Al doilea lider al clanului Pian a murit în închisoare în ultimele două luni. Lider Nicușor avea 42 de ani

Lider Nicușor a murit în Penitenciarul Rahova. Bărbatului i s-a făcut rău așa că a mers la cabinetul medical al penitenciarului. Medicul i-a acordat îngrijiri medicale, dar a doua zi Nicușor a murit.

„Au fost efectuate câteva verificări preliminare în legătură cu regretatul deces al lui Lider Nicușor, al doilea lider din clanul Pian care moare în penitenciar în mai puțin de două luni. Orice deces este regretabil, fie că vorbim despre Ciprian Pian, fie despre Lider Nicușor.

Deținutul s-a prezentat ieri la cabinetul medical, acuzând dureri în piept, unde a fost consultat și tratat de doi medici. În această dimineață, în jurul orei 12:35, s-a prezentat din nou la cabinet. A fost scos pe targă și transportat către Spitalul Penitenciar Rahova la câteva minute după ce a părăsit camera. În jurul orei 12:42 a fost apelat numărul de urgență 112 pentru a solicita o ambulanță, iar la ora 13:31 a fost constatat decesul deținutului Lider Nicolae. Din păcate, i s-a oprit inima. Avea 42 de ani. Decesul este considerat unul suspect. În aceste momente, procurorii se află la Penitenciarul Rahova pentru a ancheta moartea.

Pe această cale, solicit și eu directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor să trimită, în cel mai scurt timp, Corpul de Control. S-ar putea să fie nevoie și de intervenția Corpului de Control al Ministerului Justiției, pentru a elimina orice suspiciune privind cauza decesului. Nu doresc să mă pronunț asupra concluziilor până la finalizarea verificărilor oficiale", a declarat liderul sindical din Administrația Penitenciarului Cosmin Dorobanțu.

La începutul lunii iunie a avut loc un caz semănător. Atunci Laurențiu Duduiuanu, zis și Ciprian Pian a murit în Penitenciarul Jilava unde era închis pentru tentative de omor. Bărbatul în vârstă de 36 de ani a decedat în urma unui stop cardiorespirator.