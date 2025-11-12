AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan toți banii din campania pentru alegerile prezidențiale. Ce sumă pierde președintele

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a decis că nu îi va rambursa președintelui Nicușor Dan suma de 930.000 de lei din campania electorală, desfășurată în această primăvară, motivând că ar fi existat mai multe donații neconforme.

Președintele vrea să conteste decizia în instanță: "Vom actiona cu contestatie in instanta pentru recuperarea sumei. Din cate imi dau eu seama, procesul ar putea sa dureze cam doi ani.", a comentat Nicușor Dan intr-o conferinta de presa.

Nicușor Dan va primi aproximativ 58 de milioane de lei din totalul de 228 de milioane de lei, ceruți de toți candidații la alegerile prezidențiale de anul acesta. "Dupa ce vom achita datoriile de la cei de la care am imprumutat, vor ramane in cont aproximativ 1,5 milioane de lei si vom mai avea de recuperat aproape un milion de lei. Banii astia, un milion si jumatate ii vom dona unui ONG, iar ceilalti, aproape un milion, vom dona dupa ce va avea loc procesul, daca vom avea castig de cauza.", a mai spus presedintele.

AEP a invocat donații și materiale de propagandă neconforme. Este vorba despre contribuții ale căror autori nu pot fi identificați, astfel că nu se poate stabili cine le-a făcut. Împrumuturile vor fi returnate către cei care le-au făcut, în timp ce donațiile primite de Nicușor Dan rămân la acesta, urmând ca președintele să decidă modul în care le va folosi. Această măsură se referă doar la banii primiți în perioada campaniei; sumele din perioada precampaniei nu pot fi restituite.