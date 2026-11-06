Ai balconul închis? Ordinul care lămurește taxele și amenzile: Impozitul pe apartament nu se dublează, iar vechimea lucrării contează

Închiderea unui balcon fără autorizație nu justifică dublarea impozitului pentru întregul apartament, dacă imobilul a fost construit legal. Pentru lucrările finalizate de peste trei ani, dreptul statului de a aplica amenzi este prescris, iar regularizarea balcoanelor încadrate ca lucrări de importanță redusă poate fi solicitată oricând, cu taxe standard.

Acestea sunt principalele clarificări din Ordinul Ministerului Dezvoltării nr. 1.389 din 5 noiembrie 2026. Documentul intervine după controversele privind aplicarea noului Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și temerile că proprietarii ar putea plăti impozite duble, taxe de zece ori mai mari sau amenzi pentru balcoane închise cu mulți ani în urmă. Instrucțiunile fac distincție între o clădire ridicată fără autorizație și un bloc construit legal, asupra căruia au fost făcute ulterior intervenții punctuale.

În privința amenzilor, protecția prevăzută în document privește lucrările pentru care s-a împlinit termenul de prescripție de trei ani. Ordinul nu instituie o scutire generală de sancțiuni pentru orice balcon închis fără autorizație, indiferent de momentul lucrării. Cea mai importantă clarificare fiscală privește majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri. Potrivit instrucțiunilor, această sancțiune a fost concepută pentru clădirile realizate integral ilegal, fără autorizație, nu pentru intervenții secundare, precum închiderea unui balcon la un imobil construit legal.

Ministerul explică faptul că asemenea lucrări nu schimbă, prin ele însele, legalitatea construirii inițiale a blocului. Documentul oferă și un exemplu concret: „Dublarea impozitului pe întreaga suprafață a unui apartament legal de 70-80 mp pentru o modificare neautorizată de 3-4 mp de balcon reprezintă o măsură disproporționată, abuzivă și neconstituțională, care distorsionează intenția legii; ca atare, aceasta nu poate fi aplicată."

Aceasta este interpretarea formulată de minister în ordin. Instrucțiunile precizează explicit că direcțiile locale de taxe și impozite nu au temei să dubleze impozitul apartamentului pentru simpla existență a unui balcon închis. Clarificarea privește majorarea sancționatorie de 100%, nu eliminarea impozitului obișnuit datorat pentru locuință.

Ordinul tratează separat lucrările vechi, pentru care a intervenit prescripția. Potrivit documentului, executarea lucrărilor fără autorizație este supusă unui termen general de prescripție de trei ani de la finalizarea faptei. „Pentru balcoanele închise în urmă cu mai mult de 3 ani, dreptul statului de a aplica amenzi sau măsuri punitive este prescris", se arată în instrucțiuni.

Ministerul mai precizează că noua lege nu poate fi aplicată retroactiv pentru a transforma o faptă prescrisă într-un motiv de penalizare fiscală a unei clădiri construite legal. Prin urmare, reperul este momentul finalizării lucrării. Împlinirea prescripției pentru sancțiune și procedura de regularizare sunt însă chestiuni distincte: documentul le reglementează separat.

O altă confuzie privea termenul tranzitoriu de un an prevăzut de noul Cod. Instrucțiunile arată că închiderea balcoanelor și logiilor din clădirile de locuit multietajate este încadrată, în condițiile articolului 301 alineatul (2), în categoria lucrărilor de importanță redusă. Pentru aceste lucrări se aplică un regim permanent, nu fereastra tranzitorie care se încheie pe 25 august 2027.

Proprietarii pot solicita autorizația de regularizare „oricând, fără limită de timp și fără a fi condiționați de termenul tranzitoriu de 1 an", precizează ordinul. Termenul din august 2027 privește alte categorii de construcții ilegale, cu impact major, potrivit interpretării ministerului. Documentul delimitează și taxele aferente celor două regimuri.

Majorarea de zece ori prevăzută pentru anumite proceduri de regularizare se aplică strict situațiilor din regimul tranzitoriu, nu balcoanelor încadrate la lucrări de importanță redusă. Pentru acestea din urmă se achită taxele standard de autorizare. „Regularizarea urmărește exclusiv verificarea siguranței clădirii, legea urmărind siguranța locatarilor, nu penalizarea abuzivă", se arată în anexă.

Ordinul nu stabilește o sumă unică pe care ar trebui să o plătească fiecare proprietar pentru întreaga documentație. Instrucțiunile menționează expres o excepție: extinderea pe domeniul public a balcoanelor sau logiilor de la parter. Aceste situații nu trebuie confundate cu simpla închidere a unui balcon existent, pentru care este descris regimul lucrărilor de importanță redusă.

În același timp, ministerul precizează că intrarea în vigoare a Codului nu obligă autoritățile locale să facă o inventariere generală a balcoanelor închise fără autorizație. Așadar, ordinul nu instituie o campanie generală prin care primăriile să verifice toate balcoanele.

Înaintea emiterii ordinului, ministrul Dezvoltării anunțase că proprietarii nu vor plăti impozite duble sau taxe înzecite pentru balcoanele închise. Acesta invocase și situațiile în care balcoanele au fost închise în cadrul lucrărilor de reabilitare termică organizate de primării.

Ordinul semnat pe 5 noiembrie transpune clarificările într-un set de instrucțiuni adresate aplicării unitare a articolului 301 din Legea nr. 169/2026. În comunicarea oficială privind emiterea documentului, ministrul Marcel-Alexandru Stoica a declarat: „Nimeni nu va fi obligat să plătească impozit dublu sau taxe înzecite".

Actul se definește ca având caracter interpretativ și administrativ. Textul său prevede publicarea în Monitorul Oficial și pe pagina ministerului. Pentru proprietari, distincțiile esențiale sunt între închiderea unui balcon și construirea ilegală a unui întreg imobil, între lucrările recente și cele prescrise, respectiv între regularizarea permanentă și procedura tranzitorie.