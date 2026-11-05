Vrăjitorie în Statele Roșii și Albastre - Istoria ascunsă a stângii și dreptei, și simbolurile care ne divid
Postat la: 05.11.2026 |
Autor: Dr. Heather Lynn
După orice alegeri, țara are o nouă hartă. Stat cu stat, județ cu județ, ecranele se umplu cu două nuanțe: roșu pentru republicani, albastru pentru democrați, cel puțin aici în SUA.
Convenția familiară a roșului republican și albastrului democrat a devenit standardizată în timpul alegerilor prezidențiale din 2000. Înainte de aceasta, radiodifuzorii nu alocau în mod constant aceeași culoare fiecărei părți. În 1976, NBC l-a pictat pe republicanul Gerald Ford în albastru și pe democratului Jimmy Carter în roșu, iar rețeaua a păstrat albastrul pentru republicani și roșul pentru democrați până la acoperirea din 1988.
Disputa prelungită dintre Bush și Gore ar fi putut contribui la menținerea puterii de atracție a convenției. Timp de săptămâni, hărțile electorale au rămas pe ecran în timp ce „chad-urile suspendate" erau discutate ad nauseam, prezentând repetat țara prin aceleași două culori. Smithsonian identifică alegerile din 2000 ca momentul de cotitură când „statele roșii" și „statele albastre" au devenit parte integrantă a vocabularului politic național.
A fost o alegere practică de afișare, făcută pentru ca telespectatorii să poată citi un grafic dintr-o privire, dar a devenit treptat altceva: o descriere a oamenilor care locuiesc acolo. Statele „Roșii" sunt de „Dreapta" și statele „Albastre" sunt de „Stânga." Dar de unde provine toată această terminologie? Urma se întinde mult mai departe decât acoperirea știrilor la televizor.
Cuvintele „stânga" și „dreapta" au intrat în politică în adunarea revoluționară franceză din 1789. Orientarea care conta era cea a președintelui adunării: cine stătea la dreapta lui, cine la stânga lui (Senatul Francez n.d.). Întrebarea care împărțea sala era regele. Deputații care doreau un veto regal puternic s-au adunat la dreapta președintelui adunării, iar cei care doreau să limiteze autoritatea regală s-au adunat la stânga. În joc era cât de multă putere va păstra monarhul într-o nouă ordine constituțională.
Povestirile subliniază diferite momente din acele luni de dezbateri, inclusiv votul privind veto-ul regal din 11 septembrie. Chiar înainte ca deputații să-și ocupe locurile, dreapta și stânga aveau deja o semnificație.
În scena judecății din Evanghelia după Matei, oile sunt așezate la dreapta, iar caprele la stânga. Binecuvântarea urmează unei părți; condamnarea urmează celeilalte (Matei 25:31-46). Chiar și în limbaj vedem cuvântul englezesc sinister, venind prin franceză, din latină sinister: stânga, sau pe partea stângă. Sensul său mai întunecat este un fosil al istoriei morale pe care o poate acumula o simplă direcție (Online Etymology Dictionary n.d., s.v. „sinister").
Totuși, nu există o regulă universală care să spună că stânga înseamnă rău. În augurarea romană, semnele din stânga puteau fi favorabile; asocierile nefavorabile au devenit mai puternice sub influența greacă (Online Etymology Dictionary n.d.). Orice afirmație despre ceea ce „înseamnă" o direcție trebuie să numească tradiția care face această asociere.
Într-un articol din 2014 intitulat Stânga și Dreapta Politică: Logica Noastră Practică, Frits Bienfait și Walter E. A. van Beek susțin că distincția politică se bazează pe obiceiuri de clasificare mult mai vechi, înrădăcinate în primatul mâinii drepte. Argumentul lor se bazează pe lucrările antropologului Robert Hertz privind polaritatea religioasă (Bienfait și van Beek 2014). Este o interpretare a motivului pentru care distincția a persistat, nu o dovadă a intenției.
Francmasonii au fost prezenți în Revoluția Franceză, dar nu s-au mișcat ca un bloc. Muzeul Francmasoneriei descrie răspunsuri care variază de la entuziasm la ostilitate (Muzeul Francmasoneriei n.d.). Ducele de Montmorency-Luxembourg, care ca administrator general conducea zilnic Grand Orient de France, a emigrat la scurt timp după căderea Bastiliei. Marele Maestru al ordinului, Philippe d'Orléans, a mers în direcția opusă: ca „Philippe Égalité" a votat pentru execuția lui Ludovic al XVI-lea, a renunțat la francmasonerie în 1793 și a fost ghilotinat în noiembrie acelui an. Cei doi cei mai înalți ofițeri ai Masoneriei franceze au ajuns pe părți opuse ale Revoluției.
Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului, Jean-Jacques-François Le Barbier. Dar acel ochi aparținea unui vocabular larg creștin și masonic. Apariția sa arată că revoluționarii au împrumutat imagini sacre. Nu arată că vreo organizație unică a fost responsabilă pentru programul revoluției (Musée Carnavalet n.d.; Ligou 1969). Istoricul Daniel Ligou a urmărit ce s-a întâmplat cu ochiul în continuare.
Așadar, de aici, un simbol al supravegherii divine a devenit un simbol al supravegherii civice. Ochiul lui Dumnezeu, care veghea asupra creației, s-a transformat în ochiul comitetului, care veghează asupra cetățenilor. Autoritatea s-a schimbat; simbolul a rămas.
Mila în Albastru, Severitatea în Roșu
Dacă vrei un sistem explicit care leagă direcția, puterea și roșu și albastru împreună, trebuie să te duci la ocult. Mai târziu, Qabalah hermetică oferă una. Nici nu există un singur cod „kabbalistic". Un comentariu asupra Zoharului (Matot 259b) atribuie lui Chesed alb pentru dreapta, lui Gevurah roșu pentru stânga și albastru lui Malkhut (Treister n.d.). Lévi numește gestul „semnul ocultismului." El leagă mâna îndreptată în sus de luna albă a Chesed și mâna îndreptată în jos de luna neagră a Geburah, și interpretează perechea ca fiind armonia dintre milă și justiție (Lévi 1896, partea 2, capitolul 15). Lunile sale sunt albă și neagră.
Imaginea are o poveste politică. Istoricul Julian Strube plasează Baphomet în cadrul evoluției lui Lévi de la scrierile sale socialiste radicale publicate în anii 1840 sub numele de Alphonse-Louis Constant. În interpretarea lui Strube, figura exprimă încercarea lui Lévi de a sintetiza religia, știința și politica, inclusiv o viziune a unui ordini sociale ideale (Strube 2016).
Iată ce oferă Baphomet acestui argument. Cele două laturi aparțin aceluiași corp. Mila și severitatea, dizolvarea și legarea, sunt trasate ca parteneri necesari într-un întreg, nu ca dușmani. Niciuna dintre mâini nu reprezintă un partid modern. Dar imaginea ridică o întrebare demnă de a fi pusă în discuție: ce se întâmplă când o cultură politică ia două jumătăți ale aceleași figuri și le transformă în identități rivale, fiecare crezând că ar putea trăi fără cealaltă?
De la Pazuzu la Domul Capitolului
Brațele ridicate și coborâte sunt mult mai vechi decât Lévi. Demonul mesopotamian Pazuzu este de obicei reprezentat cu brațul drept ridicat într-o poziție de lovire și cu piciorul stâng avansând în atac. Amenințarea sa a fost pusă în aplicare: imaginile lui Pazuzu erau protective, folosite în special împotriva Lamashtu, pericolul pentru mame și sugari (Heeßel 2007).
Acum privește în sus. În 1865, Constantino Brumidi a finalizat Apoteoza lui Washington în ochiul Rotondei Capitolului. Arhitectul Capitolului identifică surse clasice și renascentiste pentru lucrare, Raphael fiind printre ele. Washington stă pe tron printre figuri alegorice, cu zeități clasice în altă parte a compoziției (Architect of the Capitol n.d.).
Așadar, de aici, un simbol al supravegherii divine a devenit un simbol al supravegherii civice. Ochiul lui Dumnezeu, care veghea asupra creației, s-a transformat în ochiul comitetului, care veghează asupra cetățenilor. Autoritatea s-a schimbat; simbolul a rămas.
Mila în Albastru, Severitatea în Roșu
Dacă vrei un sistem explicit care leagă direcția, puterea și roșu și albastru împreună, trebuie să te duci la ocult. Mai târziu, Qabalah hermetică oferă una.
Observați inversarea. În acest plan, dreapta este albastră și stânga este roșie: exact inversul perechii americane de astăzi. Și „dreapta" și „stânga" aici sunt poziții simbolice, care trebuie păstrate distincte de dreapta și stânga unui spectator care privește un diagramă. Aceasta este o comparație între sisteme, nu o cheie care decodează partidele.
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