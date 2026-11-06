Și la ei e la fel: Trump dă vina pe "Idiocrați" pentru prăbușirea burselor cu peste 5%

Postat la: 06.11.2026 |

Și la ei e la fel: Trump dă vina pe

Preşedintele Trump a declarat joi seara că alegătorii sunt singurii vinovaţi pentru prăbuşirea istorică a pieţei bursiere, relatează Axios. La două zile după ce republicanii au pierdut alegerile de la jumătatea mandatului prezidenţial la un scor istoric, preşedintele i-a criticat dur pe alegătorii care i-au respins candidaţii şi mesajul.

Acţiunile au înregistrat o scădere bruscă joi, indicele Nasdaq, dominat de companiile din sectorul tehnologic, scăzând cu peste 5% pe fondul vânzărilor masive de acţiuni legate de inteligenţa artificială (IA). Investitorii sunt îngrijoraţi cu privire la viitorul dezvoltării IA - şi al centrelor de date care susţin această tehnologie - după ce „valul albastru" de marţi a adus la putere candidaţi care au promovat în campanie restricţionarea IA. „Bursa s-a prăbuşit astăzi pentru că «Idiocraţii» au avut o zi mare marţi. E atât de trist să văd asta, nu aveţi pe cine să daţi vina decât pe voi înşivă!", a postat Trump pe Truth Social.

Prăbuşirea de joi a fost o reacţie neobişnuit de întârziată. De fapt, piaţa a înregistrat o creştere masivă miercuri, pe măsură ce rezultatele iniţiale ale alegerilor au devenit evidente. Trump s-a grăbit să-şi atribuie meritul, la momentul respectiv, pentru condiţiile care au dus la acele maxime ale pieţei. Contractele futures pe acţiuni erau din nou în scădere în tranzacţiile pre-piaţă de joi seara, iar pieţele asiatice erau, de asemenea, în general în scădere, indicând posibilitatea unei alte zile dificile vineri.

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Și la ei e la fel: Trump dă vina pe "Idiocrați" pentru prăbușirea burselor cu peste 5%

Postat la: 06.11.2026 |

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Preşedintele Trump a declarat joi seara că alegătorii sunt singurii vinovaţi pentru prăbuşirea istorică a pieţei bursiere, relatează Axios. La două zile după ce republicanii au pierdut alegerile de la jumătatea mandatului prezidenţial la un scor istoric, preşedintele i-a criticat dur pe alegătorii care i-au respins candidaţii şi mesajul.

Acţiunile au înregistrat o scădere bruscă joi, indicele Nasdaq, dominat de companiile din sectorul tehnologic, scăzând cu peste 5% pe fondul vânzărilor masive de acţiuni legate de inteligenţa artificială (IA). Investitorii sunt îngrijoraţi cu privire la viitorul dezvoltării IA - şi al centrelor de date care susţin această tehnologie - după ce „valul albastru" de marţi a adus la putere candidaţi care au promovat în campanie restricţionarea IA. „Bursa s-a prăbuşit astăzi pentru că «Idiocraţii» au avut o zi mare marţi. E atât de trist să văd asta, nu aveţi pe cine să daţi vina decât pe voi înşivă!", a postat Trump pe Truth Social.

Prăbuşirea de joi a fost o reacţie neobişnuit de întârziată. De fapt, piaţa a înregistrat o creştere masivă miercuri, pe măsură ce rezultatele iniţiale ale alegerilor au devenit evidente. Trump s-a grăbit să-şi atribuie meritul, la momentul respectiv, pentru condiţiile care au dus la acele maxime ale pieţei. Contractele futures pe acţiuni erau din nou în scădere în tranzacţiile pre-piaţă de joi seara, iar pieţele asiatice erau, de asemenea, în general în scădere, indicând posibilitatea unei alte zile dificile vineri.

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