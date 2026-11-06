Recoltarea analizelor de sange la copii: cum se organizeaza un cabinet medical
Postat la: 06.11.2026 |
Într-un cabinet care recoltează analize de sânge pentru copii, diferența nu se reduce la alegerea acului sau a tubului. Echipa trebuie să coreleze cererea cu tipul probei, să confirme identitatea și să organizeze o procedură în care vârsta și accesul venos schimbă condițiile de lucru.
Pentru administratorul unei unități, subiectul ține de organizarea fluxului, instruirea personalului și achiziții, iar alegerea unei conduite medicale pentru un copil trebuie discutată separat cu fiecare membru al echipei.
De ce aceeași procedură nu se aplică mecanic
Recoltarea urmărește aceeași finalitate analitică, dar condițiile de execuție diferă. CLSI notează că, în afara unor situații specifice, personalul de recoltare urmează procedura de venopuncție descrisă în standardul GP41; particularitățile țin de pacient, de venele fragile, de volumul necesar și de poziționare (CLSI, 2020). Pentru management, această delimitare contează: recoltarea pediatrică nu cere automat o metodă separată, ci trebuie potrivită cu nevoile celui mic.
Înaintea unei achiziții de consumabile pentru un cabinet care recoltează probe pentru analize, procedura scrisă poate răspunde la câteva întrebări concrete:
- ce tipuri de probe se recoltează în cabinet și care se trimit la alt laborator;
- ce instrucțiuni tehnice se aplică fiecărui tip de probă;
- cine confirmă identitatea și cine verifică recipientul înainte de recoltare;
- cine notează excepțiile solicitate de laborator.
Pregătirea copilului ține de organizarea procedurii
Comunicarea cu copilul are loc în cadrul recoltării, alături de verificările tehnice. Într-un material publicat în 2020, CLSI enumeră comunicarea adaptată vârstei, participarea copilului, distragerea atenției și implicarea părintelui printre strategiile de gestionare a stresului; aceeași sursă descrie poziționarea de confort și sprijinul unui asistent pentru stabilizarea brațului (CLSI, 2020).
Vârsta schimbă comunicarea. Nu e o formalitate. Manualul de recoltare al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu descrie explicarea etapelor în termeni simpli și prezența părintelui, alături de organizarea personalului în timpul recoltării.
Un protocol intern poate consemna:
- cine explică procedura și când;
- cum este implicat însoțitorul, potrivit procedurii interne;
- cine sprijină poziționarea și stabilizarea membrului;
- ce opțiuni de distragere sunt prevăzute pentru diferite grupe de vârstă.
Recipientul urmează cerința analitică, nu vârsta
În achiziții, culoarea capacului sau volumul inscripționat nu înlocuiesc cerința analitică. Ghidul Korean Society for Laboratory Medicine din 2025 descrie, pentru recoltarea pediatrică și neonatală, tuburi de volum redus și vacuum scăzut; fișa tehnică a fiecărui consumabil trebuie citită separat pentru material, aditiv, volum nominal și tipul de probă menționat de producător (Korean Society for Laboratory Medicine, 2025).
La Vetro sunt listate ace de seringă mici, potrivite pentru copii, dar și microtainere de 0,5 ml cu K3 EDTA, activator de coagulare sau heparină, precum și vacutainere de 3 ml și 5 ml cu aditivi diferiți - așadar, găsești aici toate consumabile necesare cabinetului, atât pentru pacienții adulți, cât și pentru cei mici.
Pentru fiecare produs din stoc, fișa internă de achiziție poate păstra:
- volumul și materialul recipientului;
- aditivul și utilizarea declarată de producător;
- cerința laboratorului privind tipul și volumul probei;
- condițiile de păstrare și termenul de utilizare;
- produsele de rezervă acceptate de laborator, dacă există.
Când laboratorul schimbă cerința pentru o analiză, lista de stoc trebuie actualizată astfel încât să păstreze legătura dintre test, tipul probei, aditiv și volumul acceptat, nu doar denumirea comercială a produsului. Două recipiente cu capacități apropiate pot avea aditivi diferiți, iar înlocuirea lor după aspect nu documentează echivalența.
Ce poate urmări managementul între cerere și laborator
Managementul poate evalua procesul de la cerere la acceptarea probei, nu numai cantitatea de consumabile cumpărate. Manualul de recoltare al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu menționează, între criteriile sale de respingere, identificarea greșită, recipientul necorespunzător, cantitatea insuficientă și proba hemolizată.
Inventarul nu explică totul. Rămâne trasabilitatea. Un registru intern poate lega tipul cererii, recipientul utilizat, personalul implicat și motivul respingerii comunicat de laborator. Aceste consemnări nu stabilesc singure cauza, dar pun la dispoziția echipei informații pentru compararea procedurii cu criteriile de acceptare.
În recoltarea pediatrică, pregătirea cabinetului se vede în legătura dintre cerere, probă și responsabilitatea fiecărui rol. Pentru administrator, o revizie comună între personalul de recoltare, laborator și achiziții poate porni de la trei întrebări simple: ce se cere, ce se folosește și ce se respinge. Răspunsurile trebuie raportate la procedura tehnică aplicabilă, nu deduse din asemănarea dintre produse.
Referințe
- Clinical and Laboratory Standards Institute, „Performing Pediatric Phlebotomy”, 2020: https://clsi.org/resources/insights-blog/performing-pediatric-phlebotomy/
- Clinical and Laboratory Standards Institute, „Overcoming Phlebotomy Challenges in Pediatric Patients”, 2020: https://clsi.org/resources/insights-blog/overcoming-phlebotomy-challenges-in-pediatric-patients/
- Korean Society for Laboratory Medicine, „Standards and Practice Guidelines for Venous Blood Collection”, 2025: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12187494/
- Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, „Manualul recoltării”: https://www.pediatriesibiu.ro/wp-content/uploads/2020/04/Manualul-recoltarii-nou.pdf
Sursa foto: Pexels.com
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Țiuitul în urechi: Un nou studiu despre Alzheimer descoperă că simptomul începe cu mult înainte de pierderea memoriei
Un nou studiu a descoperit ca demența poate afecta o parte a corpului cu ani inainte ca pierderea majora a memoriei sa i ...
-
Condamnat la 200 de ani de închisoare pentru uciderea a 190 de copii: Și-a convins adepții să se mute în pădure și să țină post până la moarte ca să ajungă în Rai
Liderul unui cult religios din Kenya, Paul Mackenzie, a fost condamnat la 200 de ani de inchisoare pentru moartea a 190 ...
-
AI a început să miroasă sânge de război: Palantir colectează date de pe câmpul de luptă pentru care Ucraina plătește cu vieți omenești
Inteligența artificiala capata un rol tot mai insemnat in razboi iar Ucraina incearca sa profite prin parteneriatul cu P ...
-
SRI, anunț după valul de amenințări cu bombă care a vizat zeci de avioane în Europa. Ce au descoperit verificările și cine este în spatele alertelor
Serviciul Roman de Informații (SRI) anunța ca niciuna dintre amenințarile cu bomba care au vizat in ultimele zile zborur ...
-
Ai balconul închis? Ordinul care lămurește taxele și amenzile: Impozitul pe apartament nu se dublează, iar vechimea lucrării contează
Închiderea unui balcon fara autorizație nu justifica dublarea impozitului pentru intregul apartament, daca imobilu ...
-
Arma secretă care a pus la pământ Binance - Cum sunt selectaţi şi cum trăiesc hackerii Coreei de Nord
Coreea de Nord ii recompenseaza pe cei mai buni hackeri ai sai, insarcinati cu atacuri precum cel asupra platformei de c ...
-
Drapelul României, folosit la cărat gunoi în curtea unei primării conduse de AUR. Imaginea care a stârnit revoltă și explicațiile primarului
Un incident petrecut in curtea Primariei Bosanci, din județul Suceava, a provocat numeroase reacții de indignare pe inte ...
-
Și la ei e la fel: Trump dă vina pe "Idiocrați" pentru prăbușirea burselor cu peste 5%
Presedintele Trump a declarat joi seara ca alegatorii sunt singurii vinovati pentru prabusirea istorica a pietei bursier ...
-
Lovitură DIICOT în dosarul manelistului cercetat pentru proxenetism: un polițist sub control judiciar, 15 reținuți și 6 mașini de lux sub sechestru
DIICOT anunța 15 rețineri dupa perchezițiile in dosarul de trafic de persoane și proxenetism in care, potrivit informați ...
-
De ce s-a împărțit completul ÎCCJ: Motivarea în dosarul fostului ministru condamnat pentru accidentul cu doi morți. Chițoiu ceruse reducerea pedepsei
Daniel Chițoiu a susținut ca intrase pe contrasens pentru a evita mașina victimelor. Instanțele care l-au condamnat au s ...
-
Vrăjitorie în Statele Roșii și Albastre - Istoria ascunsă a stângii și dreptei, și simbolurile care ne divid
Autor: Dr. Heather Lynn Dupa orice alegeri, țara are o noua harta. Stat cu stat, județ cu județ, ecranele se umplu cu d ...
-
Avertisment sumbru de la unul dintre "nașii AI": Un dezastru provocat de inteligența artificială ar putea avea loc în următoarele luni
Geoffrey Hinton, unul dintre „nașii AI", a afirmat ca s-ar putea ca oamenilor le-ar fi fost mai bine sa nu fi fost ...
-
"Baba Vanga de România" vorbește cu Îngerul despre un Ales din Bucovina care va salva țara de rău în Al Treilea Război Mondial
Cartea „Cheia adevarului" este scrisa de Georgeta Florea și a fost publicata in jurul anului 2004-2005 la Editura ...
-
Un bărbat cu un IQ peste cel al lui Einstein susține că Dumnezeu există. În plus explică viața după moarte
Chris Langan, un american cunoscut drept unul dintre cei mai inteligenți oameni din lume, susține ca exista Dumnezeu, da ...
-
Oamenii de știință au descoperit ceva cu adevărat uluitor: Mașinăriile moleculare care repară liniile de cod ADN sunt o dovadă a Creației
Aceasta imagine extraordinara arata ADN real sub un microscop electronic. Aproape fiecare celula din corp conține aprox ...
-
Întâlnire neașteptată în "sufrageria lui Trump". George Simion și Adrian Zuckerman la o cină la Mar-A-Lago în seara alegerilor!
La o zi de la alegerile americane de midterm, la reședința lui Donald Trump de la Mar-a-Lago, Florida, s-a organizat o i ...
-
Femeia care a dezvaluit despre lagarele de tortură de lângă Kiev este tinută captivă într-o cușcă
Dr. Valentina Molodaya, femeia care a dat alarma la inchisoarea de tortura Azov de langa Kiev și a deconspirat lagarele ...
-
Presa internațională o analizează pe Laura Codruța Kovesi: Mandatul ca șef al Parchetului European s-a încheiat. Ce urmează pentru "doamna de fier" din România?
Mandatul lui Kövesi de șapte ani la Parchetul European s-a incheiat. Procurorul german ce ii succede este ales de e ...
-
Călin Georgescu, adus cu duba la Tribunalul București, din Arestul Central: DIICOT verifică un transfer de patru milioane de euro, iar el cere arestul la domiciliu
Calin Georgescu este adus joi, 5 noiembrie, de la Arestul Central la Tribunalul București, unde solicita inlocuirea ares ...
-
Colinda tradițională, redescoperită prin experiență și dialog: patru workshopuri organizate de Fundația Culturală Terrarmonia
Cluj-Napoca, Zalau, Blaj și Targu Mureș au gazduit ateliere practice dedicate invațarii și interpretarii autentice a col ...
-
Ce a spus cu un an în urmă celebra vizionară din Japonia care a anticipat pandemia și cutremurul din Rusia. Va fi un atac nuclear pe 13 noiembrie 2026?
O femeie din Japonia, cunoscuta pentru predicțiile sale care au anticipat pandemia de Covid-19 și cutremurul devastator ...
-
1.206 de AI și-au construit propria cameră de chat secretă - și a apărut cea mai ciudată conspirație!
Modelele de AI nu mai greșesc doar faptele. Încep sa minta convingator intenționat. În decursul unei singur ...
-
Fiul de 11 ani al unui influencer cunoscut și-a cumpărat pistol online. Polițiștii au făcut percheziții în cadrul operațiunii JUPITER
Polițiștii din Dambovița au facut descinderi la locuința influencerului Iulian Demeter intr-un dosar care vizeaza infrac ...
-
Public speaking la adolescenți - un început bun mută atenția de la emoție la idee
În fața clasei, un adolescent poate sa cunoasca tema și totuși sa simta ca vocea i se strange exact cand profesoru ...
-
Interzicerea „puilor turbo" în UE după ce o serie de filmări care provoacă greață
Guvernul danez urmarește o interdicție naționala a „puilor turbo" și solicita interzicerea rasei cu creștere rapid ...
-
Ce puteri pierde Trump după ce democrații au obținut controlul Congresului SUA. Casa Albă se pregătește de mai multe luni pentru acest rezultat
Democrații au caștigat controlul Congresului in alegerile intermediare. Rezultatul este vazut ca o respingere masiva a p ...
-
România a intrat direct pe harta țintelor vizate de Iran: Ayatollahul a ordonat să se pregătească un război fără limite geografice
Bazele militare americane din Romania au fost incluse pe lista posibilelor ținte ale Iranului in cazul reluarii razboiul ...
-
Alegeri în SUA - Prima reacție a lui Donald Trump, după ce democrații au preluat controlul asupra Congresului: Se anunță război total în SUA
Democrații sunt pe cale sa obțina o victorie istorica in alegerile de la jumatatea mandatului din SUA. Vazand rezultatel ...
-
Victoria democraților în alegerile din SUA zguduie piețele financiare. Bursele asiatice se prăbușesc, dolarul pierde teren, iar petrolul se ieftinește
Bursele asiatice au inregistrat scaderi miercuri, iar dolarul american s-a depreciat in raport cu principalele valute, p ...
-
Motivul secret: De ce nu se construiește de fapt autostrada care ar schimba ierarhia economică a României
Aceeași marfa, aceeași destinație, dar costuri de transport cu 9-12% mai mari pentru producatorul din Moldova. Paul Butn ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu