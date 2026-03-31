Am fost, sau n-am fost acolo?! NASA amână sau anulează pe bandă misiunile spațiale pe Lună: "Se va ajunge și la aselenizare, dar cu pași mici, nu prin salturi tehnologice"
Postat la: 31.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Începând cu decembrie 2025, NASA are un nou administrator, în persoana miliardarului Jared Isaacman - care este și astronaut comercial, comandant al misiunii Polaris Dawn (2024), misiunea cu om la bord care a ajuns la cea mai mare distanță de Pământ atinsă până acum de umanitate (de la Apollo 17 încoace, firește), adică 1.400 km.
Iar noua administrație vine cu schimbări. În primul rând, potrivit unei relatări din The Guardian, NASA a anunțat, în februarie 2026, că renunță la planul de a pune oameni pe Lună prin programul Artemis III - asta după ce misiunea Artemis II, care ar fi trebuit să plimbe niște oameni în jurul Lunii - fără aselenizare - anul acesta, a fost amânată din cauze tehnice, iar agenția independentă care verifică siguranța operațiunilor NASA a emis un raport care critică dur planurile actuale ca extrem de riscante.
Potrivit lui Isaacman, noul plan este acela de a lua lucrurile mai încet. Se va ajunge și la aselenizare, dar cu pași mici, nu prin salturi tehnologice: „Vom ajunge acolo în etape, eliminând treptat riscurile pe măsură ce învățăm mai multe și absorbim informația în proiecte... Ne-am întors la lucrurile de bază", a declarat Isaacman pentru CBS News.
Primul pas în noua abordare va fi acela de a lansa Artemis II - actualmente, racheta a fost retrasă în hangar la Kennedy Space Center, din pricina unor defecțiuni. În a doua etapă, Artemis III ar urma să fie lansată la jumătatea lui 2027, pentru testarea unor echipamente în orbita joasă a Pământului. Dacă lucrurile merg bine, o nouă misiune, Artemis IV, va aseleniza, cu oameni la bord, până în 2028, în apropiere de polul sudic al Lunii. O a doua aselenizare (Artemis V) ar urma tot în 2028.
Dar nu este tot. Potrivit The New York Times, Isaacman a revenit, în martie, cu un nou anunț: pe lângă misiunile Artemis, NASA vrea să construiască o bază permanentă pe Lună, dar și un vehicul spațial nuclear, care să pregătească și o viitoare misiune pe Marte.
Din nou, planul este unul în etape: întâi, mai multe misiuni robotizate și stabilirea unor sisteme de suprafață pe Lună; apoi, construirea unei infrastructuri semi-locuibile pe care astronauțții să o poată vizita în mod regulat; și, în fine, construirea unei infrastructuri permanente care să poată susține o prezență umană de durată pe Lună.
Noul plan privind baza lunară îl înlocuiește pe cel anterior, numit Gateway, care a fost stopat. De asemenea, NASA urmărește să înlocuiască sistemul de lansare Boeing, precum și racheta și capsula Orion.
Articolul integral AICI
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Examenul Cambridge: pasul care îi oferă copilului tău încredere și oportunități reale
Daca te gandești la viitorul copilului tau, probabil ai luat deja in calcul importanța limbii engleze. Nu mai este doar ...
-
Idei memorabile de cadouri pentru grupul tău de prieteni
Secretul unui cadou reușit pentru prieteni nu sta neaparat in valoarea sa materiala, ci in capacitatea de a transmite me ...
-
Ce ascunde planul de pace al lui Donald Trump pentru Iran
Razboaiele din Iran și Ucraina nu se vor incheia prea curand. Planul de pace in 15 puncte pe care SUA l-au transmis Iran ...
-
Trump construieste o adevarata retea de bunkere subterane in jurul Casei Albe ca pentru o Apocalipsă
Acțiunile recente și declarațiile publice ale administrației Trump din martie 2026 confirma o concentrare strategica pe ...
-
Israel a trecut legea pedepsei cu moartea prin spânzurare pentru palestinienii condamnați pentru atacuri letale
Parlamentul Israelului a adoptat luni o lege care face din spanzurare pedeapsa standard pentru palestinienii condamnați ...
-
Experimentul CERN care înfioară comunitățile științifice: Cercetătorii au reușit să transporte antimaterie cu camionul
Nu intr-un film SF, nu intr-un scenariu apocaliptic, ci intr-un camion real, pe drumurile unui complex științific. &Icir ...
-
România a lansat al treila satelit experimental pe orbită cu o rachetă Space X a lui Elon Musk
O racheta Falcon 9 a SpaceX a decolat de la Vandenberg Space Force Base, California, in misiunea Transporter-16 - 119 sa ...
-
Bruxelles-ul a găsit soluția: Europenii sunt îndemnați să călătorească mai puțin pentru a evita criza energetică
Comisia Europeana le cere statelor membre sa ia in calcul reducerea consumului de petrol și gaz, in special in sectorul ...
-
Donald Trump spune că a câștigat războiul cu Iranul dar trimite mii de parașutiști americani pe front
Mii de soldati din Divizia de elita 82 Aeropurtata a armatei SUA au inceput sa soseasca in Orientul Mijlociu, au declara ...
-
Raport: Numărul cazurilor de hărţuire a creştinilor în Israel a crescut cu 63% în 2025
Numarul incidentelor de hartuire impotriva populatiei crestine din Israel, de la scuipaturi pana la violenta fizica sau ...
-
În China se interzice utilizarea apartamentelor drept locuri de veci. Blocuri întregi sunt folosite drept cimitire
China interzice utilizarea apartamentelor ca locuri de veci. Masura se va aplica incepand de marți. Numeroși chinezi cum ...
-
Podgoria "Dealurile Chimiei": În România se comercializează cele mai periculoase vinuri din UE care n-au "vazut" niciodata boaba de strugure
În urma unui control realizat de UE in mai multe țari comunitare privind vinurile care se comercializeaza pe piața ...
-
Operațiune Top-secret - Rusia infiltrează rețelele de spioni în Europa: "Colaborezi sau faci 15 ani de închisoare"
Mesaje și inregistrari obținute de jurnaliști ofera o imagine rara asupra modului in care serviciile de informații ruse ...
-
Cum afectează cataracta congenitală dezvoltarea copilului și cum poate fi gestionată
Cataracta congenitala, deși mai puțin cunoscuta, reprezinta o afecțiune oculara care poate influența foarte mult dezvolt ...
-
Ce se întâmplă cu o casă fără termoizolație corectă după 5–10 ani
La prima vedere, o casa noua pare solida și bine pusa la punct. Pereții sunt proaspat finisați, ferestrele sunt moderne, ...
-
O nouă strâmtoare, la un pas de a fi blocată, după ce rebelii Houthi s-au alăturat Iranului în războiul din Golf. Consecințele ar fi catastrofale pentru întreaga lume
Razboiul din Iran amenința comerțul global, riscul blocarii stramtorii Bab el-Mandeb ar putea paraliza transporturile ma ...
-
Se apropie un război nuclear apocaliptic. Donald Trump își face un mega-bunker sub noua sală de bal de la Casa Albă
Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca armata americana construieste un "complex mare" sub monumentala sala de bal ...
-
Viitorul lui Elon Musk e ca-n Brave New World: revoluție spațială, dominația inteligenței artificiale și spectrul șomajului global
Într-un interviu amplu acordat pe YouTube, Elon Musk a schițat o viziune ambițioasa - pentru unii, chiar radicala ...
-
NASA trimite în această săptămână astronauți pe Lună. De ce nu va avea loc o aselenizare VIDEO
NASA se pregatește sa trimita din nou astronauți spre Luna, dupa mai bine de 50 de ani, prin misiunea Artemis 2, program ...
-
Atenție la ce cod Qr scanezi. Noua înșelătorie care te lasă fără bani după ce plătești cu telefonul
Escrocheriile cu coduri Qr, cunoscute drept „quishing", profita de graba și increderea utilizatorilor pentru a le ...
-
Cerul Australiei s-a colorat într-un roșu aprins, făcând totul să arate ca într-un film despre sfârșitul lumii
Recent, mai multe zone din Australia au fost martorele unui spectacol neobișnuit care a impanzit internetul: cerul s-a c ...
-
Rusia încurajează furturile auto din Europa - inclusiv România: o mașină furată de oriunde din Occident poate deveni una cu acte în regulă pe drumurile rusești
Rusia ia in calcul o masura destul de controversata care a pus deja Europa pe jar: legalizarea mașinilor furate din Occi ...
-
Criză energetică fără precedent: Romgaz nu mai are gaze pentru clienții casnici cel putin până în aprilie 2027
În ciuda mult-așteptatei oferte de gaze ieftine pentru populație, reglementarea prețurilor care incepe de la 1 apr ...
-
Se adevereşte cel mai sumbru scenariu prinvind soarta gheţii din Arctica din Apocalipsa Climatică
Suprafața gheții marine din Arctica a atins in aceasta iarna cel mai scazut nivel maxim inregistrat vreodata, potrivit d ...
-
Românii intră în foame cruntă: expiră plafonarea prețului alimentelor de bază, iar scumpirile se anunță în lanț dupa scumpirea carburantilor
Dupa creșterile semnificative ale prețurilor la carburanți și gaze, consumatorii din Romania se confrunta cu un nou val ...
-
Piața semiconductorilor se va prăbuși din cauza războiului din Iran: Rusia poate deveni un jucător cheie
Piața semiconductorilor se prabușește din cauza razboiului din Iran. Rusia, prin resursele ei, poate deveni un jucator c ...
-
Politia israeliana impiedica slujba de Florii a Patriarhului Latin al Iersulalimului pentru prima data in ultimele sute de ani
Poliția israeliana a impiedicat Patriarhul Latin al Ierusalimului, cardinalul Pierbattista Pizzaballa, precum și un preo ...
-
Un astronaut a devenit mut și medicii nu au nicio explicație. Un incident din spațiu a dat NASA peste cap
Un incident petrecut in spațiu a bagat NASA in alerta. Medicii nu au nicio explicație și acum experții de la NASA iși pu ...
-
Donald Trump într-un moment de sinceritate: „Îmi place să fiu înconjurat de ratați. Mă face să mă simt mai bine!"
Președintele american Donald Trump a recunoscut, la un eveniment de intrebari și raspunsuri, ca ii place sa „stea ...
-
Iranul promite o luptă pe viață și pe moarte cu SUA, după ce americanii au adus trupe suplimentare la graniță
Presedintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, a afirmat duminica ca Statele Unite vorbesc public despre n ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu