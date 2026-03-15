Eroarea de calcul a lui Trump în războiul cu Iranul costă lumea întreagă

Președintele Donald Trump, convins că Iranul va ceda rapid în fața presiunilor americane, ar fi ignorat în repetate rânduri avertismentele principalului său consilier militar privind riscul ca Teheranul să perturbe una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de petrol din lume.

Potrivit unui nou raport publicat de The Wall Street Journal, generalul Dan Caine, președintele Statului Major Întrunit al SUA, l-a avertizat în mod repetat pe Trump că Iranul ar putea răspunde unui atac american prin perturbarea traficului din Strâmtoarea Ormuz.

În mai multe informări adresate președintelui, Caine ar fi subliniat că Iranul ar putea desfășura rachete și drone în zonă pentru a amenința navigația. Surse citate de publicație spun că Trump a recunoscut existența acestor riscuri, dar a decis totuși să continue operațiunea militară.

Președintele, în vârstă de 79 de ani, le-ar fi spus membrilor administrației sale că se așteaptă ca Iranul să capituleze înainte de a ajunge la închiderea strâmtorii. El ar fi adăugat că, chiar și în cazul în care traficul ar fi amenințat, armata americană ar putea gestiona situația.

Sâmbătă, Trump a declarat că mai multe state vor trimite nave militare pentru a contracara acțiunile Iranului în zonă.

„Multe țări, în special cele afectate de tentativa Iranului de a închide Strâmtoarea Ormuz, vor trimite nave de război, alături de Statele Unite ale Americii, pentru a menține strâmtoarea deschisă și sigură", a scris el pe platforma sa Truth Social.

Trump a afirmat, de asemenea, că speră ca mai multe state - inclusiv aliați ai Washingtonului - să contribuie militar la operațiuni. El a menționat în mod explicit China, Franța, Japonia, Coreea de Sud și Marea Britanie.

În aceeași declarație, președintele american a avertizat că forțele SUA vor continua operațiunile militare împotriva Iranului. „Între timp, Statele Unite vor bombarda intens litoralul și vor scufunda în mod constant ambarcațiunile și navele iraniene", a spus el.

Potrivit The Wall Street Journal, înainte de lansarea operațiunii militare, Trump și consilierii săi au discutat posibilitatea folosirii US Navy pentru a menține deschisă strâmtoarea.

Administrația Trump nu a avut un plan pentru gestionarea situației din Strâmtoarea Ormuz

Deși ar fi înțeles riscurile implicate, președintele a decis să continue acțiunea militară, considerând că Iranul reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a Statelor Unite.

Potrivit relatărilor, cel puțin 13 militari americani au murit în conflict, iar peste 1.300 de iranieni și-au pierdut viața. Printre victime s-ar afla și 175 de eleve iraniene, într-un incident descris ca un posibil atac asupra unei școli.

Criticii lui Trump spun că administrația nu ar fi avut un plan clar pentru gestionarea situației din Strâmtoarea Ormuz.

Senatorul democrat Chris Murphy, care a participat marți la o informare clasificată cu oficiali ai administrației, a declarat că lipsa unui plan a fost surprinzătoare.

„Nu aveau niciun plan pentru a aborda criza din strâmtoare", a spus el. „Faptul că nu aveau un plan dinainte și că, la o săptămână după începerea războiului, încă nu aveau unul a fost destul de șocant."

În contextul închiderii strâmtorii, oficialii de la Departamentul de Război al SUA se tem că navele americane care escortează transporturile comerciale ar putea deveni ținte pentru Iran, dacă SUA nu reușesc să distrugă navele iraniene din zonă. În discuțiile cu Trump, generalul Caine ar fi exprimat încredere că armata americană este capabilă să facă acest lucru.

Publicația mai relatează că unii consilieri ai președintelui din afara Casei Albe îl încurajează să găsească o cale de ieșire din conflict, însă Trump nu ar avea în prezent intenția de a se retrage.

Președintele a oferit în mod repetat estimări diferite privind durata conflictului. Inițial, el a sugerat că loviturile asupra Iranului ar putea continua încă patru sau cinci săptămâni, dar ulterior a afirmat că Statele Unite au obținut deja o victorie, chiar dacă operațiunile militare vor continua.

„Am câștigat deja în multe privințe, dar nu am câștigat suficient", a declarat el. Vineri,13 martie, Trump a spus că va decide să pună capăt războiului atunci când va simți acest lucru „în adâncul sufletului".