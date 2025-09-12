ANAF a descins peste marii comercianți din București și Ilfov: Inspectorii au căutat două lucruri!

Agenţia Naţională de Administrarea Fiscală (ANAF) verifică, începând din 10 septembrie, cu 120 de inspectori antifraudă, trei complexuri comerciale şi logistice din Bucureşti şi judeţul Ilfov, potrivit unui comunicat al instituţiei. Agenții caută două lucruri, bunuri contrafăcute și bani cash fraudați.

ANAF menţionează că acţiunile de control au avut loc având în vedere riscul fiscal corespunzător activităţilor ilicite asociate achiziţiei, transportului, depozitării şi comercializării de bunuri cu risc fiscal ridicat.

"Bunurile neînsoţite de documente care să ateste provenienţa legală sunt tranzacţionate direct, pe piaţa neagră, prin utilizarea de numerar, fără fiscalizarea veniturilor obţinute ori sunt introduse în circuite de tranzacţionare complexe care au ca scop sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin ascunderea provenienţei reale şi simularea unor tranzacţii comerciale care, în fapt, nu există. Pentru clarificarea situaţiei de fapt fiscale, respectiv pentru identificarea deţinătorilor reali ai mărfurilor depozitate şi a documentelor de provenienţă a acestora, s-a procedat la sigilarea a peste 1.100 de spaţii de depozitare cu o suprafaţă de aproximativ 150.000 de mp", se arată în comunicat.

Conform sursei citate, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală desfăşoară sistematic acţiuni pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea evaziunii fiscale şi fraudei fiscale săvârşite prin activităţi ilicite de comercializare şi depozitare de bunuri cu risc fiscal. Concomitent cu verificările efectuate se realizează şi activităţi de monitorizare în zonele de acţiune.

ANAF recomandă tuturor contribuabililor să respecte prevederile legale în domeniul fiscal, financiar şi contabil, inclusiv raportarea datelor prin sistemele RO e-Factura, RO e-Transport.