Ai balconul închis? Ordinul care lămurește taxele și amenzile: Impozitul pe apartament nu se dublează, iar vechimea lucrării contează
Postat la: 06.11.2026 |
Închiderea unui balcon fără autorizație nu justifică dublarea impozitului pentru întregul apartament, dacă imobilul a fost construit legal. Pentru lucrările finalizate de peste trei ani, dreptul statului de a aplica amenzi este prescris, iar regularizarea balcoanelor încadrate ca lucrări de importanță redusă poate fi solicitată oricând, cu taxe standard.
Acestea sunt principalele clarificări din Ordinul Ministerului Dezvoltării nr. 1.389 din 5 noiembrie 2026. Documentul intervine după controversele privind aplicarea noului Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și temerile că proprietarii ar putea plăti impozite duble, taxe de zece ori mai mari sau amenzi pentru balcoane închise cu mulți ani în urmă. Instrucțiunile fac distincție între o clădire ridicată fără autorizație și un bloc construit legal, asupra căruia au fost făcute ulterior intervenții punctuale.
În privința amenzilor, protecția prevăzută în document privește lucrările pentru care s-a împlinit termenul de prescripție de trei ani. Ordinul nu instituie o scutire generală de sancțiuni pentru orice balcon închis fără autorizație, indiferent de momentul lucrării. Cea mai importantă clarificare fiscală privește majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri. Potrivit instrucțiunilor, această sancțiune a fost concepută pentru clădirile realizate integral ilegal, fără autorizație, nu pentru intervenții secundare, precum închiderea unui balcon la un imobil construit legal.
Ministerul explică faptul că asemenea lucrări nu schimbă, prin ele însele, legalitatea construirii inițiale a blocului. Documentul oferă și un exemplu concret: „Dublarea impozitului pe întreaga suprafață a unui apartament legal de 70-80 mp pentru o modificare neautorizată de 3-4 mp de balcon reprezintă o măsură disproporționată, abuzivă și neconstituțională, care distorsionează intenția legii; ca atare, aceasta nu poate fi aplicată."
Aceasta este interpretarea formulată de minister în ordin. Instrucțiunile precizează explicit că direcțiile locale de taxe și impozite nu au temei să dubleze impozitul apartamentului pentru simpla existență a unui balcon închis. Clarificarea privește majorarea sancționatorie de 100%, nu eliminarea impozitului obișnuit datorat pentru locuință.
Ordinul tratează separat lucrările vechi, pentru care a intervenit prescripția. Potrivit documentului, executarea lucrărilor fără autorizație este supusă unui termen general de prescripție de trei ani de la finalizarea faptei. „Pentru balcoanele închise în urmă cu mai mult de 3 ani, dreptul statului de a aplica amenzi sau măsuri punitive este prescris", se arată în instrucțiuni.
Ministerul mai precizează că noua lege nu poate fi aplicată retroactiv pentru a transforma o faptă prescrisă într-un motiv de penalizare fiscală a unei clădiri construite legal. Prin urmare, reperul este momentul finalizării lucrării. Împlinirea prescripției pentru sancțiune și procedura de regularizare sunt însă chestiuni distincte: documentul le reglementează separat.
O altă confuzie privea termenul tranzitoriu de un an prevăzut de noul Cod. Instrucțiunile arată că închiderea balcoanelor și logiilor din clădirile de locuit multietajate este încadrată, în condițiile articolului 301 alineatul (2), în categoria lucrărilor de importanță redusă. Pentru aceste lucrări se aplică un regim permanent, nu fereastra tranzitorie care se încheie pe 25 august 2027.
Proprietarii pot solicita autorizația de regularizare „oricând, fără limită de timp și fără a fi condiționați de termenul tranzitoriu de 1 an", precizează ordinul. Termenul din august 2027 privește alte categorii de construcții ilegale, cu impact major, potrivit interpretării ministerului. Documentul delimitează și taxele aferente celor două regimuri.
Majorarea de zece ori prevăzută pentru anumite proceduri de regularizare se aplică strict situațiilor din regimul tranzitoriu, nu balcoanelor încadrate la lucrări de importanță redusă. Pentru acestea din urmă se achită taxele standard de autorizare. „Regularizarea urmărește exclusiv verificarea siguranței clădirii, legea urmărind siguranța locatarilor, nu penalizarea abuzivă", se arată în anexă.
Ordinul nu stabilește o sumă unică pe care ar trebui să o plătească fiecare proprietar pentru întreaga documentație. Instrucțiunile menționează expres o excepție: extinderea pe domeniul public a balcoanelor sau logiilor de la parter. Aceste situații nu trebuie confundate cu simpla închidere a unui balcon existent, pentru care este descris regimul lucrărilor de importanță redusă.
În același timp, ministerul precizează că intrarea în vigoare a Codului nu obligă autoritățile locale să facă o inventariere generală a balcoanelor închise fără autorizație. Așadar, ordinul nu instituie o campanie generală prin care primăriile să verifice toate balcoanele.
Înaintea emiterii ordinului, ministrul Dezvoltării anunțase că proprietarii nu vor plăti impozite duble sau taxe înzecite pentru balcoanele închise. Acesta invocase și situațiile în care balcoanele au fost închise în cadrul lucrărilor de reabilitare termică organizate de primării.
Ordinul semnat pe 5 noiembrie transpune clarificările într-un set de instrucțiuni adresate aplicării unitare a articolului 301 din Legea nr. 169/2026. În comunicarea oficială privind emiterea documentului, ministrul Marcel-Alexandru Stoica a declarat: „Nimeni nu va fi obligat să plătească impozit dublu sau taxe înzecite".
Actul se definește ca având caracter interpretativ și administrativ. Textul său prevede publicarea în Monitorul Oficial și pe pagina ministerului. Pentru proprietari, distincțiile esențiale sunt între închiderea unui balcon și construirea ilegală a unui întreg imobil, între lucrările recente și cele prescrise, respectiv între regularizarea permanentă și procedura tranzitorie.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Țiuitul în urechi: Un nou studiu despre Alzheimer descoperă că simptomul începe cu mult înainte de pierderea memoriei
Un nou studiu a descoperit ca demența poate afecta o parte a corpului cu ani inainte ca pierderea majora a memoriei sa i ...
-
Condamnat la 200 de ani de închisoare pentru uciderea a 190 de copii: Și-a convins adepții să se mute în pădure și să țină post până la moarte ca să ajungă în Rai
Liderul unui cult religios din Kenya, Paul Mackenzie, a fost condamnat la 200 de ani de inchisoare pentru moartea a 190 ...
-
AI a început să miroasă sânge de război: Palantir colectează date de pe câmpul de luptă pentru care Ucraina plătește cu vieți omenești
Inteligența artificiala capata un rol tot mai insemnat in razboi iar Ucraina incearca sa profite prin parteneriatul cu P ...
-
SRI, anunț după valul de amenințări cu bombă care a vizat zeci de avioane în Europa. Ce au descoperit verificările și cine este în spatele alertelor
Serviciul Roman de Informații (SRI) anunța ca niciuna dintre amenințarile cu bomba care au vizat in ultimele zile zborur ...
-
Arma secretă care a pus la pământ Binance - Cum sunt selectaţi şi cum trăiesc hackerii Coreei de Nord
Coreea de Nord ii recompenseaza pe cei mai buni hackeri ai sai, insarcinati cu atacuri precum cel asupra platformei de c ...
-
Drapelul României, folosit la cărat gunoi în curtea unei primării conduse de AUR. Imaginea care a stârnit revoltă și explicațiile primarului
Un incident petrecut in curtea Primariei Bosanci, din județul Suceava, a provocat numeroase reacții de indignare pe inte ...
-
Și la ei e la fel: Trump dă vina pe "Idiocrați" pentru prăbușirea burselor cu peste 5%
Presedintele Trump a declarat joi seara ca alegatorii sunt singurii vinovati pentru prabusirea istorica a pietei bursier ...
-
Lovitură DIICOT în dosarul manelistului cercetat pentru proxenetism: un polițist sub control judiciar, 15 reținuți și 6 mașini de lux sub sechestru
DIICOT anunța 15 rețineri dupa perchezițiile in dosarul de trafic de persoane și proxenetism in care, potrivit informați ...
-
Recoltarea analizelor de sange la copii: cum se organizeaza un cabinet medical
Într-un cabinet care recolteaza analize de sange pentru copii, diferența nu se reduce la alegerea acului sau a tub ...
-
De ce s-a împărțit completul ÎCCJ: Motivarea în dosarul fostului ministru condamnat pentru accidentul cu doi morți. Chițoiu ceruse reducerea pedepsei
Daniel Chițoiu a susținut ca intrase pe contrasens pentru a evita mașina victimelor. Instanțele care l-au condamnat au s ...
-
Vrăjitorie în Statele Roșii și Albastre - Istoria ascunsă a stângii și dreptei, și simbolurile care ne divid
Autor: Dr. Heather Lynn Dupa orice alegeri, țara are o noua harta. Stat cu stat, județ cu județ, ecranele se umplu cu d ...
-
Avertisment sumbru de la unul dintre "nașii AI": Un dezastru provocat de inteligența artificială ar putea avea loc în următoarele luni
Geoffrey Hinton, unul dintre „nașii AI", a afirmat ca s-ar putea ca oamenilor le-ar fi fost mai bine sa nu fi fost ...
-
"Baba Vanga de România" vorbește cu Îngerul despre un Ales din Bucovina care va salva țara de rău în Al Treilea Război Mondial
Cartea „Cheia adevarului" este scrisa de Georgeta Florea și a fost publicata in jurul anului 2004-2005 la Editura ...
-
Un bărbat cu un IQ peste cel al lui Einstein susține că Dumnezeu există. În plus explică viața după moarte
Chris Langan, un american cunoscut drept unul dintre cei mai inteligenți oameni din lume, susține ca exista Dumnezeu, da ...
-
Oamenii de știință au descoperit ceva cu adevărat uluitor: Mașinăriile moleculare care repară liniile de cod ADN sunt o dovadă a Creației
Aceasta imagine extraordinara arata ADN real sub un microscop electronic. Aproape fiecare celula din corp conține aprox ...
-
Întâlnire neașteptată în "sufrageria lui Trump". George Simion și Adrian Zuckerman la o cină la Mar-A-Lago în seara alegerilor!
La o zi de la alegerile americane de midterm, la reședința lui Donald Trump de la Mar-a-Lago, Florida, s-a organizat o i ...
-
Femeia care a dezvaluit despre lagarele de tortură de lângă Kiev este tinută captivă într-o cușcă
Dr. Valentina Molodaya, femeia care a dat alarma la inchisoarea de tortura Azov de langa Kiev și a deconspirat lagarele ...
-
Presa internațională o analizează pe Laura Codruța Kovesi: Mandatul ca șef al Parchetului European s-a încheiat. Ce urmează pentru "doamna de fier" din România?
Mandatul lui Kövesi de șapte ani la Parchetul European s-a incheiat. Procurorul german ce ii succede este ales de e ...
-
Călin Georgescu, adus cu duba la Tribunalul București, din Arestul Central: DIICOT verifică un transfer de patru milioane de euro, iar el cere arestul la domiciliu
Calin Georgescu este adus joi, 5 noiembrie, de la Arestul Central la Tribunalul București, unde solicita inlocuirea ares ...
-
Colinda tradițională, redescoperită prin experiență și dialog: patru workshopuri organizate de Fundația Culturală Terrarmonia
Cluj-Napoca, Zalau, Blaj și Targu Mureș au gazduit ateliere practice dedicate invațarii și interpretarii autentice a col ...
-
Ce a spus cu un an în urmă celebra vizionară din Japonia care a anticipat pandemia și cutremurul din Rusia. Va fi un atac nuclear pe 13 noiembrie 2026?
O femeie din Japonia, cunoscuta pentru predicțiile sale care au anticipat pandemia de Covid-19 și cutremurul devastator ...
-
1.206 de AI și-au construit propria cameră de chat secretă - și a apărut cea mai ciudată conspirație!
Modelele de AI nu mai greșesc doar faptele. Încep sa minta convingator intenționat. În decursul unei singur ...
-
Fiul de 11 ani al unui influencer cunoscut și-a cumpărat pistol online. Polițiștii au făcut percheziții în cadrul operațiunii JUPITER
Polițiștii din Dambovița au facut descinderi la locuința influencerului Iulian Demeter intr-un dosar care vizeaza infrac ...
-
Public speaking la adolescenți - un început bun mută atenția de la emoție la idee
În fața clasei, un adolescent poate sa cunoasca tema și totuși sa simta ca vocea i se strange exact cand profesoru ...
-
Interzicerea „puilor turbo" în UE după ce o serie de filmări care provoacă greață
Guvernul danez urmarește o interdicție naționala a „puilor turbo" și solicita interzicerea rasei cu creștere rapid ...
-
Ce puteri pierde Trump după ce democrații au obținut controlul Congresului SUA. Casa Albă se pregătește de mai multe luni pentru acest rezultat
Democrații au caștigat controlul Congresului in alegerile intermediare. Rezultatul este vazut ca o respingere masiva a p ...
-
România a intrat direct pe harta țintelor vizate de Iran: Ayatollahul a ordonat să se pregătească un război fără limite geografice
Bazele militare americane din Romania au fost incluse pe lista posibilelor ținte ale Iranului in cazul reluarii razboiul ...
-
Alegeri în SUA - Prima reacție a lui Donald Trump, după ce democrații au preluat controlul asupra Congresului: Se anunță război total în SUA
Democrații sunt pe cale sa obțina o victorie istorica in alegerile de la jumatatea mandatului din SUA. Vazand rezultatel ...
-
Victoria democraților în alegerile din SUA zguduie piețele financiare. Bursele asiatice se prăbușesc, dolarul pierde teren, iar petrolul se ieftinește
Bursele asiatice au inregistrat scaderi miercuri, iar dolarul american s-a depreciat in raport cu principalele valute, p ...
-
Motivul secret: De ce nu se construiește de fapt autostrada care ar schimba ierarhia economică a României
Aceeași marfa, aceeași destinație, dar costuri de transport cu 9-12% mai mari pentru producatorul din Moldova. Paul Butn ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu