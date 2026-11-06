SRI, anunț după valul de amenințări cu bombă care a vizat zeci de avioane în Europa. Ce au descoperit verificările și cine este în spatele alertelor
Postat la: 06.11.2026 |
Serviciul Român de Informații (SRI) anunță că niciuna dintre amenințările cu bombă care au vizat în ultimele zile zboruri de pe Aeroportul Henri Coandă nu s-a confirmat, iar verificările efectuate de Brigada Antiteroristă nu au dus la descoperirea unor dispozitive explozive.
Autoritățile din mai multe state europene colaborează pentru identificarea autorilor și stabilirea eventualelor legături dintre incidente. SRI avertizează că măsurile suplimentare de securitate pot provoca întârzieri și perturbări ale traficului aerian, dar subliniază că acestea sunt necesare pentru protejarea pasagerilor.
Potrivit unor surse, alertele care vizează cursele aeriene către România ajung la autorități pe două căi: unele sunt transmise prin organismele de control al traficului aerian din țările vecine, iar altele sunt primite prin e-mail, pe o adresă a unui aeroport din România.
Valul de amenințări cu bombă care a afectat zeci de zboruri din Europa, inclusiv curse cu destinația București, a determinat autoritățile să intensifice verificările de securitate. Vineri, Serviciul Român de Informații a transmis noi precizări privind alertele înregistrate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, explicând că fiecare sesizare este analizată cu seriozitate, indiferent dacă amenințarea se confirmă sau nu.
SRI: Nicio bombă descoperită în urma verificărilor pe Aeroportul Otopeni
Purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea, a anunțat că Brigada Antiteroristă a efectuat verificările specifice în cazul alertelor cu bombă primite pe Aeroportul Henri Coandă. Potrivit acestuia, până în prezent, amenințările nu s-au confirmat și nu au fost identificate dispozitive explozive.
"În legătură cu alertele cu bombă primite pe Aeroportul Henri Coandă din Bucureşti, SRI, prin Brigada antiteroristă, a efectuat verificările specifice şi până în prezent ameninţările nu s-au confirmat şi nu au fost descoperite dispozitive explozive. Înţelegem îngrijorarea provocată de ameninţările cu bombă care au vizat în ultimele zile mai multe zboruri din toată Europa, inclusiv curse cu destinaţia Bucureşti. Fiecare sesizare este evaluată cu seriozitate. Controalele aeronavelor, debarcarea pasagerilor sau reverificarea bagajelor sunt măsuri de precauţie pentru protejarea pasagerilor, iar activarea acestor proceduri nu înseamnă că a fost confirmată existenţa unei bombe", a declarat, vineri, purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea.
Reprezentantul Serviciului a subliniat că verificarea aeronavelor, debarcarea pasagerilor și controlul suplimentar al bagajelor reprezintă măsuri preventive, nu confirmări ale existenței unui pericol real.
Cine se află în spatele amenințărilor cu bombă? Investigații coordonate în mai multe state europene
Autoritățile încearcă să stabilească identitatea persoanelor care au transmis amenințările și să determine dacă există legături între incidentele înregistrate în diferite țări europene.
Potrivit SRI, anchetele sunt în desfășurare, iar instituțiile competente colaborează la nivel internațional pentru identificarea responsabililor. Ovidiu Marincea a atras atenția că eventualele revendicări apărute în spațiul public nu pot fi considerate dovezi privind originea amenințărilor.
"Identitatea autorilor şi eventualele legături dintre aceste incidente fac în prezent obiectul investigaţiilor. Revendicările care circulă în spaţiul public nu reprezintă dovezi privind originea ameninţărilor, aşa cum spuneam, investigaţiile sunt în derulare şi sunt coordonate între mai multe state şi autorităţi", a adăugat Marincea.
Prin urmare, deocamdată nu există o confirmare oficială privind identitatea autorilor sau existența unei acțiuni coordonate în spatele valului de alerte.
SRI avertizează: Verificările suplimentare pot provoca întârzieri ale zborurilor
Serviciul Român de Informații recunoaște că aplicarea procedurilor de securitate poate afecta programul zborurilor și poate genera întârzieri pentru pasageri. Reprezentanții instituției subliniază însă că toate aceste măsuri au drept obiectiv protejarea persoanelor aflate la bordul aeronavelor și menținerea siguranței traficului aerian.
SRI le recomandă călătorilor să își păstreze calmul, să urmărească informațiile oficiale și să respecte instrucțiunile personalului aeroportuar și ale companiilor aeriene.
"Îi îndemnăm pe pasageri să-şi păstreze calmul, să urmărească informările autorităţilor şi ale companiilor aeriene şi să respecte indicaţiile personalului. Eventualele verificări suplimentare pot produce, într-adevăr, întârzieri, pot perturba traficul, dar au un scop precis, siguranţa fiecărui pasager", a mai declarat Marincea.
Traficul pe Aeroportul Henri Coandă s-a desfășurat în siguranță
În pofida alertelor înregistrate în ultimele zile, SRI precizează că traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă s-a desfășurat în condiții de siguranță.
Măsurile adoptate au vizat verificarea sesizărilor și prevenirea oricărui risc pentru pasageri și personalul aeroportuar.
Autoritățile subliniază că activarea procedurilor antiteroriste nu echivalează cu identificarea unei bombe, ci reprezintă o reacție preventivă obligatorie în cazul unor asemenea amenințări.
Zeci de zboruri vizate de amenințări cu bombă în Europa, inclusiv în România
În ultimele zile, zeci de curse aeriene din Europa au fost vizate de amenințări cu bombă, printre acestea numărându-se și zboruri cu destinația România.
Seria de incidente a determinat autoritățile aeroportuare și instituțiile responsabile cu securitatea să aplice proceduri suplimentare de verificare.
Până în prezent, potrivit informațiilor comunicate, niciuna dintre amenințări nu s-a confirmat. Investigațiile continuă pentru identificarea celor responsabili și pentru stabilirea eventualelor conexiuni dintre alertele înregistrate în mai multe state europene.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Țiuitul în urechi: Un nou studiu despre Alzheimer descoperă că simptomul începe cu mult înainte de pierderea memoriei
Un nou studiu a descoperit ca demența poate afecta o parte a corpului cu ani inainte ca pierderea majora a memoriei sa i ...
-
Condamnat la 200 de ani de închisoare pentru uciderea a 190 de copii: Și-a convins adepții să se mute în pădure și să țină post până la moarte ca să ajungă în Rai
Liderul unui cult religios din Kenya, Paul Mackenzie, a fost condamnat la 200 de ani de inchisoare pentru moartea a 190 ...
-
AI a început să miroasă sânge de război: Palantir colectează date de pe câmpul de luptă pentru care Ucraina plătește cu vieți omenești
Inteligența artificiala capata un rol tot mai insemnat in razboi iar Ucraina incearca sa profite prin parteneriatul cu P ...
-
Ai balconul închis? Ordinul care lămurește taxele și amenzile: Impozitul pe apartament nu se dublează, iar vechimea lucrării contează
Închiderea unui balcon fara autorizație nu justifica dublarea impozitului pentru intregul apartament, daca imobilu ...
-
Arma secretă care a pus la pământ Binance - Cum sunt selectaţi şi cum trăiesc hackerii Coreei de Nord
Coreea de Nord ii recompenseaza pe cei mai buni hackeri ai sai, insarcinati cu atacuri precum cel asupra platformei de c ...
-
Drapelul României, folosit la cărat gunoi în curtea unei primării conduse de AUR. Imaginea care a stârnit revoltă și explicațiile primarului
Un incident petrecut in curtea Primariei Bosanci, din județul Suceava, a provocat numeroase reacții de indignare pe inte ...
-
Și la ei e la fel: Trump dă vina pe "Idiocrați" pentru prăbușirea burselor cu peste 5%
Presedintele Trump a declarat joi seara ca alegatorii sunt singurii vinovati pentru prabusirea istorica a pietei bursier ...
-
Lovitură DIICOT în dosarul manelistului cercetat pentru proxenetism: un polițist sub control judiciar, 15 reținuți și 6 mașini de lux sub sechestru
DIICOT anunța 15 rețineri dupa perchezițiile in dosarul de trafic de persoane și proxenetism in care, potrivit informați ...
-
Recoltarea analizelor de sange la copii: cum se organizeaza un cabinet medical
Într-un cabinet care recolteaza analize de sange pentru copii, diferența nu se reduce la alegerea acului sau a tub ...
-
De ce s-a împărțit completul ÎCCJ: Motivarea în dosarul fostului ministru condamnat pentru accidentul cu doi morți. Chițoiu ceruse reducerea pedepsei
Daniel Chițoiu a susținut ca intrase pe contrasens pentru a evita mașina victimelor. Instanțele care l-au condamnat au s ...
-
Vrăjitorie în Statele Roșii și Albastre - Istoria ascunsă a stângii și dreptei, și simbolurile care ne divid
Autor: Dr. Heather Lynn Dupa orice alegeri, țara are o noua harta. Stat cu stat, județ cu județ, ecranele se umplu cu d ...
-
Avertisment sumbru de la unul dintre "nașii AI": Un dezastru provocat de inteligența artificială ar putea avea loc în următoarele luni
Geoffrey Hinton, unul dintre „nașii AI", a afirmat ca s-ar putea ca oamenilor le-ar fi fost mai bine sa nu fi fost ...
-
"Baba Vanga de România" vorbește cu Îngerul despre un Ales din Bucovina care va salva țara de rău în Al Treilea Război Mondial
Cartea „Cheia adevarului" este scrisa de Georgeta Florea și a fost publicata in jurul anului 2004-2005 la Editura ...
-
Un bărbat cu un IQ peste cel al lui Einstein susține că Dumnezeu există. În plus explică viața după moarte
Chris Langan, un american cunoscut drept unul dintre cei mai inteligenți oameni din lume, susține ca exista Dumnezeu, da ...
-
Oamenii de știință au descoperit ceva cu adevărat uluitor: Mașinăriile moleculare care repară liniile de cod ADN sunt o dovadă a Creației
Aceasta imagine extraordinara arata ADN real sub un microscop electronic. Aproape fiecare celula din corp conține aprox ...
-
Întâlnire neașteptată în "sufrageria lui Trump". George Simion și Adrian Zuckerman la o cină la Mar-A-Lago în seara alegerilor!
La o zi de la alegerile americane de midterm, la reședința lui Donald Trump de la Mar-a-Lago, Florida, s-a organizat o i ...
-
Femeia care a dezvaluit despre lagarele de tortură de lângă Kiev este tinută captivă într-o cușcă
Dr. Valentina Molodaya, femeia care a dat alarma la inchisoarea de tortura Azov de langa Kiev și a deconspirat lagarele ...
-
Presa internațională o analizează pe Laura Codruța Kovesi: Mandatul ca șef al Parchetului European s-a încheiat. Ce urmează pentru "doamna de fier" din România?
Mandatul lui Kövesi de șapte ani la Parchetul European s-a incheiat. Procurorul german ce ii succede este ales de e ...
-
Călin Georgescu, adus cu duba la Tribunalul București, din Arestul Central: DIICOT verifică un transfer de patru milioane de euro, iar el cere arestul la domiciliu
Calin Georgescu este adus joi, 5 noiembrie, de la Arestul Central la Tribunalul București, unde solicita inlocuirea ares ...
-
Colinda tradițională, redescoperită prin experiență și dialog: patru workshopuri organizate de Fundația Culturală Terrarmonia
Cluj-Napoca, Zalau, Blaj și Targu Mureș au gazduit ateliere practice dedicate invațarii și interpretarii autentice a col ...
-
Ce a spus cu un an în urmă celebra vizionară din Japonia care a anticipat pandemia și cutremurul din Rusia. Va fi un atac nuclear pe 13 noiembrie 2026?
O femeie din Japonia, cunoscuta pentru predicțiile sale care au anticipat pandemia de Covid-19 și cutremurul devastator ...
-
1.206 de AI și-au construit propria cameră de chat secretă - și a apărut cea mai ciudată conspirație!
Modelele de AI nu mai greșesc doar faptele. Încep sa minta convingator intenționat. În decursul unei singur ...
-
Fiul de 11 ani al unui influencer cunoscut și-a cumpărat pistol online. Polițiștii au făcut percheziții în cadrul operațiunii JUPITER
Polițiștii din Dambovița au facut descinderi la locuința influencerului Iulian Demeter intr-un dosar care vizeaza infrac ...
-
Public speaking la adolescenți - un început bun mută atenția de la emoție la idee
În fața clasei, un adolescent poate sa cunoasca tema și totuși sa simta ca vocea i se strange exact cand profesoru ...
-
Interzicerea „puilor turbo" în UE după ce o serie de filmări care provoacă greață
Guvernul danez urmarește o interdicție naționala a „puilor turbo" și solicita interzicerea rasei cu creștere rapid ...
-
Ce puteri pierde Trump după ce democrații au obținut controlul Congresului SUA. Casa Albă se pregătește de mai multe luni pentru acest rezultat
Democrații au caștigat controlul Congresului in alegerile intermediare. Rezultatul este vazut ca o respingere masiva a p ...
-
România a intrat direct pe harta țintelor vizate de Iran: Ayatollahul a ordonat să se pregătească un război fără limite geografice
Bazele militare americane din Romania au fost incluse pe lista posibilelor ținte ale Iranului in cazul reluarii razboiul ...
-
Alegeri în SUA - Prima reacție a lui Donald Trump, după ce democrații au preluat controlul asupra Congresului: Se anunță război total în SUA
Democrații sunt pe cale sa obțina o victorie istorica in alegerile de la jumatatea mandatului din SUA. Vazand rezultatel ...
-
Victoria democraților în alegerile din SUA zguduie piețele financiare. Bursele asiatice se prăbușesc, dolarul pierde teren, iar petrolul se ieftinește
Bursele asiatice au inregistrat scaderi miercuri, iar dolarul american s-a depreciat in raport cu principalele valute, p ...
-
Motivul secret: De ce nu se construiește de fapt autostrada care ar schimba ierarhia economică a României
Aceeași marfa, aceeași destinație, dar costuri de transport cu 9-12% mai mari pentru producatorul din Moldova. Paul Butn ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu