Drapelul României, folosit la cărat gunoi în curtea unei primării conduse de AUR. Imaginea care a stârnit revoltă și explicațiile primarului

Un incident petrecut în curtea Primăriei Bosanci, din județul Suceava, a provocat numeroase reacții de indignare pe internet, după ce patru persoane au fost fotografiate transportând gunoi cu ajutorul unui drapel al României.

Imaginea a circulat intens pe rețelele sociale, atrăgând critici din partea localnicilor și a altor utilizatori. Primarul comunei, Neculai Miron (AUR), a prezentat public scuze și a explicat împrejurările în care steagul național a ajuns să fie utilizat în acest mod.

Patru persoane au fost fotografiate în timp ce utilizau un drapel pentru a transporta deșeuri din curtea Primăriei Bosanci, județul Suceava.

Fotografia a fost distribuită pe scară largă în mediul online, unde a generat numeroase comentarii critice, atât din partea locuitorilor comunei, cât și a altor persoane care au văzut imaginile.

În urma reacțiilor, primarul Neculai Miron, reprezentant al AUR, a publicat un mesaj prin care și-a exprimat regretul față de cele întâmplate.

"Regretăm profund incidentul în care drapelul României a fost folosit în mod necorespunzător pentru a transporta resturi vegetale", a transmis edilul pe internet.

Neculai Miron a precizat că situația a apărut în perioada pregătirilor pentru sărbătorirea Zilei Naționale, de la 1 Decembrie.

Potrivit edilului, viceprimarul comunei hotărâse schimbarea steagurilor existente, iar cele înlocuite fuseseră duse la un centru destinat colectării materialelor textile.

Ulterior, unul dintre drapelele depozitate în acel loc a fost luat și utilizat pentru transportarea resturilor vegetale.

"Ulterior, un drapel a fost luat de acolo şi folosit impropriu. Cerem scuze publice pentru această situaţie şi tratăm incidentul cu toată seriozitatea", a mai transmis Neculai Miron.

Legislația în vigoare stabilește obligația cetățenilor de a respecta simbolurile naționale, inclusiv drapelul și imnul României.

Potrivit prevederilor legale, "cetăţenii sunt datori să manifeste respect faţă de drapelul şi imnul naţional al României şi să nu comită niciun act prin care s-ar aduce ofensă acestora".

Nerespectarea acestei interdicții reprezintă contravenție, pentru care sunt prevăzute amenzi cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei.

Incidentul de la Bosanci are loc în contextul în care AUR a promovat anterior o inițiativă legislativă referitoare la Ziua Drapelului Național al României.

La începutul lunii septembrie, proiectul, care trecuse de Senat încă din 2023, a fost inclus pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților, deși comisiile parlamentare de specialitate nu întocmiseră un raport.

Inițiativa legislativă, care a generat controverse, prevedea sancțiuni de până la 10.000 de lei pentru oficialii care refuzau să sărute drapelul României.

Totodată, instituțiile media care nu ar fi alocat un interval de emisie de 30 de minute pentru celebrarea Zilei Drapelului Național ar fi riscat amenzi de 20.000 de lei.

Documentul mai stabilea obligația autorităților locale de a desemna, în cel mult 45 de zile de la promulgarea legii, un spațiu public care să poarte denumirea de "Piața Tricolorului".

În cazul nerespectării acestei prevederi, administrațiile locale ar fi putut primi amenzi de până la 30.000 de lei.