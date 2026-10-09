Clip viral cu Luca Niculescu reptilian. Populația de pe rețelele de socializare e împărțită - e shapeshifter sau o banala reflexie de lentile
Postat la: 09.10.2026 |
Circula in toate rețelele sociale un clip care a devenit viral si e retransmis de mai multi utilizatori atat pe facebook, cat si pe tik-tok, instagram, X si rumble, in care Luca Niculescu, cel nominalizat de Nicusor Dan la postul depremier, ar fi de fapt un reptilian.
Chiar daca multa lume nu crede in asa ceva, clipul a inregistrat deja milioane de vizualizari in toate retelele si de la toti utilizatorii. Unii spun ca e "pe bune", ca e reptilian dintr-o rasa extraterestra care stapaneste lumea si care are posibilitatea de a se camufla in forma umana (shapeshifter), altii spun ca nu e altceva decat o reflexie a lentilelor de ochelari care avand la interior o forma curbata face ca in lumina pupilele sa se alungească.
Din Umbra Istoriei în Vârful Puterii Globare: Mitul Elitei Reptiliene Care Conduce Lumea
Teoriile conspirației au captivat întotdeauna imaginația colectivă, însă niciuna nu a atins nivelul de bizarerie și răspândire globală precum cea a oamenilor-șopârlă. Considerați de sceptici drept un simplu mit urban sau un produs al culturii pop, reptilienii reprezintă fundamentul uneia dintre cele mai complexe rețele de narațiuni oculte din epoca modernă. De la ecranele televizoarelor și până în cele mai înalte sfere ale geopoliticii, ideea că liderii planetei nu sunt complet umani continuă să fascineze milioane de adepți din întreaga lume.
Geneza unei Obsesii Moderne și Rolul lui David Icke
Deși creaturi humanoide cu trăsături de reptilă au apărut episodic în literatura științifico-fantastică din prima jumătate a secolului al XX-lea și în seriale celebre precum producția de televiziune V din 1983, arhitectul teoriei conspirației moderne este scriitorul britanic David Icke. Fost fotbalist și prezentator sportiv la BBC, Icke a publicat la sfârșitul anilor 1990 lucrarea sa de referință, Cel mai mare Secret, transformând radical peisajul ezoteric.
Conform tezelor sale, o rasă de entități extraterestre provenită din constelația Alpha Draconis, cunoscută în vechime sub numele de Anunnaki, s-ar fi stabilit pe Pământ cu mii de ani în urmă. Această elită non-umană ar fi manipulat genetica terestră și ar fi creat linii genealogice hibride din care s-au născut conducătorii imperiilor antice și, ulterior, dinastiile care controlează prezentul.
Alianța din Umbră: Illuminati și Marile Familii Bancare
În viziunea adepților acestei teorii, structura de putere mondială nu este fragmentată în guverne naționale concurente, ci este piramidală, fiind coordonată de grupuri secrete precum societatea Illuminati. Această organizație ocultă ar acționa ca un paravan terestru pentru implementarea unei Agende Reptiliene globale, al cărei scop final este instituirea unei Noi Ordini Mondiale prin intermediul unui guvern unic planetar.
La baza acestei structuri s-ar afla cele 13 mari familii dinastice ale lumii, printre care se numără adesea clanurile Rothschild și Rockefeller. Adepții susțin că bogăția financiară imensă, controlul asupra sistemelor bancare centrale și influența politică transcontinentală ale acestor familii sunt transmise exclusiv în cadrul acelorași linii genealogice pure. Scopul acestei izolări genetice ar fi păstrarea intactă a ADN-ului extraterestru necesar pentru a menține legătura cu entitățile din umbră.
Arta Iluziei: Cum Funcționează Fenomenul de Shapeshifting
Unul dintre cele mai fascinante elemente ale acestei mitologii este abilitatea reptilienilor de a-și schimba forma, proces cunoscut sub numele de shapeshifting. Teoria afirmă că aceste ființe nu își modifică fizic structura celulară în mod permanent, ci folosesc o formă avansată de manipulare energetică și holografică pentru a proiecta o imagine umană convingătoare în fața maselor.
Narațiunea conspiraționistă susține că această iluzie tehnologică sau biologică poate suferi erori în momente de stres intens, furie sau epuizare fizică. Comunitățile online analizează constant înregistrări video de rezoluție înaltă, încercând să surprindă clipiri anormale, pupile care devin temporar verticale (asemănătoare celor de pisică sau șarpe) ori distorsiuni digitale pe pielea personalităților publice în timpul discursurilor transmise live.
De la Monarhi la Silicon Valley: Cazuri Celebre de Personalități Acuzate
Lista numelor mari din politică, cultură și tehnologie indicate de teoreticienii conspirației ca fiind de origine reptiliană este extinsă și cuprinde figuri centrale ale istoriei recente.
Printre cele mai notorii cazuri se numără:
• Regina Elisabeta a II-a și Familia Regală Britanică: David Icke a insistat în repetate rânduri că membrii Casei de Windsor sunt reprezentanți de vârf ai acestei specii extraterestre.
• Foști Președinți Americani: Lideri precum George W. Bush, Barack Obama și Bill Clinton, alături de fosta primă doamnă Hillary Clinton, au fost plasați frecvent în centrul acestor acuzații.
• Moguli din Tehnologie: Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a devenit o țintă predilectă a acestor speculații din cauza comportamentului său perceput ca rigid sau nefiresc în aparițiile publice. Subiectul a devenit atât de viral încât Zuckerberg însuși a negat oficial acuzațiile în cadrul unei sesiuni publice de întrebări și răspunsuri în anul 2016.
• Staruri Pop: Artiști internaționali precum Justin Bieber, Beyoncé sau Katy Perry au fost și ei asociați de fani ai teoriilor oculte cu fenomene bizare de shapeshifting observate în timpul concertelor ori interviurilor.
Criticii, sociologii și comunitatea științifică internațională subliniază că succesul uriaș al acestei teorii nu se datorează vreunei dovezi reale, ci modului în care ea combină anxietățile sociale moderne, neîncrederea în autorități și nevoia umană de a găsi explicații simple și personificate pentru evenimentele complexe sau crizele globale. Chiar și în lipsa unor fundamentări logice, mitul oamenilor-șopârlă rămâne o dovadă vie a modului în care ficțiunea, folclorul modern și internetul pot colabora pentru a crea o nouă mitologie contemporană
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