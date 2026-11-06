Lovitură DIICOT în dosarul manelistului cercetat pentru proxenetism: un polițist sub control judiciar, 15 reținuți și 6 mașini de lux sub sechestru

DIICOT anunță 15 rețineri după perchezițiile în dosarul de trafic de persoane și proxenetism în care, potrivit informațiilor din surse judiciare, este vizat și Niculae Danciu, zis „Seghel", tatăl lui Mario Danciu.

Procurorii au cerut arestarea preventivă a 14 inculpați, au ridicat aproape 90.000 de euro și au pus sechestru pe șase automobile de lux, inclusiv o mașină supersport.

Un agent de poliție cercetat în cauză a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, potrivit comunicatului transmis vineri, 6 noiembrie, de DIICOT.

Anunțul vine după operațiunea de joi, desfășurată în România, Germania și Austria, într-o anchetă privind exploatarea sexuală a aproximativ 30 de tinere. Niculae Danciu a fost identificat de surse judiciare citate de presă printre persoanele vizate de dosar. Comunicatul privind măsurile preventive nu indică numele celor reținuți.

Două SUV-uri, trei limuzine și o mașină supersport, sub sechestru

În urma perchezițiilor din București, Ilfov și Buzău, anchetatorii au găsit și ridicat aproximativ 90.000 de euro și 44.000 de lei, documente, dispozitive de stocare a datelor, bijuterii, monede și mai multe arme albe.

Procurorii au instituit sechestru asigurător asupra a șase autoturisme de lux: două SUV-uri, trei limuzine și o mașină supersport.

Bunurile și înscrisurile ridicate urmează să fie analizate în cadrul cercetărilor privind constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism, favorizarea făptuitorului și divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.

Procurorii cer arestarea a 14 inculpați

Măsurile de reținere au fost dispuse pe 5 noiembrie. Vineri, DIICOT a sesizat judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă a 14 dintre inculpații reținuți.

Separat, comunicatul anunță plasarea unui agent de poliție sub control judiciar pentru 60 de zile.

Propunerea procurorilor nu reprezintă o decizie de arestare. Judecătorul urmează să stabilească măsurile preventive.

Tinere recrutate prin „loverboy", apoi constrânse prin violență și șantaj

Potrivit informațiilor comunicate anterior de DIICOT, gruparea ar fi acționat din ianuarie 2020 și ar fi avut aproximativ 30 de membri, nucleul fiind construit pe relațiile de rudenie dintre aceștia.

Victimele ar fi fost recrutate prin metoda „loverboy", după care ar fi fost determinate, prin șantaj emoțional și violență fizică, să practice prostituția în Germania, Olanda și Austria.

Membrii grupării ar fi organizat transportul, cazarea, publicarea anunțurilor și deplasările la clienți. Banii ajungeau la suspecți prin transferuri, transporturi de numerar sau colectare directă.

Numai prin transferuri monetare ar fi fost obținute și rulate peste trei milioane de euro, potrivit procurorilor. Suma nu reprezintă o evaluare a tuturor încasărilor descrise în anchetă.

Doi polițiști sunt suspectați că ar fi sprijinit gruparea

Una dintre componentele dosarului privește presupusul ajutor oferit de doi agenți de poliție.

Potrivit DIICOT, unul ar fi transmis informații despre plângerea depusă de o victimă. Celălalt ar fi făcut demersuri pentru preluarea instrumentării unei cauze, cu scopul de a controla și tergiversa cercetările.

Acesta din urmă ar fi accesat nejustificat baze de date ale Ministerului Afacerilor Interne și ar fi divulgat informații pentru a împiedica sau îngreuna ancheta.

Legătura cu Mario Danciu

În relatările de joi, surse judiciare l-au indicat printre persoanele vizate și pe Mario Danciu, fiul lui Niculae Danciu.

Tânărul este cunoscut din dosarul accidentului produs în 2024 în zona Parcului Pantelimon, în urma căruia un băiat de nouă ani a murit, iar sora sa a fost grav rănită. Ancheta rutieră este distinctă de dosarul DIICOT privind traficul de persoane și proxenetismul.

În dosarul de exploatare sexuală, autoritățile române și germane au constituit o echipă comună de anchetă sub egida Eurojust. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.