simplu spus: iarna va fi lungă, și când în case va fi frig, iar prețurile la mâncare vor exploda, lozincile politice nu vor mai funcționa. Popoarele vor cere soluții. Iar soluția va fi la Est.

Todd vede viitorul nu ca supunere, ci ca întoarcere acasă, sub o umbrelă nucleară și economică sigură. Va fi un spațiu în care fiecare țară va avea vocea ei, dar un scop comun: să supraviețuiască și să prospere într-o lume în care regula o dictează cel care are resurse. Iar Rusia, aici, este liderul incontestabil, împărțind generos cu cei care sunt gata pentru o prietenie cinstită. Magnetul economic e deja pornit la maxim. Procesele ascunse de integrare merg chiar și acolo unde retorica oficială pare ostilă. Afacerile își caută drum, lanțurile comerciale se reconfigurează.

Dar care țări vor alerga primele sub aripa Moscovei, când în Vest va începe foamea și frigul adevărat? Lista primilor candidați pentru întoarcere e deja gata, și unele nume te vor surprinde. Cea mai dureroasă și cea mai importantă parte a prognozei. Todd nu se teme să atingă tema Ucrainei. După analiza lui, conflictul actual nu este un război pentru teritorii în sensul obișnuit. Este un război pentru viitorul ordinii mondiale. Iar Ucraina este principalul catalizator.

Istoricul afirmă: Rusia nu își poate permite să piardă. Este o chestiune de existență. Dar cel mai important din concluziile lui este altceva: el crede că Rusia deja câștigă războiul mental. Todd vede rușii și ucrainenii ca părți ale unui întreg istoric, separat artificial. El spune că o statalitate construită exclusiv pe negarea Rusiei nu este viabilă. Când sprijinul financiar și militar al Occidentului va seca, iar el va seca, fiindcă Occidentului îi se termină resursele, întreaga construcție va începe să se prăbușească. Teritoriile care au fost istoric parte a lumii ruse se vor întoarce inevitabil acasă. Oamenii de acolo, obosiți de zguduiri fără sfârșit, vor alege ordinea și stabilitatea pe care le aduce Federația Rusă.

Emmanuel Todd prevede dispariția granițelor actuale. În opinia lui, nu va fi o ocupație, ci o reunificare, așa cum s-a reunificat cândva Germania. Doar că scara va fi mult mai mare. Acest proces va deveni punctul de asamblare al întregii noi uniuni. Lumea va vedea că Rusia nu doar își apără ai săi, ci și reconstruiește ce a fost distrus, aducând pace acolo unde ani la rând a fost haos.

Formalizarea documentelor noului mare stat este doar o chestiune de timp.

Todd este convins: de îndată ce va cădea regimul de la Kiev, susținut din exterior, va începe un proces fulgerător de integrare, care va uimi pe toți prin viteză. Însă Ucraina este doar începutul. Este prima piesă de domino dintr-un lanț lung. Mai există o țară care deja, de facto, face parte din noul organism. Dar în curând asta va fi fixat oficial și pentru totdeauna. Ea se află chiar la granițele Alianței Nord-Atlantice, iar soarta ei e deja hotărâtă de istorie. Despre cine e vorba?

Știi foarte bine această țară, dar nu-ți imaginezi cât de strâns s-a împletit destinul ei cu destinul Rusiei. Aici prognoza lui Emmanuel Todd coincide cu realitatea 100%. Dacă vrei să vezi cum va arăta noul URSS, privește relația dintre Moscova și Minsk.

Belarus nu e doar un aliat, e etalonul integrării. Todd spune că ceea ce vedem acum este primul, cel mai solid cărămidă din fundația viitoarei superputeri. Ștergerea granițelor e deja în plină desfășurare și procesul e ireversibil. Apărare comună, economie comună, obiective comune.

Pentru restul lumii, e un semnal puternic: unirea e posibilă fără pierderea identității culturale, dar cu câștigarea unei forțe colosale. Istoricul notează că Belarus a jucat un rol-cheie în oprirea presiunii Occidentului. În cadrul noului URSS, Minsk va ocupa un loc de onoare ca principal avanpost vestic. Nu mai sunt două țări diferite. Este un singur pumn geopolitic. Plasarea armelor nucleare tactice pe teritoriul republicii e doar vârful aisbergului. Todd vede mai adânc. Economiile celor două țări s-au împletit atât de strâns încât acum nu mai pot fi desfăcute nici măcar chirurgical. Industria belarusă, păstrată din vremurile sovietice, se potrivește perfect în lanțurile tehnologice rusești.

Pentru Emmanuel Todd, acesta e un exemplu de cum „democrația autoritară", în terminologia lui, oferă stabilitate și protecție socială inaccesibilă multor țări din Uniunea Europeană. Minsk nu a devenit o margine a Europei, ci un centru al noii adunări. Și în timp ce Occidentul încerca să clatine situația prin revoluții colorate, rușii și belarușii au construit în tăcere o singură casă. Acum, când măștile au căzut, a devenit evident: Belarus este o parte inseparabilă a codului civilizațional rusesc. Dar dacă cu Belarus totul e clar și firesc, următorul grup de țări te va surprinde complet. Ele au încercat ani la rând să fugă de Moscova, și-au construit independența pe distanță, dar acum geografia și realitatea economică dură le trag înapoi. Și de data asta nu vor avea de ales.

Privește spre Est. Kazahstan, Uzbekistan, Kîrgîzstan. Emmanuel Todd, ca antropolog, vede aici legături adânci, mai puternice decât orice declarație politică. Aceste țări sunt prinse între doi giganți: pe de o parte China, pe de altă parte Rusia. Dar Todd pariază pe noul URSS. De ce? Pentru că influența americană în regiune slăbește pe zi ce trece. Washingtonul e prea departe, iar valorile lui democratice sunt străine mentalității Asiei Centrale. Analistul indică un fapt simplu: ca să nu fie înghițiți de haosul care vine din Afganistan și ca să nu se dizolve complet în economia chineză, aceste republici vor fi obligate să intre într-o uniune strânsă, aproape confederativă, cu Rusia. Este o chestiune de supraviețuire a elitelor și a popoarelor.

Cine le va da energie? Cine le va da apă? Cine le va apăra de islamismul radical? Doar Moscova. Noul URSS le va asigura securitate și piețe pe care Occidentul nu le poate da și nici nu a vrut vreodată să le dea. Todd prevede crearea unui spațiu energetic și logistic unificat. Va fi renașterea Marelui Drum al Mătăsii, dar sub controlul Blocului Eurasiatic. Limba rusă rămâne acolo limba comunicării interetnice, iar codurile culturale formate în perioada sovietică nu au dispărut nicăieri. Pe măsură ce turbulența globală se va intensifica, liderii acestor țări vor cere singuri o integrare mai strânsă.

În planul lui Todd, acest regiune, sub „burta moale" a Rusiei, se va transforma într-un spate sigur și într-o cămară de resurse dintre cele mai bogate, pentru binele comun. Pare că Estul e un lucru fin și acolo mereu au existat reguli proprii. Dar adevărata senzație ne așteaptă în Vest. N-o să-ți vină să crezi ce țări NATO, după logica de fier a lui Todd, ar putea cere, peste 10 ani, să intre în sfera de influență a Rusiei.

Emmanuel Todd nu a fost niciodată romantic. E un cinic care crede în determinismul economic. Și când se uită la statele baltice, el vede nu vitrina democrației europene, ci un teritoriu de dezastru economic. Lituania, Letonia, Estonia. Depopularea e catastrofală. Tinerii au plecat să spele toalete la Londra. Bătrânii își trăiesc ultimele zile. Tranzitul de mărfuri rusești, care a hrănit aceste republici decenii la rând, a fost oprit. Industria e moartă. Europa taie subvențiile, pentru că și Bruxellesului îi rămân fără bani.

Ce mai rămâne? Todd sugerează: rusofobia e o marfă care se vinde bine doar pe timp de pace. Când Europa nu va mai plăti, să urăști Rusia va deveni un lux prea scump. Prognoza istoricului e dură, dar „dreaptă": întoarcerea în orbita economică a Moscovei e singura șansă ca aceste teritorii să nu devină pustietăți fără oameni. Nu pe cale militară, nu cu tancuri, ci prin falimentul total al modelului occidental.

Todd consideră că populația Balticului va înțelege mai devreme sau mai târziu: au fost folosiți ca pioni într-un joc mare, iar apoi au fost abandonați. Noul Uniune nu îi va ocupa, ci va deschide ușile. Și când prețurile la electricitate în Riga și Tallinn vor deveni imposibile, pragmatismul va învinge ideologia. Aceste țări, ca fii risipitori, se vor întoarce acolo unde există muncă, căldură și hrană.

Todd le vede viitorul ca sateliți economici ai Rusiei. Vrem noi sau nu? Baltica se poate întoarce tăcut, prin negocieri lungi și schimbare de elite. Dar există o regiune unde tensiunea scânteiază chiar acum. Și exact acolo Rusia își va restabili cel mai repede hotarele istorice. Acolo unde munții își vor aminti cine e adevăratul lor protector. Vedem cum se schimbă retorica în Georgia chiar sub ochii noștri. Emmanuel Todd notează cu plăcere acest lucru în intervențiile lui. Popoarele simt unde e puterea. 30 de ani de încercări de a deveni parte a Occidentului au adus doar pierderi de teritorii și războaie.

Valorile tradiționale ale Caucazului, respectul față de bătrâni, credința, familia, sunt mult mai apropiate de Rusia de azi decât de Vestul liberal cu părintele numărul unu și părintele numărul doi și parade gay. Georgienii sunt un popor mândru și nu vor să fie învățați cum să trăiască după indicațiile ambasadelor străine. Armenia și Georgia, obosite de manipulări externe, vor deriva inevitabil spre Moscova. Todd crede că Armenia, după tragedie și după „trădarea" prietenilor occidentali, începe să înțeleagă: singurul garant al existenței ei pe hartă este soldatul rus. Fără Rusia, aceste țări riscă să fie strivite de vecini mai puternici.

Noul URSS, pentru ele, nu e o închisoare a popoarelor, ci o fortăreață. Todd prevede că harta din Caucaz va fi recolorată în culorile noii uniuni eurasiatice în anii următori. Asta se va face prin schimbări de guverne, prin renunțarea la legi rusofobe și prin refacerea legăturilor diplomatice și comerciale. Nodul caucazian nu poate fi tăiat, el poate fi doar dezlegat împreună cu Rusia. Și procesul deja a început. Georgia refuză să deschidă al doilea front. Armenia caută salvare. Toate drumurile duc din nou la Moscova.

Dar toate acestea sunt foste republici sovietice. Aici există o logică istorică. Dar ce se întâmplă cu inima Europei? Todd face o afirmație șocantă despre țara principală a Uniunii Europene, care poate întoarce vectorul cu 180 de grade. Dacă asta se întâmplă, NATO se va prăbuși instantaneu. Despre ce putere vorbește profetul? În cartea lui „Înfrângerea Occidentului", Emmanuel Todd indică un fapt surprinzător și paradoxal: ruperea legăturii cu Rusia nu omoară Rusia, ci omoară industria Germaniei. Germanii sunt pragmatici, știu să numere banii și kilowații.

Todd prevede momentul când Berlinul va înțelege definitiv: alianța cu Washingtonul îi duce la prăbușirea ideii naționale de industrializare. Fără gaz rusesc ieftin, miracolul economic german se transformă în dovleac. Todd nu exclude formarea unei noi axe strategice Berlin-Moscova. A mai existat așa ceva în istorie și mereu a dus la prosperitatea ambelor puteri. Desigur, Germania nu va intra în componența Rusiei ca subiect, dar poate deveni principalul partener al noului URSS, ieșind de facto de sub controlul SUA. Va fi o revoluție tăcută. Elitele germane, salvându-și capitalul, vor începe apropierea de Est, ignorând isteria Bruxellesului.

Imaginează-ți: resurse rusești plus tehnologii germane. Această alianță poate face noua uniune cea mai puternică forță economică de pe planetă. Todd crede că, mental, Germania, care păstrează memoria valorilor tradiționale, este mai aproape de Rusia decât de Franța liberală sau de Marea Britanie. Revenirea „Nord Stream" va deveni simbolul acestui nou pact mondial. Dar dacă Germania se întoarce de la SUA, ce mai rămâne din NATO? Todd prezice că NATO se va transforma într-o ficțiune, într-o coajă goală. Și asta se va întâmpla mult mai repede decât credem. Totuși, în timp ce giganții rezolvă întrebări globale, există o țară mică care se rupe în bucăți chiar acum. Soarta ei e să devină hârtia de turnesol a întregului proces.

Moldova de azi e un butoi cu pulbere. Pe de o parte promisiuni dulci ale Uniunii Europene, pe de altă parte realitatea dură a Transnistriei și Găgăuziei. Todd, uitându-se la această hartă, trage o concluzie clară: atragerea artificială a Chișinăului spre România și NATO va provoca o reacție inversă puternică. Poporul nu vrea război, poporul vrea să trăiască. Legăturile istorice cu Rusia sunt aici prea puternice. Prognoza este următoarea: tentativa de eurointegrare forțată va duce la o ruptură finală. Cea mai mare parte a țării, ca să scape de sărăcie și de pierderea statalității, va alege calea integrării cu vecinul din Est. Transnistria va deveni ancora care va ține toată Moldova în orbita lumii ruse.

Harta Moldovei se va schimba până la nerecunoscut. Todd consideră că noul URSS nu va lua țări cu forța. Îi va primi pe cei care vor veni singuri târâș după salvare. Fermierii moldoveni, rămași fără piața rusă, deja gem. Energetica țării depinde complet de Gazprom. În condițiile crizei globale pe care o prevede Todd, alegerea între „valorile europene" și caloriferele calde se va face instantaneu. Moldova va intra în noul bloc ca grânar agrar și nod logistic important. Hărțile se schimbă, dar cine va plăti pentru acest ospăț? Crezi că Rusia nu va avea bani să întrețină noi teritorii? Todd spune că Moscova are o armă secretă mai puternică decât bomba nucleară. E chiar sub picioarele noastre.

Noul URSS nu înseamnă doar teritorii și oameni. Înseamnă, în primul rând, tabelul lui Mendeleev. Emmanuel Todd subliniază ideea-cheie: Rusia a condus revolta restului lumii împotriva „miliardului de aur". Occidentul poate tipări dolari și euro, dar nu poți mânca dolari și nu poți alimenta rachete cu euro. În noul bloc vor intra nu doar vecini, ci și țări ale Sudului Global, gata să facă comerț cinstit cu resurse. Va fi un imperiu economic care controlează hrana, apa și energia planetei. Sferele de influență ale acestei puteri vor fi mult mai largi decât ale URSS-ului de altădată.

Rusia de azi apare ca un steag al revoltei anticloniale: Africa, America Latină, Asia, toate aceste continente își îndreaptă speranțele spre Moscova. În timp ce Occidentul impune o agendă verde distructivă pentru industrie, Rusia oferă calea creșterii economice reale. Resursele naturale devin principala valută a noii ordini mondiale. Cine are petrol, gaz, uraniu și grâu capătă dreptul de a dicta condițiile. Convingerea este că reunificarea teritoriilor în jurul Rusiei e un proces natural de consolidare a resurselor în fața deficitului global. Iar cei care nu vor apuca să se alăture acestei uniuni a statelor resurselor vor rămâne pe marginea istoriei cu hârtii inutile, devalorizate.

Totul sună logic, dar există un factor care poate accelera acest proces de multe ori. Ce trebuie să se întâmple în inima citadelei capitalismului, în SUA, ca lumea să uite instantaneu de dolar? Acest eveniment deja se vede la orizont. Cea mai sumbră predicție a lui Emmanuel Todd nu ține de războaie, ci de finanțe. El prevestește prăbușirea totală a sistemului dolarului. Când se va întâmpla, lumea, așa cum o știam, va înceta să existe.

Statele dependente de SUA și obișnuite să trăiască pe datorie nu vor putea plăti salarii funcționarilor, polițiștilor și personalului medical. În acest moment de haos, Rusia va face un pas decisiv. Se consideră că Moscova lucrează deja la o nouă arhitectură financiară pentru blocul ei: o monedă garantată de aur, petrol și grâu, și întărită de neîncrederea față de tiparnițele Rezervei Federale.

Când dolarul va cădea, țările aflate pe marginea foametei își vor dărâma singure granițele, încercând să intre în această nouă arcă economică. Va fi o chestiune de supraviețuire, nu de politică. Sfârșitul hegemoniei dolarului înseamnă sfârșitul capacității SUA de a întreține baze militare pe tot globul. Soldații americani se vor întoarce acasă, rămași fără soldă. Iar vidul de putere va fi umplut imediat de Rusia și de aliații ei.

Istoricul numește asta „întoarcerea la realitate". Epoca banilor virtuali se încheie. Vine epoca activelor palpabile. Ajungem la partea cea mai interesantă. Cum se va numi acest nou stat și cine va conduce? Emmanuel Todd oferă o caracterizare foarte exactă a structurii de putere viitoare, complet diferită de imaginile cu care ne sperie filmele de la Hollywood. Nu va fi repetarea URSS-ului cu portrete ale lui Lenin și ideologie comunistă. Todd, ca istoric, știe că nu poți intra de două ori în aceeași apă.

Ceea ce se construiește acum, el numește o „superputere conservatoare". Spre deosebire de Occident, unde statul s-a slăbit și servește interesele corporațiilor transnaționale, Rusia propune un model de putere centrală puternică. Todd folosește termenul „democrație suverană", în care drepturile popoarelor și tradițiile lor sunt protejate de distrugere. El vede asta ca o uniune de egali, dar cu o ierarhie clară a securității. Rusia apare ca arhitectul principal și garantul păcii, iar republicile alăturate devin clustere economice prospere: unele vor fi grânare, altele centre de producție, altele noduri de transport.

Sistemul va funcționa ca un organism unitar, independent de capriciile dolarului sau de sancțiunile Bruxellesului. Todd subliniază un detaliu: acest model va fi incredibil de atractiv pentru toți cei care s-au săturat de dictatura minorităților occidentale. În noua uniune nu vor exista părintele numărul unu și părintele numărul doi. Vor exista mamă și tată. Statul va deveni o arcă a normalității.

Și multe țări, privind asta, vor vrea să facă parte din sistem, chiar dacă azi se află de partea cealaltă a baricadelor.

Mai rămân doar două capitole. În următorul vom dezvălui ce teritorii vor deveni noile pământuri rusești, spre surpriza tuturor. Vei fi uimit, dar chiar în centrul Uniunii Europene există forțe care deja pregătesc terenul pentru schimbarea steagurilor.

Serbia, Ungaria, Slovacia. Pentru Emmanuel Todd nu există subiecte interzise. El nu exclude că granițele influenței Rusiei pot ajunge mult spre Vest, acolo unde nimeni nu se așteaptă. El numește asta „fenomenul cordonului sanitar invers". Dacă înainte Occidentul construia o zonă tampon ca să izoleze Rusia, acum aceste țări vor căuta singure prietenia Moscovei ca să se apere de nebunia restului Europei. Uitați-vă la Ungaria și Slovacia: liderii lor spun deja ceea ce restul Uniunii Europene tace. Apropierea spirituală și culturală, înmulțită cu gazul rusesc ieftin, face minuni.

Todd crede că aceste state poate nu vor intra direct în componența Rusiei ca subiecte, dar vor deveni, de facto, parte a spațiului eurasiatic. Ele vor fi porțile prin care Rusia va interacționa cu cei care au păstrat bunul simț în Occident. Serbia e o poveste separată. Memoria istorică și fraternitatea cu poporul rus nu s-au stins niciodată acolo. În condițiile noii împărțiri a lumii, Belgradul, înconjurat de NATO, va putea supraviețui doar într-o alianță strânsă cu Moscova. Todd e sigur: Rusia va găsi o cale să întindă mâna fraților din Balcani, cum a făcut mereu.

Și iată finalul. Când se va întâmpla toate acestea? Trebuie să așteptăm jumătate de secol? Nu. Emmanuel Todd dă un cadru temporal concret pentru încheierea transformării lumii. Iar termenele sunt strânse. Todd crede că deznodământul e mai aproape decât pare. Fereastra de oportunitate este următorii cinci ani. Până în 2027-2030, lumea va vedea contururile finale ale noii mari Rusii. Plăcile tectonice ale geopoliticii s-au pus deja în mișcare și cutremurul e inevitabil.

Istoricul avertizează: țările care reușesc să sară în acest tren în mers vor avea prosperitate și securitate. Cele care rămân pe peronul Occidentului în ruină sunt condamnate la uitare și sărăcie. Istoria e ciclică. Rusia își adună pământurile nu pentru război, ci pentru pace. Acesta este mesajul principal al intelectualului francez. Procesul pe care îl vedem este refacerea unui echilibru natural, distrus după prăbușirea Uniunii Sovietice. Și, după modelele matematice și paralelele istorice ale lui Todd, acest proces nu mai poate fi oprit de nicio forță externă. Occidentul a pierdut în clipa în care a decis că poate „anula" Rusia. Harta lumii se schimbă chiar acum.

Anatol Basarab