Ministrul Finanțelor, îngrijorat de „creșterile spectaculoase" ale prețurilor carburanților

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat marți, 17 martie, că „stocurile pe care le au producătorii și distribuitorii la dispoziție astăzi sunt stocuri achiziționate în trecut", astfel că un motiv de îngrijorare la nivelul guvernului sunt „creșterile spectaculoase" ale prețurilor. Discutând raportul OECD, ministrul a spus că peisajul macro-fiscal s-a schimbat în ultimii doi ani, iar motivul de îngrijorare principal în prezent îl reprezintă modurile în care se poate interveni pentru a reduce impactul scumpirii carburanților.

„Într-adevăr, sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația, mai ales în privința faptului că stocurile pe care le au producătorii și distribuitorii la dispoziție astăzi sunt stocuri achiziționate în trecut și ca atare, dacă îmi permiteți, toate agențiile și toate instituțiile care au în atribuții monitorizarea și controlul acestei situații într-un context de criză pe piața combustibililor, trebuie să acționeze în acest sens. Ca atare, analiza noastră, analiza Ministerului Finanțelor, a fost transmisă la Guvern. Sunt convins că în următoarele zile se va lua o decizie în această privință", a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

El a subliniat faptul că ministerul pe care îl conduce a modificat rapid schema de ajutor de stat pentru transportatori: „Am updatat-o astfel încât transportatorii să aibă o deducere la acciză de 0,85 RON, astfel încât prețul mărit să nu fie transferat imediat și acest lucru s-ar fi întâmplat în cazul transportatorilor."

„Ministerul Finanțelor încă de săptămâna trecută a luat o decizie care e benefică în acest context, pentru a continua pentru a declara situația de criză în zona energiei, pentru monitorizare a prețurilor, pentru monitorizare mult mai strictă a modului în care se comportă anumiți operatori economici. Guvernul trebuie să ia niște măsuri care sunt statuate în ordonanța 84 din 2022", a mai declarat Alexandru Nazare.