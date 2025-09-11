Ambasadorul Marii Britanii în SUA a fost demis: Scandal imens după ce corespondențele sale cu Epstein au fost publicate

Peter Mandelson, ambasadorul Marii Britanii în SUA a fost demis din funcţie joi. În presă au apărut detalii intime legate de relaţia sa de lungă durată cu finanţistul controversat Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracţiuni sexuale.

Peter Mandelson, supranumit şi „Prinţul Întunericului" pentru manevrele sale de culise în timpul ultimului guvern laburist, trebuie să părăsească cel mai râvnit post diplomatic după ce scrisorile şi e-mailurile sale către Epstein au fost publicate săptămâna aceasta.

Politicianul laburist în vârstă de 71 de ani, un veteran al partidului şi o figură cheie pentru succesul acestuia în timpul fostului lider Tony Blair, a intrat în lumina reflectoarelor pentru relaţia sa cu Epstein după ce a fost publicat un album de aniversare ce includea o scrisoare presupusă a fi de la actualul ambasador, în care acesta îl descria pe Epstein ca fiind „cel mai bun prieten" al său.

În presă au apărut apoi e-mailuri care arătau că Mandelson îl sfătuise pe Epstein să lupte pentru eliberarea anticipată atunci când a fost acuzat de ademenirea unei minore.

„Având în vedere informaţiile suplimentare din e-mailurile scrise de Peter Mandelson, prim-ministrul a cerut ministrului de externe să-l retragă din funcţia de ambasador", a anunţat Foreign Office. „E-mailurile arată că profunzimea şi amploarea relaţiei lui Peter Mandelson cu Jeffrey Epstein sunt semnificativ diferite de cele cunoscute la momentul numirii sale", a precizat ministerul britanic de externe.

Ministerul a declarat, de asemenea, că dezvăluirea faptului că Mandelson considera că prima condamnare a lui Epstein a fost nedreaptă şi că ar trebui contestată este „o informaţie nouă".

Miercuri, Mandelson a declarat că regretă profund că l-a cunoscut pe Epstein şi că a continuat această asociere „mult mai mult decât ar fi trebuit" - o declaraţie ce pare să-l fi satisfăcut pe Starmer, care i-a acordat ulterior sprijin în parlament.

Mandelson a fost comisar european pentru comerţ între 2004 şi 2008, în perioada când Marea Britanie făcea parte din Uniunea Europeană. El a fost membru al Parlamentului britanic între 1992 şi 2004, înainte de a fi ridicat în rang la Camera Lorzilor ca membru pe viaţă în 2008, ceea ce a atras unele controverse. După ce Partidul Laburist a pierdut alegerile generale din 2010, Mandelson a co-fondat Global Counsel, o firmă de lobby cu sediul la Londra, şi a rămas activ în politica Partidului Laburist în anii premergători revenirii sale la putere la alegerile generale din 2024.

Mandelson a fost descris ca având o „influenţă semnificativă" asupra biroului actualului lider al Partidului Laburist şi prim-ministru Keir Starmer, fiind o „parte esenţială" a reţelei sale politice.

În decembrie 2024, Starmer l-a numit pe Mandelson ambasador al Majestăţii Sale în Statele Unite, iar acesta a preluat funcţia în februarie 2025. Critic anterior al lui Donald Trump, Mandelson şi-a revizuit opinia afirmându-şi public respectul pentru preşedintele american şi pentru voinţa electoratului din SUA.

Dosarul Jeffrey Epstein a devenit din ce în ce mai stânjenitor şi pentru Donald Trump, care şi el s-a numărat cândva printre prietenii finanţistului care s-a sinucis în închisoare în 2019 în timp ce îşi aştepta procesul.