Ana Birchall o taxează pe Dăncilă după ce i-a luat apărarea Sorinei Pintea: Ia uite cine vorbeşte de „omenie". V-am rugat în lacrimi să-mi văd copilul absolvind liceul

Fostul ministru al Justiţiei Ana Birchall a ironizat-o joi pe Viorica Dăncilă care, ieri, în contextul arestării Sorinei Pintea, a afirmat că „pe lângă lege, trebuie să existe şi omenie". Amintind despre problemele cu care s-a confruntat la minister în timpul guvernării Dăncilă, Ana Birchall l-a ironizat pe fostul premier PSD: „Hopa, ia uite cine vorbeşte de «omenie»", a notat Birchall.

Fostul ministru o critică pe Viorica Dăncilă pentru că în timpul guvernării sale a refuzat să numească un secretar de stat la ministerul Justiţiei, deşi erau patru pe schemă. Birchall mai adaugă că din cauza lipsei de personal, dar şi a deciziilor premierului de atunci, a ratat ceremonia de absolvire a liceului a fiului ei.

„Hopa ia uite cine vorbeste de «omenie». Pai cum e cu «omenia» doamna Dancila cand pe toata perioada in care am fost ministru al justitiei (suprapus cateva saptamani si cu vicepremier) ati refuzat sa numiti un secretar de stat la ministerul justitiei (unde sunt 4 pe schema) si astfel eu nu am avut cui sa deleg semnatura si zilnic citeam si semnam minim 20-25 mape pentru ca totul a fost numai in semnatura mea??? Daca a fost o metoda sa ma extenuati fizic uite ca nu v-a iesit ca bunul Dumnezeu mi-a ajutat si am rezistat la asa sicane!

Sau cum e cu «omenia» cand, ati refuzat, cu o rautate greu de descris in cuvinte, desi v-am rugat, omeneste si in lacrimi, sa nu programati sedinta de guvern exact in ziua in care copilul meu a terminat liceul astfel incat sa pot sa imi iau si eu o zi de concediu si sa pot sa merg sa-mi vad copilul absolvind liceul??? ( eu neavand niciun secretar de stat nu aveam cui sa deleg participarea la sedintele de guvern, sedinte de guvern care nu aveau o zi fixa de intalnire)", a scris Ana Birchall pe Facebook.

Aceasta a precizat apoi că în cele din urmă Viorica Dăncilă a numit un secretar de stat, însă abia în perioada moţiunii de cenzură. Totodată, respectivul secretar ar fi intrat în concediu medical la două zile după ce a fost numit. În privinţa stării de sănătate a Sorinei Pintea, Birchall a afirmat că are încredere în medicii care au examinat-o şi subliniază că „legea e lege şi trebuie să fie egală pentru toţi indiferent de zgomotul din spaţiul public", a conchis fostul ministru.

Dăncilă: Suntem datori cu omenie unii faţă de alţii

Ieri, fostul premier Viorica Dăncilă a declarat, vizavi de situaţia Sorinei Pintea, că „pe lângă lege" ar trebui să existe „şi omenie".

„Pe lângă lege, trebuie să existe şi omenie. Pentru că noi, ca societate, suntem datori cu omenie unii faţă de alţii.

Sorina Pintea mi-a fost colegă în guvern şi am apreciat-o ca profesionist şi ca om. Şi ştiu lovitura neaşteptată pe care a primit-o anul trecut, printr-un diagnostic pe care l-a aflat în perioada în care era încă ministrul Sănătăţii. Boala ei e cât se poate de serioasă, iar suferinţa ei nu e mimată.

Instanţa va stabili dacă Sorina Pintea e vinovată sau nu pentru acuzaţiile care i se aduc. Dar dincolo de orice posibilă vinovăţie, există dreptul la demnitate şi dreptul la compasiune.

Cei care azi au în mână soarta ei trebuie să-i asigure - din omenie, nu din alt motiv - posibilitatea de a-şi îngriji sănătatea în condiţii mai bune. Acest lucru nu s-a întâmplat până acum, iar acest comportament al organelor abilitate faţă de Sorina Pintea este inacceptabil. Ea a fost pusă într-o situaţie umilitoare, degradantă, în condiţiile în care e doar acuzată, nu şi judecată sau condamnată", a precizat ieri Viorica Dăncilă.