A condus Chevron în Venezuela și a fost informator al CIA. Cine l-a sfătuit pe Trump înainte de operațiunea împotriva lui Maduro

În lunile dinainte ca liderul SUA, Donald Trump, să acționeze pentru a-l captura pe președintele venezuelean Nicolás Maduro, Agenția Centrală de Informații (CIA) a apelat la un vechi prieten pentru sfaturi cu privire la cine ar trebui să îl înlocuiască pe autocratul de stânga.

Fostul director executiv al Chevron, Ali Moshiri, a declarat agenției că, dacă guvernul SUA ar încerca să înlăture întregul regim Maduro și să instaleze opoziția democratică condusă de María Corina Machado, s-ar confrunta cu o altă mlaștină similară cu Irakul, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, conform The Wall Street Journal.

Ea nu avea sprijinul serviciilor de securitate ale țării sau controlul asupra infrastructurii petroliere a țării, a susținut Moshiri.

Recomandarea sa: să rămână deocamdată cu o altă autocrată de stânga, adjunctul și managerul economic al lui Maduro, Delcy Rodríguez. Opțiunea i-a fost prezentată ulterior lui Trump într-o evaluare secretă a CIA.

La câteva ore după ce comandourile americane l-au scos pe Maduro din complexul său fortificat, Trump a reiterat sentimentul. Ar fi „foarte greu" pentru Machado să preia puterea, a spus el. „Ea nu are sprijinul sau respectul din interiorul țării."

Mâna ascunsă a lui Moshiri în spionajul de la Washington, dezvăluită aici pentru prima dată, oferă o perspectivă asupra modului în care Trump a adoptat strategia lipsită de sentimentalism a industriei energetice pentru a se descurca cu regimurile autocratice.

Și marchează o schimbare dramatică pentru perspectivele Chevron în Venezuela, unde decizia companiei de a rămâne investită în timpul deceniilor de tulburări politice îi conferă acum un avantaj strategic, pe măsură ce petrolul începe să curgă din nou.