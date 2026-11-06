Arma secretă care a pus la pământ Binance - Cum sunt selectaţi şi cum trăiesc hackerii Coreei de Nord

Coreea de Nord îi recompensează pe cei mai buni hackeri ai săi, însărcinaţi cu atacuri precum cel asupra platformei de criptomonede Binance, care a adus un profit de 6,3 miliarde de dolari, cu beneficii precum un apartament spaţios în capitala Phenian şi recompense uriaşe în valută forte, în ciuda programului de lucru extrem de solicitant.

Liderul Kim Jong Un a constituit o armată de hackeri de talie mondială folosind astfel de stimulente, în cadrul unui program vechi de peste un deceniu care selectează anual 200 dintre cei mai inteligenţi elevi de gimnaziu pentru a studia ingineria informatică, afirmă dezertorii şi analiştii.

O mică parte dintre aceştia devin în cele din urmă hackeri, o investiţie care a dat roade spectaculoase, întrucât grupul a evoluat de la începuturile sale, când administra site-uri ilegale de jocuri de noroc, până la realizarea celui mai mare jaf cibernetic din lume, luna trecută.

"Ei sunt, de fapt, una dintre armele secrete ale lui Kim Jong Un", a declarat Kim Heung-kwang, un dezertor nord-coreean care a instruit hackeri în numele statului înainte de a fugi în Coreea de Sud în 2004. "Nu există nicio altă ţară care să pregătească hackeri în acest fel, căutând sistematic cei mai deştepţi copii, cu unicul scop de a-i transforma în agenţi", a adăugat el. "Nu contează dacă vor sau nu să devină hackeri", a mai afirmat Kim Heung-kwang.

FBI şi Binance au afirmat că Coreea de Nord este responsabilă pentru atacul cibernetic asupra Binance, dar Phenianul a negat acest lucru. Firmele de investigaţii specializate în tehnologia blockchain au atribuit atacul unui grup nord-coreean cunoscut sub numele de "TraderTraitor".

Negarea face parte dintr-un tipar prin care Coreea de Nord respinge de-a lungul anilor astfel de acuzaţii, considerându-le provocări politice fabricate. Coreea de Nord a înfiinţat o unitate cibernetică în 1998, dar i-a ridicat statutul după ce Kim a ajuns la putere şi a declarat în 2013 că războiul cibernetic era, alături de armele nucleare şi rachetele, o "sabie universală" esenţială pentru capacitatea de atac a ţării.

Selecţia candidaţilor începe încă din gimnaziu, la vârsta de 11 sau 12 ani, autorităţile alegând între 150 şi 200 de copii pe an pentru a studia informatica, au declarat Kim Heung-kwang, fostul instructor, şi doi dezertori care au lucrat în domeniul IT.

La vârsta de 17 ani, cei mai buni dintre ei sunt trimişi la cele mai bune universităţi din Coreea de Nord şi sunt supuşi unei selecţii suplimentare, înainte ca doar câţiva aleşi să intre în cele din urmă în unitatea cibernetică a armatei ca hackeri, au adăugat aceştia.

Ei sunt instruiţi în domenii precum protocoalele de criptomonede şi ingineria inversă a dispozitivelor hardware străine, pe lângă subiecte mai convenţionale, cum ar fi matematica avansată şi limbile străine, a spus unul dintre ei.

Cei care nu devin hackeri sunt instruiţi să dezvolte software sau aplicaţii pentru firme occidentale prin intermediul unor locuri de muncă la distanţă.

"În timp ce cei mai buni studenţi din Coreea de Sud pot urma medicina sau alte cariere prestigioase, Coreea de Nord canalizează talentele de vârf către programele nucleare şi cibernetice şi le garantează, practic, viitorul", a declarat Lim Jongin, profesor emerit la facultatea de securitate cibernetică a Universităţii Coreea.

Alte privilegii de care beneficiază hackerii sunt călătoriile în străinătate către ţări aliate, precum China, unde pot accesa internetul mai liber.

Exploatările reuşite pot aduce unităţii militare a hackerilor până la 30% din profiturile obţinute din jaf, în dolari americani, iar aceştia pot primi chiar şi un apartament în capitală, unde pot locui şi părinţii lor, a spus Kim.

"Există relatări conform cărora personalului cibernetic de succes i se acordă apartamente în Phenian", a spus Lim, adăugând că suprafaţa acestora poate ajunge până la 132 m².

Astfel de specialişti sunt, de asemenea, eligibili pentru a deveni membri ai partidului de guvernământ şi pentru căsătorii de prestigiu cu familii din elită, a afirmat unul dintre dezertori.

Însă este vorba de un grup restrâns. Operaţiunile de război cibernetic ale Coreei de Nord angajează aproximativ 8.400 de persoane, conform estimărilor Serviciului Naţional de Informaţii al Coreei de Sud din 2024.

Mass-media de stat nord-coreeană nu celebrează public realizările acestor hackeri, dar evidenţiază în mod regulat studenţii care dau dovadă de talent în programare.

În 2015, Coreea de Nord a inaugurat Strada Oamenilor de Ştiinţă Mirae în capitală, la construirea căreia Kim Jong Un a fost implicat îndeaproape, au afirmat mass-media de stat.

Denumirea oficială a hackerilor în Coreea de Nord era "om de ştiinţă" sau "cercetător", a declarat unul dintre dezertori.

Alte grupuri de hackeri asociate cu Coreea de Nord includ Grupul Lazarus, cunoscut şi sub numele de APT38, pe care SUA l-au acuzat în 2022 că a furat criptomonede în valoare de sute de milioane de dolari din reţeaua blockchain Ronin. FBI a declarat că TraderTraitor este afiliat grupului Lazarus.

Sprijinul statului face ca hackerii nord-coreeni să fie mai periculoşi şi mai greu de respins, întrucât nu se confruntă cu nicio consecinţă după fiecare atac cibernetic, ceea ce le permite să-şi perfecţioneze strategiile, au afirmat analiştii.

"În lumea criminalităţii cibernetice, de multe ori, dacă faci o greşeală... asta este tot ce au nevoie forţele de ordine pentru a te prinde", a spus Alec Zebrick, manager senior pentru servicii globale din Asia-Pacific la Chainalysis.

Însă hackerii din Coreea de Nord "fac acest lucru pentru regim, aşa că vor continua, chiar şi după ce au înregistrat succese", a adăugat el.

"Chiar şi după eşecuri, vor continua, deoarece este foarte dificil pentru comunitatea internaţională să ia măsuri împotriva lor", a adăugat.

Alte grupuri care au interacţionat cu specialiştii IT din Coreea de Nord - care obţin venituri pentru regimul Kim prin ocuparea unor posturi tehnologice la distanţă în cadrul unor companii occidentale - îi descriu ca fiind extrem de organizaţi, politicoşi în interacţiunile lor şi utilizatori pasionaţi ai IA.

"Se observa clar o structură tipică mediului militar. Program strict, curăţarea cizmelor, ordine perfectă", a declarat YouTuber-ul Deeveeaar, care susţine că a spart camerele de supraveghere care îi monitorizau pe specialiştii IT nord-coreeni la locul de muncă.

"A spune că «folosesc mult IA» este o subestimare. IA este chiar coloana vertebrală a operaţiunilor lor", a spus el, menţionând utilizarea conturilor plătite de ChatGPT, Claude Code şi Cursor, printre multe alte instrumente de IA.

"Ei scriu cod cu ajutorul acestora, îşi modifică CV-urile şi ajută la crearea unor noi. Ba chiar falsifică documente şi identităţi", a afirmat el.

Binance a declarat că hackerii au folosit un interviu de angajare fals şi un software ascuns într-un anunţ publicitar pentru a compromite computerele angajaţilor, înainte de a folosi un instrument intern de IA pentru a prelua controlul asupra sistemelor.

În 2025, o echipă de monitorizare a sancţiunilor formată din 11 membri ai Organizaţiei Naţiunilor Unite a declarat că TraderTraitor obţinuse atât conturi ChatGPT, cât şi DeepSeek.

Cu toate acestea, stilul de viaţă al unui hacker sau al unui specialist IT de elită din Coreea de Nord este extrem de solicitant, mai ales atunci când li se încredinţează o misiune sau sunt trimişi în străinătate, afirmă foşti angajaţi din domeniul IT şi grupuri pentru drepturile omului.

Locuirea în spaţii înghesuite, programul de lucru care depăşeşte adesea 10 ore pe zi, supravegherea constantă şi obiectivele stricte se numără printre aspectele negative, au declarat foşti angajaţi din domeniul IT intervievaţi anul trecut pentru un raport realizat de grupul de advocacy PSCORE.

"Există întotdeauna presiunea de a continua să câştige bani", a spus directorul executiv al grupului, Nam Bada.

"Stresul este extrem, iar din cauza tensiunii psihologice, oamenii dezvoltă probleme de sănătate pe care nu le aveau înainte", a adăugat.

Angajaţii din domeniul IT trebuie să îndeplinească o ţintă lunară în dolari, altfel se confruntă cu umilinţe şi alte pedepse, a spus el.

Totuşi, succesul hackerilor este de natură să-l încurajeze pe liderul nord-coreean pe măsură ce aceştia devin mai buni şi mai ambiţioşi, spun analiştii.

"Observăm că se îndreaptă din ce în ce mai mult spre ceea ce numim «vânătoarea de pradă mare»", a spus Zebrick.

"Aşadar, îşi îndreaptă atenţia către unele dintre aceste organizaţii mai mari, care ar putea deţine rezerve mai mari de fonduri pe care ar putea să le obţină. Acestea sunt ţinte mai dificile", a adăugat el.

"Cu toate acestea, după cum putem vedea în cazul Binance, câştigul obţinut poate face cu siguranţă ca efortul lor să merite", a concluzionat.