Aurul explodează la un nou record istoric, dolarul se clatină: Scandalul din SUA îi face pe investitori să intre în panică

Cotaţia aurului a atins luni un nou maxim istoric, pe fondul escaladării tensiunilor din Iran şi al creşterii îngrijorărilor privind independenţa Rezervei Federale a SUA (Fed), factori care au alimentat cererea pentru active de refugiu.

În primele ore ale zilei de luni, preţul aurului a urcat până la 4.600,33 dolari pe uncie, un nivel record, după care avansul s-a temperat uşor. Pe pieţele europene, metalul galben se tranzacţiona în creştere cu aproximativ 1,5%, în jurul valorii de 4.578 dolari pe uncie.

De la începutul anului 2025, aurul a înregistrat un avans de circa 6%, iar pe ansamblul anului trecut creşterea a fost de aproximativ 65%, cea mai mare apreciere anuală de după 1979. În paralel, preţul unciei de argint a urcat cu aproximativ 4,5%, până la 83,45 dolari, aproape de nivelul record din 2025.

Majorarea cotaţiilor metalelor preţioase vine pe fondul îngrijorărilor privind independenţa Rezervei Federale a SUA, în urma intensificării disputei dintre liderul SUA, Donald Trump, şi preşedintele Fed, Jerome Powell. Acsta a respins ceea ce el a numit presiuni motivate politic, după investigaţia penală lansată contra sa şi ameninţarea că va fi pus sub acuzare, spunând că decizia este o încercare de a influenţa activitatea băncii centrale americane.

"Ameninţarea cu acuzaţii penale este o consecinţă a deciziei Fed de stabilire a ratelor dobânzilor pe baza celei mai bune evaluări a noastre care va fi spre folosul publicului, în loc să urmăm preferinţele preşedintelui", a informat duminică Powell într-un comunicat. El a adăugat că intenţionează să continue să-şi îndeplinească atribuţiile "cu integritate şi angajamentul de a servi poporul american".

Şeful Fed a spus că Departamentul american al Justiţiei (DOJ) a emis vineri citaţii Rezervei Federale şi a avertizat asupra unui posibil rechizitoriu. Acuzaţiile vizează plângerile că Powell a dat Senatului declaraţii false legate de proiectul de renovare de 2,5 miliarde de dolari a sediului central al Fed din Washington. Powell a răspuns anul trecut solicitărilor oficialilor Administraţiei Trump privind informaţiile referitoare la depăşirea costului proiectului, spunând că a fost unul de amploare şi a implicat actualizări ale sistemelor de securitate şi înlocuirea materialelor periculoase.

În timpul incertitudinilor politice, metalele preţioase sunt percepute ca active de refugiu. De asemenea, argintul este un metal industrial cheie folosit în AI, robotică şi tehnologii energetice. Şi dolarul s-a depreciat semnificativ faţă de euro şi francul elveţian, în urma scandalului din SUA. Luni, francul elveţian a avut cea mai bună performanţă, după ce s-a apreciat cu 0,52%, la 0,7968 dolari, în timp ce euro a urcat cu 0,44%, la 1,1688 dolari, cea mai mare creştere zilnică din 10 decembrie.