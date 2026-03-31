Am fost, sau n-am fost acolo?! NASA amână sau anulează pe bandă misiunile spațiale pe Lună: "Se va ajunge și la aselenizare, dar cu pași mici, nu prin salturi tehnologice"

Începând cu decembrie 2025, NASA are un nou administrator, în persoana miliardarului Jared Isaacman - care este și astronaut comercial, comandant al misiunii Polaris Dawn (2024), misiunea cu om la bord care a ajuns la cea mai mare distanță de Pământ atinsă până acum de umanitate (de la Apollo 17 încoace, firește), adică 1.400 km.

Iar noua administrație vine cu schimbări. În primul rând, potrivit unei relatări din The Guardian, NASA a anunțat, în februarie 2026, că renunță la planul de a pune oameni pe Lună prin programul Artemis III - asta după ce misiunea Artemis II, care ar fi trebuit să plimbe niște oameni în jurul Lunii - fără aselenizare - anul acesta, a fost amânată din cauze tehnice, iar agenția independentă care verifică siguranța operațiunilor NASA a emis un raport care critică dur planurile actuale ca extrem de riscante.

Potrivit lui Isaacman, noul plan este acela de a lua lucrurile mai încet. Se va ajunge și la aselenizare, dar cu pași mici, nu prin salturi tehnologice: „Vom ajunge acolo în etape, eliminând treptat riscurile pe măsură ce învățăm mai multe și absorbim informația în proiecte... Ne-am întors la lucrurile de bază", a declarat Isaacman pentru CBS News.

Primul pas în noua abordare va fi acela de a lansa Artemis II - actualmente, racheta a fost retrasă în hangar la Kennedy Space Center, din pricina unor defecțiuni. În a doua etapă, Artemis III ar urma să fie lansată la jumătatea lui 2027, pentru testarea unor echipamente în orbita joasă a Pământului. Dacă lucrurile merg bine, o nouă misiune, Artemis IV, va aseleniza, cu oameni la bord, până în 2028, în apropiere de polul sudic al Lunii. O a doua aselenizare (Artemis V) ar urma tot în 2028.

Dar nu este tot. Potrivit The New York Times, Isaacman a revenit, în martie, cu un nou anunț: pe lângă misiunile Artemis, NASA vrea să construiască o bază permanentă pe Lună, dar și un vehicul spațial nuclear, care să pregătească și o viitoare misiune pe Marte.

Din nou, planul este unul în etape: întâi, mai multe misiuni robotizate și stabilirea unor sisteme de suprafață pe Lună; apoi, construirea unei infrastructuri semi-locuibile pe care astronauțții să o poată vizita în mod regulat; și, în fine, construirea unei infrastructuri permanente care să poată susține o prezență umană de durată pe Lună.

Noul plan privind baza lunară îl înlocuiește pe cel anterior, numit Gateway, care a fost stopat. De asemenea, NASA urmărește să înlocuiască sistemul de lansare Boeing, precum și racheta și capsula Orion.

