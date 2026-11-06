SRI, anunț după valul de amenințări cu bombă care a vizat zeci de avioane în Europa. Ce au descoperit verificările și cine este în spatele alertelor

Serviciul Român de Informații (SRI) anunță că niciuna dintre amenințările cu bombă care au vizat în ultimele zile zboruri de pe Aeroportul Henri Coandă nu s-a confirmat, iar verificările efectuate de Brigada Antiteroristă nu au dus la descoperirea unor dispozitive explozive.

Autoritățile din mai multe state europene colaborează pentru identificarea autorilor și stabilirea eventualelor legături dintre incidente. SRI avertizează că măsurile suplimentare de securitate pot provoca întârzieri și perturbări ale traficului aerian, dar subliniază că acestea sunt necesare pentru protejarea pasagerilor.

Potrivit unor surse, alertele care vizează cursele aeriene către România ajung la autorități pe două căi: unele sunt transmise prin organismele de control al traficului aerian din țările vecine, iar altele sunt primite prin e-mail, pe o adresă a unui aeroport din România.

Valul de amenințări cu bombă care a afectat zeci de zboruri din Europa, inclusiv curse cu destinația București, a determinat autoritățile să intensifice verificările de securitate. Vineri, Serviciul Român de Informații a transmis noi precizări privind alertele înregistrate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, explicând că fiecare sesizare este analizată cu seriozitate, indiferent dacă amenințarea se confirmă sau nu.

SRI: Nicio bombă descoperită în urma verificărilor pe Aeroportul Otopeni

Purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea, a anunțat că Brigada Antiteroristă a efectuat verificările specifice în cazul alertelor cu bombă primite pe Aeroportul Henri Coandă. Potrivit acestuia, până în prezent, amenințările nu s-au confirmat și nu au fost identificate dispozitive explozive.

"În legătură cu alertele cu bombă primite pe Aeroportul Henri Coandă din Bucureşti, SRI, prin Brigada antiteroristă, a efectuat verificările specifice şi până în prezent ameninţările nu s-au confirmat şi nu au fost descoperite dispozitive explozive. Înţelegem îngrijorarea provocată de ameninţările cu bombă care au vizat în ultimele zile mai multe zboruri din toată Europa, inclusiv curse cu destinaţia Bucureşti. Fiecare sesizare este evaluată cu seriozitate. Controalele aeronavelor, debarcarea pasagerilor sau reverificarea bagajelor sunt măsuri de precauţie pentru protejarea pasagerilor, iar activarea acestor proceduri nu înseamnă că a fost confirmată existenţa unei bombe", a declarat, vineri, purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea.

Reprezentantul Serviciului a subliniat că verificarea aeronavelor, debarcarea pasagerilor și controlul suplimentar al bagajelor reprezintă măsuri preventive, nu confirmări ale existenței unui pericol real.

Cine se află în spatele amenințărilor cu bombă? Investigații coordonate în mai multe state europene

Autoritățile încearcă să stabilească identitatea persoanelor care au transmis amenințările și să determine dacă există legături între incidentele înregistrate în diferite țări europene.

Potrivit SRI, anchetele sunt în desfășurare, iar instituțiile competente colaborează la nivel internațional pentru identificarea responsabililor. Ovidiu Marincea a atras atenția că eventualele revendicări apărute în spațiul public nu pot fi considerate dovezi privind originea amenințărilor.

"Identitatea autorilor şi eventualele legături dintre aceste incidente fac în prezent obiectul investigaţiilor. Revendicările care circulă în spaţiul public nu reprezintă dovezi privind originea ameninţărilor, aşa cum spuneam, investigaţiile sunt în derulare şi sunt coordonate între mai multe state şi autorităţi", a adăugat Marincea.

Prin urmare, deocamdată nu există o confirmare oficială privind identitatea autorilor sau existența unei acțiuni coordonate în spatele valului de alerte.

SRI avertizează: Verificările suplimentare pot provoca întârzieri ale zborurilor

Serviciul Român de Informații recunoaște că aplicarea procedurilor de securitate poate afecta programul zborurilor și poate genera întârzieri pentru pasageri. Reprezentanții instituției subliniază însă că toate aceste măsuri au drept obiectiv protejarea persoanelor aflate la bordul aeronavelor și menținerea siguranței traficului aerian.

SRI le recomandă călătorilor să își păstreze calmul, să urmărească informațiile oficiale și să respecte instrucțiunile personalului aeroportuar și ale companiilor aeriene.

"Îi îndemnăm pe pasageri să-şi păstreze calmul, să urmărească informările autorităţilor şi ale companiilor aeriene şi să respecte indicaţiile personalului. Eventualele verificări suplimentare pot produce, într-adevăr, întârzieri, pot perturba traficul, dar au un scop precis, siguranţa fiecărui pasager", a mai declarat Marincea.

Traficul pe Aeroportul Henri Coandă s-a desfășurat în siguranță

În pofida alertelor înregistrate în ultimele zile, SRI precizează că traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă s-a desfășurat în condiții de siguranță.

Măsurile adoptate au vizat verificarea sesizărilor și prevenirea oricărui risc pentru pasageri și personalul aeroportuar.

Autoritățile subliniază că activarea procedurilor antiteroriste nu echivalează cu identificarea unei bombe, ci reprezintă o reacție preventivă obligatorie în cazul unor asemenea amenințări.

Zeci de zboruri vizate de amenințări cu bombă în Europa, inclusiv în România

În ultimele zile, zeci de curse aeriene din Europa au fost vizate de amenințări cu bombă, printre acestea numărându-se și zboruri cu destinația România.

Seria de incidente a determinat autoritățile aeroportuare și instituțiile responsabile cu securitatea să aplice proceduri suplimentare de verificare.

Până în prezent, potrivit informațiilor comunicate, niciuna dintre amenințări nu s-a confirmat. Investigațiile continuă pentru identificarea celor responsabili și pentru stabilirea eventualelor conexiuni dintre alertele înregistrate în mai multe state europene.