Situația devine explozivă: liderul Houthi anunță că gruparea se pregătește să intre în război alături de Iran

Într-o schimbare notabilă de retorică, liderul grupării Houthi din Yemen, Abdul Malik al-Houthi, a dat de înțeles joi că gruparea s-ar putea alătura conflictului dintre Iran, pe de o parte, și SUA și Israel, pe de altă parte, afirmând că luptătorii săi au „degetul pe trăgaci" și vor interveni „în orice moment, dacă evoluția situației o va impune".

Vorbind în timpul prelegerilor sale zilnice din timpul Ramadanului, al-Houthi și-a declarat sprijinul pentru Iran și a spus că grupul este pregătit să escaladeze conflictul militar, dacă va fi necesar. El a susținut că confruntarea în curs este „o bătălie pentru întreaga națiune musulmană".

Al-Houthi a lăudat, de asemenea, ceea ce a descris drept „operațiuni puternice" desfășurate de Hezbollah din Liban și a spus că facțiunile irakiene aliniate Iranului își continuă acțiunile militare. El a îndemnat susținătorii să organizeze demonstrații de masă vineri în Sanaa și în alte zone aflate sub controlul grupului.

Declarațiile au urmat după câteva zile de reținere notabilă din partea houthiștilor de la izbucnirea războiului pe 28 februarie, o pauză pe care observatorii au atribuit-o unor calcule politice și militare complexe privind riscurile implicării directe într-un conflict regional mai amplu.

În ultimii ani, Houthi au evoluat de la o insurgență locală la o forță militară cu armament relativ avansat, devenind unul dintre cei mai proeminenți reprezentanți regionali ai Iranului.

Centrele de cercetare militară estimează că grupul deține un arsenal diversificat de rachete balistice și de croazieră; unele dezvoltate local pe baza modelelor iraniene, cu ajutorul experților iranieni și al grupării libaneze Hezbollah.

Acestea includ rachete cu rază lungă de acțiune, precum „Toufan", cu o rază estimată între 1.350 și 1.950 km, precum și diverse versiuni ale rachetelor de croazieră „Palestine", a căror rază poate ajunge la aproximativ 2.000 km.

Sistemele cu rază medie și scurtă de acțiune includ rachetele „Burkan", derivate din familiile iraniene Shahab și Qiam, cu raze de acțiune de până la 1.200 km, precum și rachetele cu rază scurtă de acțiune „Badr".

Houthi au dezvoltat, de asemenea, rachete antinavale, precum „Asef" și „Tankil", versiuni modificate ale rachetelor iraniene echipate cu focoase grele, oferind grupului capacitatea de a viza nave în Marea Roșie și Golful Aden în timpul implicării sale în războiul din Gaza.

Vehiculele aeriene fără pilot constituie o piatră de temelie a strategiei militare a Houthi, în mare parte deoarece sunt mai ieftine decât rachetele balistice și pot provoca un impact economic și psihologic semnificativ.

Printre cele mai proeminente sisteme se numără dronele „Samad" în mai multe variante, în special drona de tip loitering Samad-3, cu o rază de acțiune estimată între 1.500 și 1.800 km. Unele versiuni modernizate pot parcurge distanțe și mai mari. Modelele mai noi, precum Samad-4, sunt capabile să transporte muniție ghidată.

Grupul operează, de asemenea, drone de tip „Waed", care seamănă foarte mult cu modelul iranian Shahed-136 și au o rază de acțiune estimată între 2.000 și 2.500 km. Dronele de rază scurtă „Qasef-2K" sunt utilizate pe scară largă în operațiunile tactice.

Experții militari afirmă că eficacitatea acestor drone rezidă nu numai în puterea lor distructivă, ci și în capacitatea lor de a copleși apărarea aeriană și de a provoca daune economice prin atacarea navelor sau a infrastructurii vitale la un cost relativ redus.

Capacitățile navale ale grupării Houthi s-au extins semnificativ în ultimii doi ani, gruparea introducând noi tehnologii, inclusiv ambarcațiuni fără pilot și mine navale avansate, cu sprijinul experților iranieni.

Aceste capacități includ ambarcațiuni fără pilot încărcate cu explozivi, precum nava „Toufan", o ambarcațiune de mare viteză controlată de la distanță, concepută pentru a lovi nave.

Grupul a dezvoltat, de asemenea, vehicule submersibile fără pilot capabile să atace navele de dedesubt pentru a evita sistemele de detectare de la suprafață.

Houthi dețin mai multe tipuri de mine navale amplasate pe rutele maritime, reprezentând o amenințare persistentă pentru comerțul internațional în Marea Roșie.

Conform estimărilor militare, grupul se bazează pe platforme mobile de lansare ascunse într-o rețea extinsă de tuneluri și peșteri din nordul și vestul Yemenului.

În plus, Houthi dețin un stoc mare de arme convenționale destinate utilizării interne, având peste 300.000 de recruți în rândurile lor, alături de luptători tribali înarmați loiali grupului.

Multe dintre resursele din zonele aflate sub controlul lor au fost dedicate recrutării și mobilizării în ultimii ani.

Președintele Consiliului Prezidențial de Conducere al Yemenului, Rashad al-Alimi, a descris grupul ca fiind „înarmat până în dinți" cu arme iraniene interzise la nivel internațional, afirmând că acesta s-a transformat dintr-o insurgență locală într-o „organizație teroristă transfrontalieră" cu un arsenal avansat.

Observatorii spun că orice decizie a Houthi de a se alătura direct războiului regional ar putea deschide un nou front în Marea Roșie, complicând și mai mult peisajul de securitate de-a lungul unuia dintre cele mai vitale coridoare maritime din lume.