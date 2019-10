Ana Birchall neagă că ar fi clasificat raportul MCV: „Procedura a fost exact ca în anii trecuți"

Ministrul Justiției, Ana Birchall, a declarat, sâmbătă, pentru Mediafax, că procedura în ceea ce privește raportul MCV a fost aceeași ca în anii trecuți, atât în privința regimului juridic al documentului, cât și al termenului de răspuns. Reacția sa vine după acuzațiile CSM privind clasificarea raportului.

Ministrul Justiției, Ana Birchall, a negat faptul că ar fi avut o implicare în clasificarea raportului MCV sau în termenul scurt de răspuns transmis către CSM. „Minciuni! Procedura din acest an a fost exact ca și în anii trecuți, atât din punctul de vedere al regimului documentului, cât și a termenului de răspuns din partea autorităților române. Conform uzanțelor diplomatice Ministerul Justiției nu primește direct documentul, ci prin MAE. Ministerul Justiției nu a stabilit nici regimul juridic al documentului, draft raport MCV, nici termenul de răspuns. Fără a avea o obligație legală, dovadă că în ultimii ani CSM nu a fost invitat să participe la discuțiile din această fază, respectiv formulare de observații la draftul raportului MCV, dintr-un gest de bună credință, dialog și curtuazie instituțională, am invitat-o pe doamna Savonea și pe vicepreședinte Solomon (ei fiind persoane cu care delegația MCV s-a întâlnit în vară) să participe la întâlnirea de lucru organizată azi (sâmbătă - n.r.) la MJ. I-am invitat exact în momentul în care și noi am fost notificați de MAE", a declarat Birchall pentru Mediafax.

Ministrul afirmă că a informat de marți membrii CSM de faptul că la sfârșitul săptămânii va fi primit draftul raportului MCV pe marginea căruia puteau fi făcute observații. „Regret faptul în care unii reprezentanți CSM au înțeles să răspundă invitației MJ, cu atât mai mult cu cât se știa de marți, pentru că eu am informat membrii CSM că în acest sfârșit de săptămână vom primi draftul raportului MCV pe marginea căruia putem formula eventuale observații. Și vineri seara și toată ziua de sâmbătă eu și colegii mei din MJ am fost la muncă așa cum este firesc în astfel de situații", a mai spus Ana Birchall.

Potrivit unui comunicat transmis sâmbătă de Consiliul Superior al Magistraturii, la sediul instituției a ajuns vineri seara, la ora 20.16, solicitarea Ministerului Justiției către președintele și vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, prin intermediul corespondenței electronice, ca până sâmbătă, 19 octombrie 2019, ora 12.00, un membru al Consiliului sau un reprezentat autorizat să participe la sediul ministerului la întâlnirea organizată pentru dezbaterea Raportului MCV pentru anul 2019.

Reprezentanții CSM au spus că Ministerul Justiției a informat că raportul are regimul unui document clasificat și poate fi consultat numai la sediul Ministerului, iar participanții la întâlnirea organizată trebuie să fie autorizați pentru a avea acces la informații clasificate, aceste solicitări fiind considerate de CSM „fără precedent și inadmisibil".

„Precizăm că este fără precedent și inadmisibil pentru exercitarea prerogativelor constituționale ale Consiliului ca Raportul MCV să poată fi consultat de către membri în regimul unui document clasificat și într-o perioadă atât de scurtă, aspect ce conduce la imposibilitatea exercitării atribuțiilor de către membrii care nu au acces la informații clasificate. Clasificarea Raportului MCV în regimul unui document secret, deși acesta poate avea cel mult caracterului unui document nepublic, conduce către presupunerea rezonabilă că acest demers nu a fost efectuat cu respectarea tuturor condițiilor impuse de Legea nr. 182/2002 privind documentele clasificate", arată CSM în comunicatul transmis sâmbătă.

Reprezentanții CSM au mai spus că acordarea unui termen de doar câteva ore pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului care să participe la dezbaterea Raportului MCV, în condițiile în care sunt cunoscute prevederile legale ce stabilesc modul de întrunire al membrilor Consiliului și cvorumul necesar desfășurării lucrărilor, reprezintă „o modalitate de lucru prin care se urmărește excluderea Consiliului din procedura formulării observațiilor cu privire la concluziile raportului", iar acest lucru „naște o legitimă îngrijorare cu privire la modalitatea de abordare, analiză și gestionare a celorlalte aspecte esențiale pentru funcționarea justiției utilizată de Ministerul Justiției".

Astfel, CSM a solicitat, sâmbătă, transmiterea prin intermediul Ministerului Justiției, în calitate de punct de contact în cadrul MCV, prelungirea termenului acordat la o săptămână și declasificarea documentului.

Foștii miniștri ai Justiției, Raluca Prună și Tudorel Toader, s-au contrat în privința clasificării raportului MCV, notează Mediafax. „Draftul de raport a fost trimis ca document confidențial", spune Prună. „Să îi explice cineva Ralucăi Prună care este diferența dintre clasificat și confidențial", spune Toader.

După ce CSM a acuzat Ministerul Justiției că a clasificat draftul raportului MCV, iar ministrul Ana Birchall a negat că ar fi avut vreo implicare în acest lucru, foștii miniștri Raluca Prună și Tudorel Toader s-au contrat pe acest subiect.

„Despre confidențialitate și clasificare. Întotdeauna draftul de raport MCV vine deja clasificat la Ministerul Justiției, fiind calificat secret de serviciu de către Ministerul Afacerilor Externe. Am vrut să fiu elegantă cu Toader (Tudorel Toader - n.r.) care fie nu știe ce spune, fie nu s-a uitat niciodată pe un astfel de draft, fie a încălcat obligațiile legale care decurg din calificarea unui document ca secret de serviciu. Și cu CSM care greșește ținta atacului", a spus Raluca Prună, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.

„CSM și MCV. CSM cere nici mai mult nici mai puțin declasificarea draftului de raport MCV transmis de Comisia Europeană Ministerului Justiției pentru comentarii. În plus, așa ca și Comisia Europeană să știe că nu e de joacă, CSM cere prelungirea termenului pentru a face comentarii - cu o săptămână. Întâi un comentariu răutăcios. Eu nu înțeleg de ce conducerea CSM care acționează în nume propriu în chestii în care chiar trebuia întrunit plenul (pentru detalii a se vedea motivele pentru care șapte membri CSM cer revocarea președinție), acum devine mai catolica decât Vaticanul", mai adaugă Prună.

La rândul său, fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader spune că cineva ar trebui să îi explice Ralucăi Prună diferența dintre termenii „clasificat" și „confidențial".

„Poate să îi explice cineva Ralucăi Prună care este diferența dintre clasificat și confidențial, așa simplu ca să înțeleagă?", scrie, pe pagina de Facebook, Tudorel Toader.

Raluca Prună revine și explică faptul că „întotdeauna, draftul de raport a fost trimis ca document confidențial părții romane, pentru comentarii factuale. Nu a existat excepție. Acest raport trebuie adoptat de colegiul de comisari și prin urmare nu poate fi făcut public înainte de data adoptării. Nici măcar ca așa vrea judecătorul Savonea (Lia Savonea - președinte CSM - n.r.). Întotdeauna termenul de consultare a autorităților romane a fost scurt. Este o chestiune de curtoazie consultarea autorităților romane și, pentru cine are uzanța relațiilor internaționale, ar fi ridicolă cererea de prelungire a termenului pentru ca CSM să facă mise en scene'ul cu convocarea plenului. Plen pe care îl ignoră în chestiuni mult mai serioase, când chiar e necesar acest lucru. Refuzul de a comenta pe motiv de clasificare, termen, weekend sau umori are o consecință simplă: raportul va fi oricum adoptat, prin ratarea unei ocazii de a face comentarii factuale. Slava cerului că nu e posibil să sesizam CCR cu un conflict juridic de natura constituțională între CSM și Comisia Europeană, ca aceasta conducere a CSM asta ar fi făcut (fără convocarea plenului CSM, cel mai probabil)", adaugă Raluca Prună

Prună îi sugerează, apoi, lui Toader, despre care spune sarcastic că e „mai activ pe FB decât atunci când era ministru" că „în buna tradiție, să șteargă postarea în care spune că niciodată draftul de raport MCV nu a fost confidențial. E inexactă, ca să fiu elegantă".

„Eu cred că Toader nu a văzut vreun draft de raport MCV vreodată, că nu pare să îl fi interesat. Și înainte sa inducă acum opinia publica în eroare și să se bage în seamă, îi reamintesc că domnia sa ținea secret Raportul GRECO după ce fusese adoptat și ca numai presiunea publică enormă a făcut să fie <declasificat>. Așa că mai ușor cu transparența pe scări. Și mai ușor cu lecțiile pe FB și cu marile dezvăluiri - toate sunt istoria reinventată al unui mandat rușinos la ministerul justiției", mai scrie Raluca Prună.